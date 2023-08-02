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«Утренний бухгалтер» № 5445. Работайте, товарищи, работайте

Оказывается, что перекуры не предусмотрены Трудовым кодексом.

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В Роструд пришел запрос – на сколько можно отойти с рабочего места в рабочее время, чтобы покурить? Ответ – ни на сколько.

Да начнутся проверки: Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен. Жалоба на такую ситуацию поступила от подписчика Telegram-канала ФНС.

ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы. Об этом сообщает ФНС в свежем письме от 20.07.2023 № СД-4-3/9255@

С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ. Принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

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Новости

2 С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ

3 ❗ ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы

4 Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен

5 🎓Вебинар: Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру. Уже сегодня в 11.00 мск

6 90% россиян не потеряли работу с середины 2022 года

7 Практикумы для бухгалтера: как курс повышения квалификации, только дешевле! Всего 4990 руб. Акция ограничена по времени, а учиться можно когда угодно

8 ✍ Подписка на «Разборы законов» +отключение рекламы на всего за 99 рублей в месяц

9 Роскомнадзор закупает Apple для исследований

10 47% россиян никому не дают взаймы. Это максимальный показатель с 2019 года

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13 😓 Бухгалтеры дают людям полезные советы, как сэкономить на налогах. Но этот труд не ценят и не оплачивают

14 Инвесторы смогли вывести часть заблокированных бумаг из банка в Дубае

15 🎓Вебинар: Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать. Уже сегодня в 15.00 мск

16 Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях

17 Росфинмониторинг будет проверять крупные списания со счетов предпринимателей

18 В стране начала работать единая электронная виза

19 Малый и средний бизнес получил 527 млрд рублей с помощью поручительств

20 🚭 В рабочее время надо работать, а не курить

21 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск

22 Госпошлину за аккредитацию филиала иностранной фирмы из ЕАЭС снизили в 30 раз

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24 Экспортеры могут оставлять выручку на зарубежных счетах

25 Оборот онлайн-покупок продуктов питания в Москве увеличился на 35,6%

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27 Блогеры требуют у ФНС разобраться в сливе их налоговых данных

28 Брокер «Тинькофф» изменил порядок удержания налога с купонного дохода

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Мероприятия

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Дата проведения: 2 августа, среда

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Дата проведения: 2 августа, среда

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Как оспорить сальдо ЕНС

Дата проведения: 4 августа, пятница

Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков. (онлайн и в зале)

Дата проведения: 7 августа, понедельник

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Правила для упрощенного социального вычета по НДФЛ заработают с 2024 года.

Актуальные сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации в 2023 году

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Как оприходовать товар без документов

В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.

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Собрали для вас большой обзор: все, что надо знать бухгалтеру и ИП по взносам в текущем году.

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Увольнение на испытательном сроке может производиться по инициативе как работника, так и работодателя. Однако, несмотря на непродолжительный период работы, порядок увольнения сотрудника на испытательном сроке также должен быть соблюден.

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57556 от 21.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Выявленные в ходе инвентаризации излишки облагаются налогом на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54244 от 13.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9255@ от 20.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы

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