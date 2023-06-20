Изменения в страховых взносах, новые формы фискальных документов, обновления в работе с самозанятыми

Информационная картина недели: абстрактные обещания законодателей, осторожный оптимизм экспертов и суровый реализм бизнеса. В нашем дайджесте – актуальные новости законодательства, лайфхаки от коллег, комментарии специалистов.

Неделя собрала небывалый урожай по обещаниям. Буквально революционные заявления звучали от первых лиц государства. Бальзамом на исстрадавшуюся предпринимательскую душу стало предложение главы государства – Путин: бизнес не должны проверять вообще, если он не причиняет риски людям и окружающей среде.

Воодушевившись информацией о росте бизнеса и переходе его в более высокую категорию, было озвучено предложение о создании льготного переходного режима налогообложения. По замыслу разработчиков, это убережет владельцев растущих компаний от желания дробить бизнес, чтобы сохранить налоговые льготы. Однако, как известно, благими намерениями… Когда-то и АУСН задумывалась, как способ обелить трудовые ресурсы. Но что-то пошло не так и сегодня глава ИФНС признает, что «этого не произошло и мы просчитались». Впрочем, г-н Егоров предупреждает: «мы не откажемся от налогового контроля, пока я жив». Так что расслабляться не стоит.

Но если освободить голову захочется, у нас есть два предложения. Во-первых, связаться с нами для решения вопросов по работе с программными продуктами 1С и ведения бухучета. Во-вторых, приготовить новое блюдо, рецепт которого – после дайджеста.

Прямо сейчас – новости недели. Поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте, как…

В планах

Немного статистики

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь к релаксации. Специалисты говорят, что приготовление еды, в частности, ритмичный стук ножа по разделочной доске, успокаивает ум. Сегодня «кулинарная терапия» входит в арсенал методик клиник, занимающихся вопросами душевного здоровья. Поэтому предлагаем оздоровиться и приготовить салат «Фейерверк»: богатое аминокислотами блюдо способствует выработке гормонов счастья. Нам понадобится: 2 авокадо;

апельсин;

банан;

ананас;

сок лимона, мед;

зелень сельдерея. Все ингредиенты нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лимона, добавляем мед и измельченный сельдерей (зелень). Чувствуете, как стали счастливее? :)

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