Новости ЕНС, код ИП в уведомлении на НДФЛ, новый «ресторанный» сбор

Как показали события недели, ЕНС по-прежнему остается ночным кошмаром бухгалтеров. Изменения в использовании единого налогового счета буквально сыплются на головы бухгалтеров. Не стала исключением и прошлая неделя.
Напоминаем, что изменились реквизиты для уплаты налогов, а также очередность списания денег с ЕНС и правила зачета, в частности, НДФЛ будут резервировать сразу после сдачи уведомления по ЕНП.
Впрочем, есть и хорошие новости.
Например, чтобы облегчить бухгалтерскую жизнь, налоговики запустили у себя на сайте специальный чат-бот, который будет помогать с ЕНС. Посмотрим, насколько хватит «сил» у искусственного интеллекта.
В таких случаях обычно говорят «запасаемся попкорном». Но мы предлагаем запастись апельсиновым печеньем, рецепт которого публикуем после новостей.
Кстати, мы не только анализируем новости, но и помогаем в решении вопросов автоматизации бухучета, обращайтесь.
Итак, какой была информационная картина недели?
Важно
Стало известно, какой код ИП надо указывать в уведомлении на НДФЛ
МРОТ будет увеличиваться быстрыми темпами, говорят в кабмине. К 2024 он будет 19 242 рубля
Роструд: районный коэффициент и северные надбавки не включаются в МРОТ
В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена
Из первых рук
После закрытия бизнеса бывший ИП может вернуть переплату с ЕНС
При торговле через маркетплейсы на УСН удержанное агентское вознаграждение тоже идет в доход
Обвиняемых хотят знакомить с материалами уголовных дел онлайн
Регистрировать компанию на массовый юрадрес можно. Это признала сама ФНС
Минфин рассказал, как ИП быть с профессиональным вычетом по НДФЛ
Обращаем внимание
НДФЛ для россиян за рубежом будет 13-15%. Минфин доработал законопроект
Живущие в недружественных странах россияне столкнутся с двойным налогообложением
Для информации
В апреле 2023 года спрос на потребительские кредиты вырос в два раза
До конца 2023 года продлили эксперимент по прослеживаемости товаров в ЕАЭС
ЦБ укрепляет финансовую безопасность: вводятся 4 новые меры для банков и заемщиков
Максут Шадаев: реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. И заработает быстро
Лайфхаки: берем на вооружение
Стали известны шесть основных ошибок, которые люди делают в 3-НДФЛ
На одинаковые авансы по УСН можно сдать одно уведомление в год
Совместителя на основном месте работы отправили в командировку. Как оформить этот период на работе по совместительству?
Налоговики ставят на рынках специальные ящики для сбора кассовых чеков. Так они хотят проверять, кто и насколько правильно их пробивает
ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патента на взносы, уплаченные платежкой-02
В планах
С ресторанов, баров и клубов хотят собирать новый сбор — 1% от суммы каждого счета
Работодателей надо обязать принудительно выплачивать компенсацию за задержку зарплат, считают в Госдуме. Там поддержали инициативу Минтруда
При денежных переводах скоро нужно будет указывать ИНН и паспортные данные получателя
А тем временем
Лондон ввел санкции против Тинькофф-банка, «Росатома», «Северстали» и других компаний
Немного статистики
У большинства сотрудников нет страхов, связанных с работой. Но появилось больше переработок и выгорания: итоги опроса
Малый бизнес не знает, чего ждать от 2023 года. Таких 60% предпринимателей
О как!
Бананы могут признать социально значимым продуктом и отменить на них пошлину
УПС
Мошенники придумали, как обойти блокировку счетов и самозапрет на кредиты
Банк «Открытие» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе
Госдума приняла законопроект о штрафах за иностранные мессенджеры
И о хорошем
Малому бизнесу из Тюмени продлили налоговые льготы до 2028 года
А теперь к приятному – рецепт апельсинового печенья.
Нам понадобится:
150 гр. кукурузной муки,
1 ½ ч. л. корицы,
50 гр. меда,
1 апельсин,
½ ч. л. соды,
½ ч. л. разрыхлителя,
2 ½ ст. л. растительного масла,
50 мл. воды.
В одной миске смешать кукурузную муку, корицу, соду и разрыхлитель, хорошо перемешать.
В другую миску натереть цедру одного апельсина, выдавить сок и мякоть апельсина, добавить растительное масло, воду и мед, перемешать до однородности. Влить жидкую смесь в сухую и замесить тесто.
Тесто не должно сильно липнуть к рукам. Если оно получается жидким, добавить больше муки. Из полученного теста скатать шарики и выложить на противень. Слегка приплюснуть печенье.
Выпекать 15–20 минут в заранее разогретой до 180°C духовке. Будет вкусно, попробуйте! 😊
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии