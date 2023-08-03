«Утренний бухгалтер» № 5446. Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы

Все потому, что налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером.

Если НКО безвозмездно передает награды, призы, подарки работникам другой организации, то будет НДС: об этом сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64536.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе ФНС Даниилу Егорову с предложением: разрешить микробизнесу использовать фискальный накопитель до момента заполнения его ёмкости.

Оказывается, что дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%.

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