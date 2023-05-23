Новости ЕНС, код ИП в уведомлении на НДФЛ, новый «ресторанный» сбор

К чему готовиться бухгалтеру? Дайджест важных новостей недели.

Как показали события недели, ЕНС по-прежнему остается ночным кошмаром бухгалтеров. Изменения в использовании единого налогового счета буквально сыплются на головы бухгалтеров. Не стала исключением и прошлая неделя.

Впрочем, есть и хорошие новости.

Например, чтобы облегчить бухгалтерскую жизнь, налоговики запустили у себя на сайте специальный чат-бот, который будет помогать с ЕНС. Посмотрим, насколько хватит «сил» у искусственного интеллекта.

В таких случаях обычно говорят «запасаемся попкорном». Но мы предлагаем запастись апельсиновым печеньем, рецепт которого публикуем после новостей.

Кстати, мы не только анализируем новости, но и помогаем в решении вопросов автоматизации бухучета, обращайтесь.

Итак, какой была информационная картина недели?

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь к приятному – рецепт апельсинового печенья.

Нам понадобится: 150 гр. кукурузной муки,

1 ½ ч. л. корицы,

50 гр. меда,

1 апельсин,

½ ч. л. соды,

½ ч. л. разрыхлителя,

2 ½ ст. л. растительного масла,

50 мл. воды. В одной миске смешать кукурузную муку, корицу, соду и разрыхлитель, хорошо перемешать. В другую миску натереть цедру одного апельсина, выдавить сок и мякоть апельсина, добавить растительное масло, воду и мед, перемешать до однородности. Влить жидкую смесь в сухую и замесить тесто. Тесто не должно сильно липнуть к рукам. Если оно получается жидким, добавить больше муки. Из полученного теста скатать шарики и выложить на противень. Слегка приплюснуть печенье. Выпекать 15–20 минут в заранее разогретой до 180°C духовке. Будет вкусно, попробуйте! 😊

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