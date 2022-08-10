Новая декларация по налогу на имущество, риски ювелиров и кинопрокатчиков, новости об АУСН и патенте

А разве ж мы драматизируем? Да никогда! Вот и вакансии интересные для бухгалтеров появляются, например, на Авито. Ну, когда еще работодатель предлагал хорошую зарплату, гамаки и фруктовые полдники, а также психолога и массажиста в комплекте со всем этим счастьем? Буквально работа мечты. «Вот это и настораживает», - прокомментировала вакансию наш бухгалтер. Еще одна новость недели, которая поднимет настроение: директору не удалось свалить вину на бухгалтера за значительные искажения бухотчетности. Кстати, в недалеком будущем для подтверждения своей правоты можно будет использовать электронных нотариусов, которые заверят переписку в сети. Минцифры обещает их разработать.
Подготовка к осени будет неполной без нового рецепта. Сегодня это тыквенный крем-суп с беконом и семечками. Нам понадобится тыква 250 гр., картофель 200 гр., половина репчатого лука, 100 мл. сливок, 50 гр. бекона и 300 мл. бульона. В заранее сваренный бульон добавьте нарезанную кубиком тыкву. Затем добавьте нарезанный кубиком картофель и лук. После закипания отварите овощи 5–7 минут до мягкости. Влейте сливки и снимите с огня после закипания. С помощью блендера измельчите содержимое до пюре. Жидкость предварительно можно немного слить в емкость и добавить в зависимости от консистенции, которую вы предпочитаете. Бекон обжарить и мелко порубить. В тарелку к супу положить бекон и украсить жареными семечками.
Теперь можно переходить к новостям об отказе микробизнеса переходить на АУСН, срочном обучении сотрудников новым нормам охраны труда, завершении 2 октября банкротного моратория и другой не менее полезной информации.
Важно
- Для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября.
- Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике.
- Онлайн-магазины будут отвечать за продажу подделок на своих торговых площадках.
- ИП на патенте смогут не применять ККТ на рынках и ярмарках. Но есть нюанс.
- Бизнес без регистрации избавят от уголовной ответственности. Минюст внес новое предложение.
- Численность для льготы по налогу на прибыль надо считать так, как сказал Росстат.
- Уведомление по единому налоговому платежу обновят.
Обращаем внимание
- Снова меняют форму декларации по налогу на имущество.
- Декларацию о плате за НВОС дополнят новым разделом.
- Полученная коммерческой организацией субсидия учитывается в доходах.
- Ювелиры предупредили о возможном закрытии бизнеса и требуют вернуть им право на УСН и ПСН.
- Если иностранец простил долг в. 2022 году, то налога на прибыль не будет, напомнили чиновники.
- Список для параллельного импорта пополнили марки фототехники и косметики. Запчасти Renault из него исключили.
- Сотрудникам исключенных из реестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке. Но есть условия.
- Декларацию по НДС надо сдавать электронно по ТКС. Сдать бесплатно через сайт ФНС нельзя.
Узнайте, как…
Для информации
- Обязательные машиночитаемые доверенности введут на 8 месяцев позже, чем планировали. Не хватает микросхем.
- Работникам будут отменять отпуска, если горят сроки по оборонному госконтракту.
- Программы из реестра военных НИОКР освободят от НДС.
- Бизнесу дадут льготные кредиты. Но пустить их можно на инвестиции.
- Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий.
- Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе.
- Новые ККТ покупать не придется. ФНС отказалась менять параметры фискальных документов.
Лайфхаки - берем на вооружение
- Затраты на погашение кредита, использованного в мнимой сделке, нельзя учесть в расходах.
- Работник взял отгул на 30 апреля, но после праздников выяснилось, что его сокращают, а все апрельские вакансии уже заняты.
- Нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору.
- Если директор не явился в инспекцию, это не доказывает фиктивность его работы, считает суд.
- Работающая декретница не может уйти в отпуск без сохранения зарплаты.
- Налоговикам запретили штрафовать компании за несвоевременную сдачу отчетности по ТКС. Но только если вины организации в этом нет.
- Бухгалтер не сдал СЗВ-ТД вовремя. Штрафа не будет, но сдать отчет надо.
- Новая функция в ЛК. Компании и ИП могут передать сведения о переводах через иностранные кошельки.
- Налоговики не вправе отказать в вычете по НДС, если у компании есть чеки на товары. Новое судебное решение.
А тем временем…
- Россияне рекордно задолжали за ЖКУ. Людям приходится выбирать между продуктами и коммуналкой.
- Валютные вклады установили антирекорд. Так мало россияне держали валюты в банках только семь лет назад.
- Кинотеатры просят власть о помощи. Вопрос стоит об исчезновении этой отрасли.
В планах
- Российский софт устанавливать на гаджеты скоро станет необязательно. Штрафы отменяют.
- Власть хочет отдавать долги по зарплате за компании-банкроты штрафами, которые поступают в бюджет.
- Работающие пенсионеры смогут получать социальный налоговый возврат. У депутатов есть идея.
- Путевые листы надо будет заполнять по новым правилам.
- Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг.
Упс…
- Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное количество трудовых мигрантов.
- Wildberries начнет бороться с подделками своими методами. Товары нарушителей уберут с онлайн-витрины.
- Клиентам требуется все больше денег до зарплаты. МФО считают, что в запросах надо быть скромнее.
- Суд заставил директора и учредителя платить 12 млн руб. налогов компании из собственного кармана.
- Предприниматель кочевал по стране из-за пониженной ставки налога, но суд экономию не одобрил и досчитал налоги.
О как!
- Власть не отказалась от планов блокировать имущество бизнеса при проверках.
- Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег.