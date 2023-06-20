«Утренний бухгалтер» № 5414. Работодатели не будут переплачивать страховые взносы за иностранцев

В НК четко пропишут тарифы взносов за иностранных работников по отдельным видам страхования. И наведут порядок с тарифами по взносам для ИП-военных пенсионеров. Норма заработает задним числом, с 1 января 2023 года.
США, Великобритания и страны ЕС будут считаться офшорными зонами для российского бизнеса.
Никогда не было, и вот опять! Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время. Зато на Первомай в 2024 году будет четыре выходных дня. Все даты всех выходных-2024 найдете здесь.
Производители просят установить минимальную розничную цену на сидр, чтобы стало меньше контрафакта.
Центробанк выпустит новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.
Работодатели стали в три раза реже увольнять сотрудников за несоблюдение дресс-кода.
При повторной регистрации ИП на УСН вправе уйти на налоговые каникулы — о нюансах напоминает Минфин в новом письме.
🔥 Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведёт самый успешный блог компании на Клерке. Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов:
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Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!
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Новости
2 ❗ Упрощенцы могут включать НДС в КС-2, но не платить его
3 Если вы не согласны с суммой прошлогодних взносов по рассрочке, обращайтесь в ИФНС
4 При повторной регистрации ИП на УСН может применять налоговые каникулы
5 НДФЛ с натурального дохода надо удержать с зарплаты только в пределах 50%
6 Минфин в два раза расширил список офшорных зон
7 ЦБ выпустит новые купюры 1000 и 5000 рублей. Но только 40% банкоматов готовы принимать купюры нового образца
8 С 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство
9 Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время
10 За год в Москве стало на 6,5% больше юридических лиц
11 🔥 Стал известен размер фиксированных взносов на ОМС для ИП
12 «Вкусно – и точка» повысит цены на 5-8% из-за проблем с логистикой продуктов
13 Пригодные для жизни дома-контейнеры могут перестать продавать физлицам
14 Производители предложили установить на сидр минимальную розничную цену. Это надо, чтобы было меньше контрафакта
15 💥 Работодателей освободят от лишних страховых взносов за иностранных работников
16 Налог на добычу драгметаллов будут пересматривать
17 ❌ Из-за уведомления на земельный налог за 2022 год прошло двойное начисление
18 Центробанк хочет обязать операторов связи делиться данными об абонентах с банками
19 Пользователи банковского приложения «Тинькофф» не могут перевести деньги
20 В 3 раза сократилось число увольнений из-за нарушения дресс-кода
21 Минфин откажется от бумажных акцизных марок на табачной продукции
22 ☘️В 2024 году на Первомай будет четыре выходных
23 ⚡ Стали известны точные даты выходных в 2024 году
24 IT-компании тоже будут платить налог на сверхприбыль
25 Роструд помог 15 тысячам сотрудников из новых регионов восстановить трудовые права
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Дата проведения: 20 июня, вторник
ОТПУСКА - 2023. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ В 2023 ГОДУ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ, ОТЧЕТНОСТИ
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Документы
Минфин РФ: Приказ № 3н от 12.01.2023
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-10/552@ от 30.11.2015
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-10/551@ от 30.11.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/48438 от 26.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💍💎 Какими ювелирными изделиями нельзя торговать на УСН
Минюст России: Приказ № 156 от 30.08.2017
Президент РФ: Указ № 188 от 06.03.1997
ФНС РФ: Приказ № САЭ-3-13/848@ от 12.12.2006
Минпромторг России: Приказ № 3750 от 02.09.2022
Президент РФ: Указ № 1709 от 29.12.2012
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