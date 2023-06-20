«Утренний бухгалтер» № 5414. Работодатели не будут переплачивать страховые взносы за иностранцев

В НК четко пропишут тарифы взносов за иностранных работников по отдельным видам страхования. И наведут порядок с тарифами по взносам для ИП-военных пенсионеров. Норма заработает задним числом, с 1 января 2023 года.

США, Великобритания и страны ЕС будут считаться офшорными зонами для российского бизнеса.

Никогда не было, и вот опять! Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время. Зато на Первомай в 2024 году будет четыре выходных дня. Все даты всех выходных-2024 найдете здесь.

Производители просят установить минимальную розничную цену на сидр, чтобы стало меньше контрафакта.

Центробанк выпустит новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

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При повторной регистрации ИП на УСН вправе уйти на налоговые каникулы — о нюансах напоминает Минфин в новом письме.

🔥 Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведёт самый успешный блог компании на Клерке. Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов:

Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки.

Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!

Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления бухгалтерией.

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