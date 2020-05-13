От недоумения до неприятия: главное в новостях недели

Настроение прошлой недели описывается тремя словами — непонимание, недоумение, неприятие. Путин сказал, что С 12 мая нужно возобновить работу в энергетике, связи и там где нет контакта с потребителем.

В тоже время в Москве ограничения действуют по 31 мая. И перчаточно-масочный режим.

Штраф за нахождение на работе без маски 4000 рублей.

А маски обойдутся примерно в 1000 рублей в день.

Чтобы не слишком радовались новости, что Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малому бизнесу, озвучили информацию, что После 11 мая неработающие компании продолжат платить зарплату неработающим сотрудникам.

Чиновники по привычке начали было высказывать свое нелестное мнение об согражданах, но надеемся, что В КоАП пропишут штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

И коль уж ситуация сложилась так, что буква Н была приоритетной, предлагаем рецепт налистников (это такие блинчики с творогом, если кто не знает.)

Нам понадобится мука пшеничная, молоко, сахар, соль, масло растительное, яйцо, творог. Муку пшеничную просеиваем, добавляем яйцо, соль, вливаем молоко, все хорошо размешиваем, чтобы не было комков. Тесто должно быть жидким и легко литься из ложки. Жарим тонкие блинчики. Для начинки творог выкладываем в миску, разминаем вилкой, солим, вбиваем яйцо, все перемешиваем. При желании можно добавить изюм или другие сухофрукты, сахар. На блинчик выкладываем одну-две ложки творожной массы. Сворачиваем трубочкой. Так формируем все налистники. Обжариваем на растительном масле со всех сторон или протушиваем в микроволновой печи. Готовые налистники с творогом подаем в теплом виде. Выкладываем в порционную тарелку два блинчика, украшаем веточками мяты, добавляем домашнее варенье, мед или сметану.

После такого блюда настроение не испортят любые финансовые новости.

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