Проверки бизнеса с эквайрингом без ККТ, штрафы за «неоказание содействия военкоматам» и за отчеты о прослеживаемости

На неделе продолжались шаманские «пляски с бубном» вокруг любимого детища ФНС — Единого налогового платежа (см. раздел «Про ЕНП»). Но этим уже никого не удивишь.

Бухгалтеры только гадают — заработает ли когда-нибудь в штатном режиме так долго пестованный инструмент? Похоже, если это и случится, то не скоро.

Поэтому остановимся на том, что ждет бухгалтера в ближайшем будущем.

Кстати, о ближайшем: вы уже сдали отчеты? Поторопитесь — сегодня крайний срок.

С 1 октября компании могут штрафовать до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам.

Налоговики предупредили, что будут проверять бизнес с эквайрингом без ККТ — так что не расслабляемся. А что еще ждет бухгалтеров с 1 августа — в обзоре изменений законодательства.

Из хороших новостей: в Госдуме продлили срок перехода на МЧД, по вопросам работы с программами 1С и ведению бухучета можно обратиться к нам, а новый интересный рецепт ждет после прочтения дайджеста.

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕНП

Из первых рук

Узнайте…

Обращаем внимание

Для информации

О прослеживаемых товарах

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

Сегодня предлагаем рецепт яичницы с кабачками по-турецки. Нам понадобится: 1 кабачок (около 200 гр.),

3 яйца,

петрушка — 3 веточки,

масло растительное — 2 ст.л.,

соль и черный перец — по вкусу. Кабачок помыть, обсушить, порезать кружками, а затем на кубики в 1 см. Петрушку тщательно помыть, обсушить, удалить жёсткие стебли, а мягкие стебли и листья измельчить. Яйца разбить в миску, добавить соль и перемешать до однородности. На сковороде разогреть растительное масло, добавить кабачок, посолить, поперчить и обжаривать его, помешивая, на среднем огне около 5 минут. Совет. Пока жарится кабачок, можно приготовить йогуртовый соус для подачи. Для этого смешать 100 г густого йогурта (можно использовать сметану), небольшой зубчик чеснока, соль и перец. Традиционно в соус добавляют сумах: это красновато-бордовая пряность придаёт соусу приятную кислинку. Можно его исключить или добавить в соус несколько капель лимонного сока. Добавить в сковороду измельчённую петрушку. Часть зелени оставить для сервировки блюда. Перемешать и готовить около минуты. Добавить яйца и перемешать. Готовить, помешивая, до готовности яиц. При этом важно, чтобы яйца приготовились, но не пересушились. Так яичница будет вкуснее и нежнее. Для этого достаточно нескольких минут. В этот момент должны быть готовы тарелки, поскольку подавать яичницу с кабачками по-турецки следует с пылу, с жару. Разложить яичницу по тарелкам, посыпать свежемолотым чёрным перцем и петрушкой. Подавать горячей с йогуртом или йогуртовым соусом, хрустящими салатными листьями и свежими лепёшками.

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