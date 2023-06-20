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Обзоры для бухгалтера

Изменения в страховых взносах, новые формы фискальных документов, обновления в работе с самозанятыми

Информационная картина недели: абстрактные обещания законодателей, осторожный оптимизм экспертов и суровый реализм бизнеса. В нашем дайджесте – актуальные новости законодательства, лайфхаки от коллег, комментарии специалистов.
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Изменения в страховых взносах, новые формы фискальных документов, обновления в работе с самозанятыми
Иллюстрация: Art Rachen/unsplash

Неделя собрала небывалый урожай по обещаниям. Буквально революционные заявления звучали от первых лиц государства. Бальзамом на исстрадавшуюся предпринимательскую душу стало предложение главы государства – Путин: бизнес не должны проверять вообще, если он не причиняет риски людям и окружающей среде.

Воодушевившись информацией о росте бизнеса и переходе его в более высокую категорию, было озвучено предложение о создании льготного переходного режима налогообложения. По замыслу разработчиков, это убережет владельцев растущих компаний от желания дробить бизнес, чтобы сохранить налоговые льготы. Однако, как известно, благими намерениями… Когда-то и АУСН задумывалась, как способ обелить трудовые ресурсы. Но что-то пошло не так и сегодня глава ИФНС признает, что «этого не произошло и мы просчитались». Впрочем, г-н Егоров предупреждает: «мы не откажемся от налогового контроля, пока я жив». Так что расслабляться не стоит.

Но если освободить голову захочется, у нас есть два предложения. Во-первых, связаться с нами для решения вопросов по работе с программными продуктами 1С и ведения бухучета. Во-вторых, приготовить новое блюдо, рецепт которого – после дайджеста.  

Прямо сейчас – новости недели. Поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

 Лайфхаки: берем на вооружение

 Узнайте, как…

В планах

Немного статистики

А тем временем

 О как!

УПС

И о хорошем

 А теперь к релаксации. Специалисты говорят, что приготовление еды, в частности, ритмичный стук ножа по разделочной доске, успокаивает ум. Сегодня «кулинарная терапия» входит в арсенал методик клиник, занимающихся вопросами душевного здоровья. Поэтому предлагаем оздоровиться и приготовить салат «Фейерверк»: богатое аминокислотами блюдо способствует выработке гормонов счастья.

Нам понадобится:

  • 2 авокадо;

  • апельсин;

  • банан;

  • ананас;

  • сок лимона, мед;

  • зелень сельдерея.

Все ингредиенты нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лимона, добавляем мед и измельченный сельдерей (зелень). Чувствуете, как стали счастливее? :)

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

ZUBR Technologies

ZUBR Technologies

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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