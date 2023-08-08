«Утренний бухгалтер» № 5449. Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП

Если директор компании получает в ФНС новую квалифицированную электронную подпись, старая подпись аннулируется. Об этом сообщает ФНС в письме от 17.07.2023 № СД-3-26/9274@.

Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей предложили увеличить отпуск и зарплату. В Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК РФ.

В 2023 – 2025 годах ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут платить фиксированные взносы в меньшей сумме. С 2026 года размер взносов станет одинаковым по всей России.

В письме от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник просит выплатить ему зарплату авансом за 2 месяца вперед. Но так делать нельзя, заявили в ведомстве.

Внесут поправки в статью 135 ТК РФ «Установление зарплаты». Теперь из-за одного выговора не будут постоянно лишать премии.

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Разборы законов

— Что изменили в НК по страховым взносам

Ввели новые лимиты для дистанционщиков и работников с разъездным характером работы, прописали размер фиксированных взносов и изменили порядок уменьшения на них налога по УСН.

— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

— Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

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Новости

2 Из-за одного выговора не будут постоянно лишать премии

3 Для ИП из новых регионов установили пониженные фиксированные взносы

4 Утвердили размер взносов на ОМС для ИП-военных пенсионеров

5 Для иностранных сотрудников ввели новый тариф страховых взносов

6 Для работников из новых регионов хотят ввести допотпуск и районный коэффициент

7 Объем наличных рекордно вырос до 17,8 трлн рублей

8 Роскомнадзор требует заблокировать до 7 млн номеров с неактуальными данными

9 Раскрыли новую схему вымогательства на площадках с госзакупками

10 Курс доллара поднялся до 97 рублей

11 Уплаченные вперед расходы по банковской гарантии стройфирма может учесть на счете 97

12 Анализировать рентабельность собственного капитала лучше всего по формула Дюпон

13 Инвентаризация основных средств должна проходить не реже 1 раза в 3 года

14 🎓Доступна запись вебинара «Как оспорить сальдо ЕНС»

15 Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП

16 Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для работодателей перед сезоном ОРВИ

17 Продажи продукции из Казахстана на Wildberries достигли 3,6 млрд тенге

18 Российскую экономику ждут масштабные изменения

19 👨🏫 Вебинар: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR. 11 августа в 11:00 мск

20 Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо

21 Для туроператоров ввели новую льготу по НДС

22 МВД хочет ввести уголовное наказание за помощь мошенникам

23 На собеседовании не волнуется тот, кто больше зарабатывает

24 На детские игрушки введут ГОСТ

25 Онлайн-курсы для бухгалтера: повышайте квалификацию без переплаты! По акции цена от 3490 руб. Покупайте доступ к курсам сейчас, а учитесь когда удобно

Мероприятия

Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023-2024 гг. в законе 54-ФЗ и оперативный контроль

Дата проведения: 9 августа, среда

Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру

Дата проведения: 9 августа, среда

К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году

Дата проведения: 9 августа, среда

Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности

Дата проведения: 10 августа, четверг

Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR

Дата проведения: 11 августа, пятница

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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

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Документы

Минобороны РФ: Постановление № 700 от 22.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ: Методические рекомендации № от 11.07.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Правительство РФ: Постановление № 719 от 27.11.2006

Подробнее о документе мы писали в новости Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-4663 от 13.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/32984 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Приостановление СОИДН: последствия для российских налогоплательщиков

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