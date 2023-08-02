«Утренний бухгалтер» № 5445. Работайте, товарищи, работайте

В Роструд пришел запрос – на сколько можно отойти с рабочего места в рабочее время, чтобы покурить? Ответ – ни на сколько.

Да начнутся проверки: Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен. Жалоба на такую ситуацию поступила от подписчика Telegram-канала ФНС.

ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы. Об этом сообщает ФНС в свежем письме от 20.07.2023 № СД-4-3/9255@.

С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ. Принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

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