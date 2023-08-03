Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5446. Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы

У бухгалтеров вновь возникают проблемы с резервом.

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Все потому, что налоговики  списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. 

Если НКО безвозмездно передает награды, призы, подарки работникам другой организации, то будет НДС: об этом сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64536.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе ФНС Даниилу Егорову с предложением: разрешить микробизнесу использовать фискальный накопитель до момента заполнения его ёмкости

Оказывается, что дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%.

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Когда продавец получает аванс, ему нужно исчислить НДС. Но даже в такой простой ситуации возникают свои сложности и проблемы. Как их избежать, какие проводки делать?

В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор?

По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД, имущественным налогам, ЕНП, особенностям налогобложения в новых регионах и другим вопросам. Все кратко, четко, по делу.

Новости

2 💥Восемь специальных предложений для бухгалтера в августе 2023. Курсы и вебинары от 399 руб.

3 Для микробизнеса хотят снять 3-летнее ограничение на использование фискальных накопителей для ККТ

4 НКО платит НДС при раздаче наград и призов

5 Дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%

6 МТС Банк отменил комиссию за переводы в Казахстан

7 🕟 Налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. Из-за этого идут проблемы с резервом

8 Малый и средний бизнес может получить льготный лизинг в новых регионах

9 За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 10 тысяч рублей

10 Приложения «Юнистрим» больше нет в Google Play

11 38% россиян на всякий случай соблюдают денежные приметы

12 🎓Вебинар: Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение. Уже сегодня в 15:00 мск

13 💥 Разработали форму декларации по налогу на сверхприбыль

14 Банк «Уралсиб» повысил свой рейтинг до уровня A-.ru

15 Евро стоит больше 102 рублей

16 Изменят правила для детских пособий

17 «СберМегаМаркет» отказался от отсылки к банку в своем названии

18 Аренда оборудования у белорусской компании облагается налогом на прибыль по ставке 10%, а не 20%

19 Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог

20 ФНС упростит оплату налога на имущество организаций

21 17% выпускников вуза нашли работу с помощью родителей

22 Банк Intesa Sanpaolo закрывает представительство в Москве

23 Для электромобилей появятся новые страховые полисы

24 Вы хотели и мы сделали! Только до 7 августа лучшие курсы повышения квалификации дешевле в 4-5 раз! 😍

25 👨🏫 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. 24 августа в 11.00 мск

26 В годовую форму ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ включают не всех сотрудников, а при ликвидации компании –всех

Мероприятия

Как оспорить сальдо ЕНС

Дата проведения: 4 августа, пятница

Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков. (онлайн и в зале)

Дата проведения: 7 августа, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5445. Работайте, товарищи, работайте

Оказывается, что перекуры не предусмотрены Трудовым кодексом.

Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках

Выигрыш — это доход, а значит, с него физлица обязаны заплатить налог. На этот случай в НК есть отдельные разъяснения, так как сумма налога зависит не от размера выигрыша, а от его источника. Объясняем, когда ставка — 35%, в каких случаях НДФЛ вы платите сами, а в каких — организатор, и как уменьшить сумму выигрыша.

Логистические компании: особенности учета

Логистика грузов — это непросто. Учитывать непросто, а организовать — и того сложнее. Нужно принять во внимание как учитываются транспортные средства. Отразить затраты: топливо, страховку, регистрацию автомобилей. Не забыть про транспортный налог и платные дороги. Кроме того, своя специфика есть при оформлении первичных документов.

Как правильно рассчитать транспортные расходы: нюансы

Как рассчитать транспортные расходы? Это необходимо знать для корректного отражения материальных затрат, а также издержек обращения, если в учетной политике организации закреплен метод их частичного списания.

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В новом письме ФАС разъяснены вопросы о наличии оснований для возбуждения административных дел за нарушения требований к содержанию извещения о проведении госзакупки, а также о замене административного штрафа предупреждением и применении 50% скидки при своевременной его оплате. В документе ведомство затрагивает 3 блока вопросов.

Банкротство физических лиц: мифы и реальность

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Проводки Дт 68 и Кт 68, 19, 51 : ЕНС и НДС

Дт 68 Кт 68 — эта проводка, учитывающая денежные средства на ЕНС в счет уплаты конкретного налога. Что это значит и какие проводки делаются при начислении и уплате, рассмотрим в нашей статье на примере НДС.

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🔒 НДС по авансовым платежам. Мини-курс

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9633@ от 27.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Ввели новый код для декларации по НДС

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8167@ от 28.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Аренда оборудования у белорусской компании облагается налогом на прибыль по ставке 10%, а не 20%

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36313 от 20.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/64555 от 11.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/64536 от 11.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости НКО платит НДС при раздаче наград и призов

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