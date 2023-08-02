«Утренний бухгалтер» № 5445. Работайте, товарищи, работайте

В Роструд пришел запрос – на сколько можно отойти с рабочего места в рабочее время, чтобы покурить? Ответ – ни на сколько.
Да начнутся проверки: Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.
Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен. Жалоба на такую ситуацию поступила от подписчика Telegram-канала ФНС.
ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы. Об этом сообщает ФНС в свежем письме от 20.07.2023 № СД-4-3/9255@.
С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ. Принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
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Новости
2 С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ
3 ❗ ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы
4 Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен
5 🎓Вебинар: Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру. Уже сегодня в 11.00 мск
6 90% россиян не потеряли работу с середины 2022 года
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20 🚭 В рабочее время надо работать, а не курить
21 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57556 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Выявленные в ходе инвентаризации излишки облагаются налогом на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54244 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9255@ от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы
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