Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5565. Что делать с активами при переходе на ФСБУ 14/2022

С 2024 года организации обязаны применять ФСБУ 14/2022. Что делать с активами на 04 и 97 счетах, разбирают эксперты.

Неисключительные права на ПО с 2024 года учитывают как нематериальные активы. А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами, не считаются нематериальными активами. Эксперты разбирают сложные нюансы.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Владельцам домашних животных предложили давать социальный налоговый вычет за лечение и вакцинацию питомцев.

Минфин: суточные командированным включают в прочие расходы.

Коды в табеле учета рабочего времени в 2024 году: сделали настольную таблицу для кадровиков.

Нулевой расчет 6-НДФЛ в 2024 году: сдавать или не сдавать.

Как считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году: забирайте напоминалку.

🔥Производство ГОЗ vs Торговля ГОЗ

Что их объединяет? То, что им нужно обосновывать цену перед заказчиком!

И не сыскать для этого способа лучше, чем составление расчетно-калькуляционных материалов (РКМ):

  • это удобно;

  • это наглядно;

  • это может быть требованием заказчика. 

Несмотря на общую задачу, в процессе формирования цены для производства и торговли есть существенные различия. Какие? 

Узнать все нюансы можно на практикумах по РКМ. Там и заполнять нужные формы научат, и на вопросы ответят, и ответственность между сотрудниками разделить помогут. 

Главное — сделать правильный выбор, потому что практикума два — отдельно для производства и для торговли.

Практикум для производства — 31 января в 11:00 мск.

Узнать подробнее про практикум для производства

Практикум для торговли — 21 февраля в 11:00 мск.

Записаться на практикум для торговли

Реклама: ООО «ГИД ПО ГОЗ», ИНН: 7813653827, erid: LjN8KbuDR

Разборы законов

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс

Добровольно перейти с УСН на общий режим налогообложения можно только с начала календарного года. Если вы по каким-то причинам не успели это сделать, то в этом мини-курсе мы расскажем, как поступить в данной ситуации.

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

🔥50 мест на профкурсы по спеццене

Места по спеццене на курсы повышения квалификации закончились, но мы взяли новых кураторов и даем еще 50 мест со скидкой.

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Новости

1 Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами

2 С 1 февраля пособия повысили на 7,4%

3 Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%

4 Суточные командированным включают в прочие расходы

5 Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку

6 Инвесторы получают выплаты по заблокированным облигациям

7 🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

8 Новые правила вывоза и утилизации товаров на складах Ozon в 2024 году

9 Банки создают мобильные приложения для российской системы «Аврора»

10 Что делать с активами на 04 и 97 счетах при переходе на ФСБУ 14/2022

11 Число предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза

12 😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?

13 Коды в табеле учета рабочего времени в 2024 году

14 Дефицит квалифицированных кадров вырос до исторического максимума

15 Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС

16 Россияне оформили почти 35 млн микрозаймов

17 За венчурные инвестиции в стартапы предлагают давать налоговые льготы

18 Нулевой расчет 6-НДФЛ в 2024 году: сдавать или не сдавать

19 В Госдепе российское экономическое руководство назвали очень талантливым

20 Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО

21 Власти продлят мораторий на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах

22 Как считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году

23 29% сотрудников не считают своих начальников хорошими руководителями

24 Маркетплейсам ограничат число пунктов выдачи заказов

25 Депутаты предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

26 Совет Федерации выступил против полного запрета продажи вейпов

27 Экспортерам нужно получать разрешение на вывоз промышленной продукции

28 Научным сотрудникам повысят зарплату до 200% и предоставят льготную ипотеку

29 «Северсталь»: экологические платежи не должны превращаться в поборы

30 Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

31 Минфин хочет пересмотреть налоговые соглашения с Саудовской Аравией и Катаром

32 Участники госзакупок будут получать аванс 50% от стоимости контракта до конца 2024 года

33 💥 Новый курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024» уже в Клерк.Премиум

34 Предпринимателям удовлетворяют каждую третью жалобу

35 🍒 Бухгалтеры потеряли сданный отчет и обнаружили двойной резерв по взносам на ЕНС. Топ новостей за неделю

36 Риск-ориентированный подход оказался на 37% эффективнее проверок

Мероприятия

Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха

Дата проведения: 30 января, вторник

Due Diligence при покупке/продаже бизнеса

Дата проведения: 31 января, среда

СБП для бизнеса: польза и прибыль

Дата проведения: 31 января, среда

Согласовать за 60 секунд: безбумажный документооборот

Дата проведения: 1 февраля, четверг

ФСБУ 25 «Аренда»: практические примеры для бухгалтеров

Дата проведения: 1 февраля, четверг

Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации

Дата проведения: 1 февраля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5564. Бухгалтеры потеряли сданный ЕФС-1

У бухгалтеров головоломка: куда исчез сданный отчет через СБИС и как его найти?

Комментарий дня. Про планирование

У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.

🔒 Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

С какого момента надо удерживать алименты с зарплаты

Трудовой кодекс дает лишь несколько оснований для удержаний из зарплаты сотрудника. Одно из них — алименты. Ст. 138 ТК разрешает взыскать по этой причине не более 70% зарплаты. Также о размерах алиментов говорит гл.13 СК.

Как учитывать НДС с полученных и выданных авансов

НК установлены особые правила начисления и учета НДС с аванса в 2024 году и в дальнейшем, полученного от покупателя за отгрузку и выданного поставщику/продавцу при реализации. Приводим их в этой статье.

🔒 Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости

Для определения стабильности положения необходимы коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. Показатель помогает понять, грозят ли организации финансовые неприятности. Значение позволяет определить, сколько у предприятия стабильных и долгосрочных источников финансирования хозяйственной деятельности.

Вас вызвали в налоговую? Не переживайте! Дайджест Разборов

Напоминаем, что налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля. Поэтому важно учесть, как действовать, что можно говорить, а что нельзя.

🔒 При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

В 2024 году еще раз повысят МРОТ. Директора не хотят удерживать талантливых бухгалтеров, а надо! Хотят ввести ветеринарный вычет. 😫«Ночной бухгалтер» №1610

Президент сказал, что МРОТ будет еще выше. Талантливый бухгалтер не выдержал работу у вредного директора и перегорел. Не надо так. Депутаты предложили ввести новый вид вычета — на ветеринарные услуги для владельцев зарегистрированных домашних животных.

Блоги компаний

Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик

Как найти налоговую инспекцию по юридическому адресу компании

Отчетные документы за проживание в гостинице

Как уволить трудного работника. Риски увольнения по соглашению сторон

Что такое основные средства

Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса

Пятничный юмор🤣🤣🤣

Выездная налоговая проверка: к кому придут в 2024 году

Шпаргалка по ЕНС: новые правила с 2024 года

Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету

Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Каждый бухгалтер желает знать»

Международные договоры морских перевозок

Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте

Продвижение товаров на Озон: какие способы и инструменты использовать

Как уволить работника за нарушение дисциплины

Ошибки налогоплательщика при выездной налоговой проверке

Как рассчитать налог при УСН 15% (доходы минус расходы)

Какие проводки по счету 51 пригодятся бухгалтеру: полный список

Вакансии

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Оператор пункта выдачи заказов Зарплата от 1200 до 27000 ₽, Ульяновск, Полный день

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Резюме

Трибуна

Как правильно начислять НДФЛ с дивидендов?

Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год

Конфискация имущества за фейки, а также разоблачение феминитивного экстремизма

🔥Что будет с пенсиями дальше. «Клерк» проводит опрос!

Как правильно указывать фиксированные взносы к налоговому вычету?

🙂Мы делили апельсин. Много нас, а он — один. Про отпуск

Какую программу выбрать для ведения зарплаты и кадрового учета?

Может ли отказ прийти из-за поздней отправки документов по НДС?

Как и чем удерживать талантливых бухгалтеров. Разбор кейсов

Сколько стоит один балл для пенсии?

Сколько стоит потенциальный клиент? С чем сравнивать CPL?

Можно ли оформить возврат займа под видом выплаты дивидендов?

🤫Чем дольше ваш главбух молчит и тянет сроки, тем вероятнее, что в вашем королевстве что-то не так

🧠Пятница! Ваши мозги будут рады напряжению

Нужно ли отражать проценты по долгу в расходах по прибыли?

Права беременных женщин по ТК. Что важно помнить работодателям

Как настроить цветной список задач бухгалтера в 1С КА?

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Как исправить налоговые ошибки ИП и избежать платежа НДС?

Как правильно рассчитать взносы для малого предпринимательства?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/115223 от 30.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15 от 10.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать НДС с полученных и выданных авансов

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-4428/2021 от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как уволить работника за нарушение дисциплины

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/120914 от 14.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/120967 от 14.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121329 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/121402 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121564, 03-03-06/1/121567 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121550 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121534 от 15.12.2023

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Дополнительные СВ на НП, удержанные из з/п работников

НДФЛ с материальной выгоды при наличии обособленного подразделения

Банкротство

Переход в АО

Операция отражения начисления НДС с кодом 18

В конце декабря 2023г. прислали Требование предоставить пояснения за 2020, 2021, 2022г

Сотрудник восстановился на прежнем месте работы

Устройство на работу инвалида

Сотрудник отказывается подписывать трудовой договор

Переплата по страх.взносам

Договор возмездного оказания услуг

Перевод средств дочерней компании

Лицензия, допуск, членство в СРО для проектировки

РАССЫЛКА428 280 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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НДФЛ

Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

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Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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Инвестиции

Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов

От ключевой ставки ЦБ сильно или даже очень сильно зависит многое в этом мире бушующем. Как минимум, для инвесторов это доходность облигаций и вкладов, а также сдерживающие факторы для роста индекса Мосбиржи и отдельных акций. Ещё это повышенные риски в облигациях для высокозакредитованных эмитентов.

Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов
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Кредитование

Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО

Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.

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Декретный отпуск

Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа

У мужчины умерла жена при родах. Он женился на другой женщине, которая хотела бы оформить отпуск по уходу за малышом и получать пособие. Но так не получится.

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Налоговый агент по НДС

За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП

Российская фирма, покупающая услуги IT в стране ЕАЭС – налоговый агент по НДС. Но если исполнитель – простое физлицо, НДС не будет.

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Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем относятся к прочим расходам.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

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Пользователи интернета

Приложение «Работа в ЕАЭС» стало доступнее для пользователей

Трудовые мигранты в мобильном приложении «Работа в ЕАЭС» смогут найти работу и жилье, а также получить информацию по оформлению обязательных документов.

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Инвестиции

Скучный курс рубля, никаких дивидендов, IPO Делимобиля с Кристаллом, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл. Активизировались эмитенты облигаций, которых становится всё больше, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Скучный курс рубля, никаких дивидендов, IPO Делимобиля с Кристаллом, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
88

Российские инвесторы не смогут покупать на ИИС иностранные ценные бумаги

Реализовался более «жёсткий» сценарий, который лоббировал Минфин.

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Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: контр-аргументы в обвинении дробления

Много кто пишет о признаках дробления, а мы хотим показать как можно обосновать законное дробление.

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Банки

У Росбанка новый председатель правления

Николай Сидоров стал председателем правления Росбанка. С января 2023 года он был независимым членом совета директоров кредитной организации.

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Ведение бизнеса

Группа AGR купила завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Компания «Арт-Финанс» приобрела активы Hyundai в России предположительно за символические 10 тысяч рублей.

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Потребительское кредитование

За 2023 год граждане взяли 34,91 млн микрозаймов «до зарплаты»

Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 году. Не помешали сектору и прямые ограничения на выдачи со стороны ЦБ.

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Обучение для бухгалтеров

💥 Новый курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024» уже в Клерк.Премиум

Получите доступ к 40+ онлайн-курсам бесплатно по подписке Клерк.Премиум!

257
Импорт

Параллельный импорт автомобилей могут продлить до конца 2027 года

Автомобили брендов, которые ушли из РФ, разрешат ввозить по параллельному импорту до 31 декабря 2027 года.

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Трудовые отношения

Работодателя обяжут при увольнении сотрудника оплатить работу в выходные и праздничные дни

Зачастую компании оплачивают работу в выходные в размере оклада или тарифной ставки. При увольнении работодатель будет обязан выплатить компенсацию не менее чем в двойном размере, если этого не было сделано раньше.

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Личный бренд

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
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Инвестиции

Ипотека встала, но цены в Сочи и Москве не упали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел ноябрь–декабрь. Смотрим, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Ипотека встала, но цены в Сочи и Москве не упали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
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