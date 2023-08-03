«Утренний бухгалтер» № 5446. Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы

Все потому, что налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером.
Если НКО безвозмездно передает награды, призы, подарки работникам другой организации, то будет НДС: об этом сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64536.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе ФНС Даниилу Егорову с предложением: разрешить микробизнесу использовать фискальный накопитель до момента заполнения его ёмкости.
Оказывается, что дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%.
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Подготовили для вас обзор разъяснений июля по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД, имущественным налогам, ЕНП, особенностям налогобложения в новых регионах и другим вопросам. Все кратко, четко, по делу.
Новости
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9633@ от 27.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Ввели новый код для декларации по НДС
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8167@ от 28.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Аренда оборудования у белорусской компании облагается налогом на прибыль по ставке 10%, а не 20%
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36313 от 20.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/64555 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/64536 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости НКО платит НДС при раздаче наград и призов
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