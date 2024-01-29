«Утренний бухгалтер» № 5565. Что делать с активами при переходе на ФСБУ 14/2022

Неисключительные права на ПО с 2024 года учитывают как нематериальные активы. А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами, не считаются нематериальными активами. Эксперты разбирают сложные нюансы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Нулевой расчет 6-НДФЛ в 2024 году: сдавать или не сдавать.
Как считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году: забирайте напоминалку.
🔥Производство ГОЗ vs Торговля ГОЗ
Что их объединяет? То, что им нужно обосновывать цену перед заказчиком!
И не сыскать для этого способа лучше, чем составление расчетно-калькуляционных материалов (РКМ):
это удобно;
это наглядно;
это может быть требованием заказчика.
Несмотря на общую задачу, в процессе формирования цены для производства и торговли есть существенные различия. Какие?
Узнать все нюансы можно на практикумах по РКМ. Там и заполнять нужные формы научат, и на вопросы ответят, и ответственность между сотрудниками разделить помогут.
Главное — сделать правильный выбор, потому что практикума два — отдельно для производства и для торговли.
Практикум для производства — 31 января в 11:00 мск.
Узнать подробнее про практикум для производства
Практикум для торговли — 21 февраля в 11:00 мск.
Записаться на практикум для торговли
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Разборы законов
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— Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс
Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.
— Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
— Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс
Добровольно перейти с УСН на общий режим налогообложения можно только с начала календарного года. Если вы по каким-то причинам не успели это сделать, то в этом мини-курсе мы расскажем, как поступить в данной ситуации.
— Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
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12 😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?
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Due Diligence при покупке/продаже бизнеса
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🔒 Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
— С какого момента надо удерживать алименты с зарплаты
Трудовой кодекс дает лишь несколько оснований для удержаний из зарплаты сотрудника. Одно из них — алименты. Ст. 138 ТК разрешает взыскать по этой причине не более 70% зарплаты. Также о размерах алиментов говорит гл.13 СК.
— Как учитывать НДС с полученных и выданных авансов
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— Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости
Для определения стабильности положения необходимы коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. Показатель помогает понять, грозят ли организации финансовые неприятности. Значение позволяет определить, сколько у предприятия стабильных и долгосрочных источников финансирования хозяйственной деятельности.
— Вас вызвали в налоговую? Не переживайте! Дайджест Разборов
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🔒 При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам
— В 2024 году еще раз повысят МРОТ. Директора не хотят удерживать талантливых бухгалтеров, а надо! Хотят ввести ветеринарный вычет. 😫«Ночной бухгалтер» №1610
Президент сказал, что МРОТ будет еще выше. Талантливый бухгалтер не выдержал работу у вредного директора и перегорел. Не надо так. Депутаты предложили ввести новый вид вычета — на ветеринарные услуги для владельцев зарегистрированных домашних животных.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/115223 от 30.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15 от 10.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать НДС с полученных и выданных авансов
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-4428/2021 от 02.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как уволить работника за нарушение дисциплины
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/120914 от 14.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/120967 от 14.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121329 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/121402 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121564, 03-03-06/1/121567 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121550 от 15.12.2023
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