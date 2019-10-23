Финансовые новости + салат из брокколи = дайджест от Тео

Исследовательский центр портала Superjob.ru провел очередное исследование и снова профессия бухгалтера оказалась в топе самых скучных.
Вы, коллеги, как хотите, а я всеми своими зубриными силами буду бороться с этим предубеждением. Достаточно почитать наш дайджест – какое разнообразие тем, сколько сложных вопросов! Да что они понимают в бухгалтерском и налоговом учете? В этой музыке цифр, красоте финансовых потоков… Знают ли эти опрошенные, какие хитросплетения приходится распутывать при подготовке отчетности? Каменская обрыдается в сторонке. А какие трагедии приходится переживать при получении требований из налоговой? «Анна Каренина» в сравнении с этим – детская сказка. Я все же надеюсь, что появится талантливый человек и снимет о нас сериал, который заткнет за пояс «Форс-мажоров». А мы поможем ему фактурой, правда?
Кстати, о фактуре. Вы в курсе, что налоговики 25 октября, в пятницу, ждут тех, кто хочет получить разъяснения по полученным в 2019 году налоговым уведомлениям? Вот такое стремление быть, что называется, ближе к народу.
А мы сегодня предлагаем тоже очень демократичный рецепт – салат из брокколи, минимум калорий, максимум вкуса и яркости. Для приготовления понадобится капуста брокколи, свежие огурцы, вареные вкрутую яйца, укроп, грецкие орехи, майонез, сметана или йогурт, сыр твердый. Вместе с нами садится на «диету» и антиотмывочный 115-ФЗ.
Отварите капусту брокколи в кипящей посоленной воде в течение 3 минут, затем промойте холодной водой, чтобы капуста быстро остыла и сохранила свой цвет, в отличие от условий оформления трудовых договоров.
Для заправки смешайте сметану с майонезом, мелко нарубленными орехами и натертым сыром. Подсолите по вкусу и перемешайте. Разложите на сервировочной тарелке соцветия вареной брокколи, добавьте ломтики свежего огурца и вареных яиц. Получившийся кулинарный шедевр можно дополнить увеличением с 2020 года госвыплат на первого ребенка.
Добавьте орехово-сырную заправку. Салат из брокколи с яйцами, огурцами и орехово-сырной заправкой готов. Подавайте его к столу, посыпав рубленным укропом, черным перцем и орешками. Приятного аппетита!
Ну, и самые актуальные и полезные новости – наслаждайтесь!
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