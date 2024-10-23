Утренний бухгалтер № 5751. Приняты новые поправки в НК: счета-фактуры на УСН при доходе до 60 млн не нужны

В 2025 год упрощенцы, у которых доход в 2024 году был менее 60 млн рублей, будут работать без НДС и составлять счета-фактуры им не придется.

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Окончательно утвержден МРОТ на 2025 год. Он составит 22 440 рублей.

Обсуждения: ИП каждый месяц упорно резервирует взносы, а ФНС их разрезервирует.

В 2025 году коммунальщики на УСН не будут накручивать НДС сверх тарифа.

Новый налог: россиян хотят заставить платить за отпуск за границей.

ФНС утвердила форму заявления на пересчет имущественных налогов физлиц.

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