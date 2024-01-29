«Утренний бухгалтер» № 5565. Что делать с активами при переходе на ФСБУ 14/2022

Неисключительные права на ПО с 2024 года учитывают как нематериальные активы. А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами, не считаются нематериальными активами. Эксперты разбирают сложные нюансы.

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