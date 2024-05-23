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Обзоры для бухгалтера

Мы сверяли ЕНС: бухгалтеры расшифровывают акты от налоговой и даже возвращают переплату. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1687

Даниил Егоров грозился, что скоро сверяться с ФНС не нужно будет вообще, но пока бухгалтеры с трудом пытаются привести к единому знаменателю данные личного кабинета и 1С. Зато есть и герои, которые не носят плащи, зато возвращают переплату и синхронизируют сальдо до копейки.
Мы сверяли ЕНС: бухгалтеры расшифровывают акты от налоговой и даже возвращают переплату. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1687
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Сальдо ЕНС — очень странный предмет, оно вроде есть, а порядка в нем нет.

  • ФНС со всех ИП, продавших авто, требует включить этот доход в предпринимательский.

  • Накопить, избавиться от долгов и умножить доход!

  • В УК хотят ввести особую статью — за мошенничество в налоговой сфере.

  • Нельзя за счет отказа от обеда уходить домой раньше, Минтруд запрещает.

  • Пиар для пользователей «Клерка» — расскажи о себе всему миру.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Рубрика: на своем опыте

Сегодня в рубрике поделимся опытом коллег-бухгалтеров, которые уже прошли тернистый путь сверки с ЕНС.

Что делать, чтобы «найти концы». пишут наши подписчики в телеграм-чате.

  • Первое, что советуют заказать справку о принадлежности сумм. Там будет расписано, за какой период налог начислен, когда списан, что зачтено.

  • Во-вторых, можно воспользоваться сверкой в 1С.

  • В-третьих, можно собрать воедино акты сверки, справку о сальдо и о принадлежности с данными ЛК и синхронизацию 1С. По заверению бухгалтера «Сутки на разбор и сошлось копейка в копейку».

Многие ведут сверку в Excel, так удобнее — можно расписать там даты оплаты, сроки, суммы и сверять с сальдо ЕНС.

А ведь еще в первом квартале глава ФНС уверял, что в ближайшей перспективе отсутствие необходимости сверяться.

А пока недоимки из воздуха и пропавшие переплаты налоговики объясняют программными сбоями.

Учитывая, что при сверке с ФНС бухгалтеры танцуют с бубном, неудивительно, что и в целом бизнес готов поверить в приметы, знаки и ритуалы. Может, если в правильное место поставить денежную жабу, то наживешь богатство?

Продал авто — гони налог, да не этот, а тот!

Предпринимателям, продавшим авто, посыпались требования о включении дохода от их продажи в доход ИП. ФНС считает, что если ты ИП, то и авто у тебя 100% участвует с твоем бизнесе, хотя это далеко не так. Кроме того, автомобиль может быть даже не на ходу и вообще в аварийном состоянии.

Бухгалтеры поделились соображениями на этот счет — как правило, у налоговиков нет доказательной базы, чтобы признать авто участвующим в предпринимательской деятельности. Конечно, если это не очевидно (например, если у вас единственное авто — КамАЗ и вы оказывали услуги по перевозке грузов для строек).

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Дело шьют

В УК хотят ввести новую статью — «Мошенничество в налоговой сфере». Злоумышленник получит наказание, если обманом, предоставив заведомо ложные сведения, получит возмещение или возврат налогов из бюджета. Причем под статью попадут мошенники, если сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Новость прокомментировал адвокат Руслан Зафесов, который считает, что это правильное решение, ведь сейчас подобные преступления классифицируются как хищением бюджетных средств.

Бухгалтерам не стоит обходить тему нарушений стороной. Она их тоже касается. 23 мая в 11.00 обсудим на вебинаре дробление бизнеса: признаки, ВНП, амнистия бизнеса. Будьте в курсе трендов проверок.

Кушать — это норма

Без обеда нельзя оставлять сотрудников, даже если они сами этого хотят, чтобы уйти домой пораньше. Такие разъяснения дал Минтруд. При 8-ми часовом рабочем дне обед — обязателен. Можно не уходить на перерыв, если рабочий день менее 4-х часов и перерыв не предусмотрен ЛНА компании.

Я — крутой специалист!

Давно не было поста самопиара — под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу, делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!

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Хорошая новость для HR-ов. Для вас уже 23 мая, в четверг, в телеграм прямой эфир с Александрой Леховицкой. Крутые лайфхаки для тех, кто хочет быть больше, чем исполнителем. После записи вы еще и подарок получите — карту карьерного развития HR-специалиста. Давайте, записывайтесь уже!

Полезности для бухгалтера

Сегодня поговорим о смене профессии. Что, если вам надоела рутина бухучета и хочется разнообразить работу и жизнь тоже?

Есть вариант.

Найдите смежную профессию, которая не предполагает стрессовый переход к ней (потому что вы уже обладает большей частью необходимых навыков). Например, это профессия финансового аналитика.

Начните с самого интересного — изучите финансовые модели. Вас затянет процесс и не успеете опомнится, как уже вы в новом офисе, демонстрируете на дашборде директору прогноз по развитию компании на ближайший год.

Мем дня

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Даниил Егоров грозился, что скоро сверяться с ФНС не нужно будет вообще, но пока бухгалтеры с трудом пытаются привести к единому знаменателю данные личного кабинета и 1С. Зато есть и герои, которые не носят плащи, зато возвращают переплату и синхронизируют сальдо до копейки.

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