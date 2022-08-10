Новая декларация по налогу на имущество, риски ювелиров и кинопрокатчиков, новости об АУСН и патенте

А разве ж мы драматизируем? Да никогда! Вот и вакансии интересные для бухгалтеров появляются, например, на Авито. Ну, когда еще работодатель предлагал хорошую зарплату, гамаки и фруктовые полдники, а также психолога и массажиста в комплекте со всем этим счастьем? Буквально работа мечты. «Вот это и настораживает», - прокомментировала вакансию наш бухгалтер. Еще одна новость недели, которая поднимет настроение: директору не удалось свалить вину на бухгалтера за значительные искажения бухотчетности. Кстати, в недалеком будущем для подтверждения своей правоты можно будет использовать электронных нотариусов, которые заверят переписку в сети. Минцифры обещает их разработать.

Подготовка к осени будет неполной без нового рецепта. Сегодня это тыквенный крем-суп с беконом и семечками. Нам понадобится тыква 250 гр., картофель 200 гр., половина репчатого лука, 100 мл. сливок, 50 гр. бекона и 300 мл. бульона. В заранее сваренный бульон добавьте нарезанную кубиком тыкву. Затем добавьте нарезанный кубиком картофель и лук. После закипания отварите овощи 5–7 минут до мягкости. Влейте сливки и снимите с огня после закипания. С помощью блендера измельчите содержимое до пюре. Жидкость предварительно можно немного слить в емкость и добавить в зависимости от консистенции, которую вы предпочитаете. Бекон обжарить и мелко порубить. В тарелку к супу положить бекон и украсить жареными семечками.

Теперь можно переходить к новостям об отказе микробизнеса переходить на АУСН, срочном обучении сотрудников новым нормам охраны труда, завершении 2 октября банкротного моратория и другой не менее полезной информации.

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