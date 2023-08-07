«Утренний бухгалтер» № 5448. Новая форма 6-НДФЛ начнет действовать с 2024 года

Новую форму надо будет сдавать начиная с отчета за 1 квартал 2024 года. Проект опубликован на федеральном портале.

Если налоговики провели из вашей декларации суммы с плюсом, а с минусом не провели, жалуйтесь. Именно так поступила участница нашего форума.

Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится.

Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа. Причем деньги, которые бизнес платит 28 числа, зачисляют в этот день, но уже позже.

Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги, но при одном условии: что деньги уйдут на конкретные цели, а не будут использованы мошенниками.