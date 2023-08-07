«Утренний бухгалтер» № 5448. Новая форма 6-НДФЛ начнет действовать с 2024 года

Новую форму надо будет сдавать начиная с отчета за 1 квартал 2024 года. Проект опубликован на федеральном портале.
Если налоговики провели из вашей декларации суммы с плюсом, а с минусом не провели, жалуйтесь. Именно так поступила участница нашего форума.
Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится.
Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа. Причем деньги, которые бизнес платит 28 числа, зачисляют в этот день, но уже позже.
Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги, но при одном условии: что деньги уйдут на конкретные цели, а не будут использованы мошенниками.
Разборы законов
— Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
— Порядок уплаты налога на прибыль организации с обособленными подразделениями в 2023 году + таблица с примерами проводок
Разбираем правила уплаты налога на прибыль для организации, имеющих обособленные подразделения.
— Главные правила безопасной работы с самозанятыми. Мини-курс
Разберем, каким правилам должна следовать компания, которая привлекает самозанятых, чтобы к ней не было претензий от ФНС.
Новости
2 Сверхурочные будут считать по-новому
3 Штраф за неуплату налога хотят увеличить в 2,5 раза
4 Компенсацию за отпуск считают в пропорции по правилам 1930 года
5 🎓Вебинар: Как оспорить сальдо ЕНС. Уже сегодня в 11:00 мск
6 Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги
7 ⏰ Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа
8 «Почта банк» временно ограничит операции по картам UnionPay
9 В магазинах могут начать указывать цены за килограмм и литр товара
10 ПВЗ «Яндекс Маркета» смогут дополнительно заработать на вендинговых автоматах и копировальных услугах
11 Прибавку к пенсии в 2022 году получили 1,56 млн россиян
12 Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится
13 👨🏫 Вебинар: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR. 11 августа в 11:00 мск
14 Курс евро на Мосбирже поднялся до 104 рублей
15 С маркетплейсов не будут брать 0,5% оборота в пользу «Почты России»
16 Начался восьмой этап тестирования налогового мониторинга
17 Для уменьшения налога по уточненной декларации на ЕНС не надо ждать конца камералки
18 МТС-банк начал судиться с международным депозитарием Euroclear
19 Дешевле всего забронировать номер в отеле Шарм-эш-Шейха и на Пхукете
20 За месяц Tinkoff Pay подключили больше 1 млн человек
21 На госзакупку иномарок в этом году потратили 464 млн рублей
22 В онлайн-кинотеатрах подорожала подписка
23 💥Восемь специальных предложений для бухгалтера в августе 2023. Курсы и вебинары от 399 руб.
25 Какой налог надо платить при продаже недвижимости после закрытия ИП
26 Минцифры рассказали, откуда Госуслуги знают адрес фактического проживания
27 Шаблоны договоров можно скачать на «Клерке»
28 Путин разрешил блокировать средства попавших под санкции иностранцев
Мероприятия
Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Дата проведения: 7 августа, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023-2024 гг. в законе 54-ФЗ и оперативный контроль
Дата проведения: 9 августа, среда
Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру
Дата проведения: 9 августа, среда
К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году
Дата проведения: 9 августа, среда
Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности
Дата проведения: 10 августа, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5447. Введен льготный режим уплаты имущественных налогов
Досрочное списание личных налогов ИП в бюджет налоговики считают льготой.
— Отказ от УСН без уведомления и работа на ОСН: снимут ли вычеты НДС
Если бывший упрощенец без уведомления ИФНС с начала года работал и отчитывался по правилам, установленным для общей системы налогообложения, он вправе заявлять НДС-вычеты.
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Руководители самых разных компаний очень часто проводят деловые встречи в кафе и ресторанах, это не запрещено. Более того, такие затраты можно учитывать в расходах, а по какой статье — зависит от цели и документального оформления.
— Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении
ТК не уточняет, какие именно справки и формы сведений о трудовой деятельности при увольнении необходимо выдавать работнику. В связи с этим у работодателей и сотрудников возникают вопросы, особенно когда работник перешёл или не стал переходить на электронную трудовую книжку.
— Должностная инструкция специалиста по охране труда — 2023
Должностная инструкция специалиста по охране труда 2023 года должна быть составлена с учетом ключевых требований, утвержденных приказом «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, раздел «Квалификационные характеристики специалистов в области охраны труда» (далее ЕКС) Минздравсоцразвития от 17.05.2012 № 559н.
— Маркеплейсы, опыт с УФМС, Excel, продвинутый пользователь 1С — чего ждут работодатели от бухгалтеров. Обзор самых горячих вакансий
Какими навыками должен обладать бухгалтер, чтобы получать зарплату до 150 000 рублей? Что ждут от соискателя и что готовы предложить работодатели? Собрали самые интересные вакансии недели.
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🔒 Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66715 от 17.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какой налог надо платить при продаже недвижимости после закрытия ИП
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4763 от 18.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсацию за отпуск считают в пропорции по правилам 1930 года
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