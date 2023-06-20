Изменения в страховых взносах, новые формы фискальных документов, обновления в работе с самозанятыми

Неделя собрала небывалый урожай по обещаниям. Буквально революционные заявления звучали от первых лиц государства. Бальзамом на исстрадавшуюся предпринимательскую душу стало предложение главы государства – Путин: бизнес не должны проверять вообще, если он не причиняет риски людям и окружающей среде.
Воодушевившись информацией о росте бизнеса и переходе его в более высокую категорию, было озвучено предложение о создании льготного переходного режима налогообложения. По замыслу разработчиков, это убережет владельцев растущих компаний от желания дробить бизнес, чтобы сохранить налоговые льготы. Однако, как известно, благими намерениями… Когда-то и АУСН задумывалась, как способ обелить трудовые ресурсы. Но что-то пошло не так и сегодня глава ИФНС признает, что «этого не произошло и мы просчитались». Впрочем, г-н Егоров предупреждает: «мы не откажемся от налогового контроля, пока я жив». Так что расслабляться не стоит.
Но если освободить голову захочется, у нас есть два предложения. Во-первых, связаться с нами для решения вопросов по работе с программными продуктами 1С и ведения бухучета. Во-вторых, приготовить новое блюдо, рецепт которого – после дайджеста.
Прямо сейчас – новости недели. Поехали!
Важно
ФНС считает, что начислять пени по недоимкам на ЕНС не надо до 2024 года
Для физлиц с 1 июля заработают новые формы уведомлений от ФНС
Из первых рук
НДФЛ с натурального дохода надо удержать с зарплаты только в пределах 50%
При повторной регистрации ИП на УСН может применять налоговые каникулы
Роструд: работодатель должен оплачивать беременным время обследования
Обращаем внимание
С 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство
Бизнес будет платить налог на сверхприбыль в 10%. Законопроект уже в Думе
Предприниматели из новых регионов могут работать без регистрации бизнеса до 30 июня
Приставы обязаны за три дня прекратить взыскания, если должник исполнил обязательства. Вышел закон о защите должников
Для информации
Центробанк одобрил деятельность двух операторов ЦФА. Теперь их семь
Подростки теперь могут работать с 14 лет только с разрешения родителей
После заморозки налоговых соглашений с Западом россиянам не придется платить двойные налоги
Лайфхаки: берем на вооружение
Если вы не согласны с суммой прошлогодних взносов по рассрочке, обращайтесь в ИФНС
Бухгалтерам из новых регионов стали приходить первые требования от налоговиков
При встречной проверке по НДС бухгалтеры дают налоговикам не все документы
У ИП творится неизвестно что с доходами. Налоговая забрасывает бухгалтера требованиями: как быть?
Узнайте, как…
…подавать сведения об операциях возвратного лизинга: инструкция
…разобраться, платить ли налог на имущество на УСН? Инструкция
В планах
Предприниматели хотят продлить разрешение не публиковать финансовую отчетность
По долевому страхованию жизни можно будет получить налоговый вычет
Работодателей освободят от лишних страховых взносов за иностранных работников
Минпромторг хочет законодательно регулировать отношения между маркетплейсами и продавцами
К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза, сказал Путин. А детские пособия не должны зависеть от повышения дохода
Немного статистики
В каждой 11й компании есть сотрудники, которые работают на удаленке из-за границы
18% россиян скрывают размер своих доходов от мужа или жены: итоги опроса
А тем временем
«Райффайзенбанк» начал брать комиссию 50% за переводы в долларах
Повышать НДФЛ для уехавших россиян не стали, чтобы отток кадров не усилился, признался Минфин
О как!
Искусственный интеллект не понимает, зачем и куда брать взятку, считает глава Сбербанка. Может, ИИ надо предложить часть решений в управлении государством?
Повышать налоги — это контрпродуктивно, считает помощник Путина
Приставы открыли первое исполнительное производство в автоматическом режиме
УПС
«Вкусно – и точка» повысит цены на 5-8% из-за проблем с логистикой продуктов
Голикова: 12 млн сотрудников работают без трудовых договоров
За пересылку данных в иностранных мессенджерах будут штрафовать до 700 тысяч рублей
Лекарства могут подорожать на 20%, предупредили владельцы аптек
В Россию могли привезти 100 млн фальшивых рублей. Инспекторов, которые их пропустили, сейчас проверяют
И о хорошем
Все кодексы, письма, справочники и бланки для бухгалтера теперь на «Клерке»
В туризме и ресторанном бизнесе стало на 40% больше вакансий
А теперь к релаксации. Специалисты говорят, что приготовление еды, в частности, ритмичный стук ножа по разделочной доске, успокаивает ум. Сегодня «кулинарная терапия» входит в арсенал методик клиник, занимающихся вопросами душевного здоровья. Поэтому предлагаем оздоровиться и приготовить салат «Фейерверк»: богатое аминокислотами блюдо способствует выработке гормонов счастья.
Нам понадобится:
2 авокадо;
апельсин;
банан;
ананас;
сок лимона, мед;
зелень сельдерея.
Все ингредиенты нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лимона, добавляем мед и измельченный сельдерей (зелень). Чувствуете, как стали счастливее? :)
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии