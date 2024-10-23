Утренний бухгалтер № 5751. Приняты новые поправки в НК: счета-фактуры на УСН при доходе до 60 млн не нужны

В 2025 год упрощенцы, у которых доход в 2024 году был менее 60 млн рублей, будут работать без НДС и составлять счета-фактуры им не придется.
Утренний бухгалтер
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Окончательно утвержден МРОТ на 2025 год. Он составит 22 440 рублей.
Обсуждения: ИП каждый месяц упорно резервирует взносы, а ФНС их разрезервирует.
В 2025 году коммунальщики на УСН не будут накручивать НДС сверх тарифа.
Новый налог: россиян хотят заставить платить за отпуск за границей.
ФНС утвердила форму заявления на пересчет имущественных налогов физлиц.
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Разборы законов
— С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и новые правила их индексации
Лимиты перехода на УСН, прописанные в новой редакции НК, в 2025 году будут применяться в неизменном виде.
— Как получить членство в СРО для строительных работ. Мини-курс
Для чего строительным компаниям необходимы допуски от саморегулируемых организаций, какие выгоды дает членство в СРО и как вступить в саморегулируемую организацию — рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.
— Когда получать лицензию на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: изменения законодательства 2024–2025
Поправки в закон о лицензировании обязали компании и ИП, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, получать лицензии. Разбираем, в какие сроки нужно уложиться и как это сделать.
— Как в РСВ отразить суточные в пределах лимита и свыше. Мини-курс
В пределах каких лимитов суточные подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами и как внести эту информацию в РСВ и не допустить ошибок, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
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9 На выплаты по договорам ГПХ страховые взносы идут в месяце начисления
10 ❗ Утвердили форму заявления на пересчет имущественных налогов физлиц
11 ФНС доначислит НДФЛ с дивидендов за 2024 год по ставке 15%
12 Интернет-магазины из ЕАЭС должны платить НДС в России с покупок россиян
13 🌴 Россиян хотят заставить платить за отпуск за границей: президент РСТ предложил ввести новый налог. Мнение налогового юриста
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16 В 2025 году у коммунальщиков-упрощенцев НДС будет частью тарифа
17 Организациям за закупку российского ПО дадут дополнительные стимулы и льготы
18 Т-Банк открыл для бизнеса возможность инвестирования в акции российских компаний
19 ФНС: за 1 квартал 2025 года надо сдавать новый РСВ
20 У некоторых новых сотрудников нужно обязательно запрашивать военный билет
21 Хуснуллин: несмотря на непростую обстановку, идет активная выдача ипотечных кредитов
22 💰 Для самозанятых хотят увеличить лимит дохода до 4,2 млн рублей. Мнение профсоюза самозанятых
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26 🔃 ИП каждый месяц упорно резервирует взносы, а ФНС их разрезервирует
27 С работников не надо удерживать НДФЛ за выпуск зарплатных карт
28 💥 Принят закон с новыми поправками в НК по налоговой реформе-2025. Счета-фактуры на УСН без НДС не нужны
29 Окончательно утвердили МРОТ на 2025 год
30 Где в отчете Вайлдберриз отражаются доходы селлера
31 Госдума одобрила еще три законопроекта по новой миграционной политике
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Мероприятия
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 23 октября, среда
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
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— Утренний бухгалтер № 5750. Альтернативы нет: льгота по НДС на УСН в 2025 году будет принудительной
Разъяснение подготовил Минфин.
— Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + образец заполнения формы № 10
Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.
— Книга покупок: правила ведения в 2025 году
Записи о приобретенном имуществе заказчики вносят в книгу покупок. Чтобы законно уменьшить суммы НДС к уплате, нужно соблюдать все правила ведения документа. Как заполнить книгу покупок, какие операции в ней отразить и когда вносить корректировки, узнаете из нашей статьи.
— Как оформить трудоустройство инвалида
Если работодатель впервые оформляет инвалида, то ему нужно учесть много факторов: сокращенное рабочее время, льготы по взносам на травматизм и удлиненный отпуск. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Прием на работу сотрудника по внутреннему совместительству в 1С:ЗУП ред. 3.1
Прием в штат сотрудника по совместительству на первый взгляд только кажется простым. Первые вопросы появляются как только начинаешь углубляться в этот процесс: а чем отличается внутреннее совместительство от внутреннего, а сколько часов в день совместитель может работать, а можно ли принять его на полную ставку, а совместительство равно совмещение? Ну и главный вопрос: как должен выглядеть отчет ЕФС-1 по приему совместителя на работу?
— Как выбрать банк для бизнеса
Пару лет назад Марьяна начала шить забавные мягкие игрушки и необычную детскую одежду и выкладывать фото в соцсетях. Со временем ей все чаще стали задавать вопрос: «Какая милая вещь! А можно заказать такую же?». Девушка решила не ограничиваться продажами в инстаграме* и открыть онлайн-магазин. Теперь перед ней стоит множество задач. Рассказываем, какие из них можно решить с помощью банка.
— Когда восстанавливать расходы, снятые при проверке
Если при проверке инспекция обоснованно сняла расходы, то их нужно восстановить и скорректировать отчетность. Но не по своей собственной методике, а по правилам НК.
— Можно ли поделить криптовалюту при разводе
Очень часто бывает так, что при разводе с разделом имущества бывшие супруги стремятся облапошить друг друга и утаить часть имущества, чтобы его не пришлось делить поровну. Одним из наиболее популярных методов такого утаивания совместно нажитого добра стал перевод одним из супругов денежных средств в крипту.
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В 2025 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.
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Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
— Табель учета рабочего времени 2024-2025: примеры
Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.
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Резюме
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Документы
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-9923/2024 от 21.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96338 от 04.10.2024
Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33а-25801/2023 от 14.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/96258 от 04.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96816 от 07.10.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/14871@ от 15.10.2024
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-8544/2023 от 22.05.2023
ФНС РФ: Письмо № ЕД-16-20/295@ от 16.10.2024
Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33а-7803/2024 от 08.05.2024
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное постановление № 77-708/2024 от 20.03.2024
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