Проверки бизнеса с эквайрингом без ККТ, штрафы за «неоказание содействия военкоматам» и за отчеты о прослеживаемости

На неделе продолжались шаманские «пляски с бубном» вокруг любимого детища ФНС — Единого налогового платежа (см. раздел «Про ЕНП»). Но этим уже никого не удивишь.
Бухгалтеры только гадают — заработает ли когда-нибудь в штатном режиме так долго пестованный инструмент? Похоже, если это и случится, то не скоро.
Поэтому остановимся на том, что ждет бухгалтера в ближайшем будущем.
Кстати, о ближайшем: вы уже сдали отчеты? Поторопитесь — сегодня крайний срок.
С 1 октября компании могут штрафовать до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам.
Налоговики предупредили, что будут проверять бизнес с эквайрингом без ККТ — так что не расслабляемся. А что еще ждет бухгалтеров с 1 августа — в обзоре изменений законодательства.
Из хороших новостей: в Госдуме продлили срок перехода на МЧД, по вопросам работы с программами 1С и ведению бухучета можно обратиться к нам, а новый интересный рецепт ждет после прочтения дайджеста.
Ну, что, поехали!
Важно
Обновят правила подтверждения кода ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм
Разработали справки для соцвычета по НДФЛ на обучение и фитнес, а справку по лечению обновили
Про ЕНП
С 1 октября ИП смогут сдать уведомление по ЕНП и заявление о зачете электронно без КЭП
Имущественные налоги физлиц будут досрочно списывать с сальдо ЕНС в пропорции
Налоговики автоматически забирают деньги с сальдо ЕНС и переносят их в резерв на НДФЛ
Перевести деньги со своего ЕНС на чужой ЕНС скоро будет нельзя
Провести на ЕНС уменьшение аванса по УСН по платежке-02 без уведомления не получится
Налоги в наследство. Переплаты на ЕНС можно будет получить по наследству
Из первых рук
При продаже недвижимости ИП на УСН платит или налог по УСН, или НДФЛ
При утрате права на УСН надо начислить НДС с начала квартала
Будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов в СФР
Первичку можно хранить как на бумаге, так и в электронном виде
Трудовой договор от имени ИП может подписать его сотрудник по доверенности
Узнайте…
Обращаем внимание
Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет
С 24 июля начинается прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов
Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для сотрудников на удаленке
В заявлении о зачете ЕНП надо указывать общий КБК без цифры «1» в 14-ом знаке
Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев
Для информации
Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на новом бланке
Оформить прекращение своей электронной подписи директор может в ИФНС
Семьям погибших правоохранителей выделят деньги на покупку жилья
Компании, которые работают с квантовыми коммуникациями, получат аккредитацию IT-компаний
О прослеживаемых товарах
Будут штрафы до 100 тыс. рублей за отчеты о прослеживаемости
В счете-фактуре надо будет указывать прослеживаемые товары в составе работ и в виде комплекта
Лайфхаки: берем на вооружение
Амортизацию ОС, купленных за счет субсидий, не начисляют в налоговом учете
При торговле через маркетплейс, продавцу нужно применять стандартные проводки
Деньги по платежкам-02 налоговики распределяют по КБК не так, как вы планировали
В планах
Минэкономразвития собирается освободить бизнес от налогов при безвозмездных патентах
Минтранс увеличит суточные выплаты водителям до 1,2 тысяч рублей
Одиноким родителям двух детей хотят давать отпуск в удобное им время
Женщин-ИП могут освободить от страховых взносов перед родами
А тем временем
С «Юнистрим» перестали работать банки Армении, Грузии и Киргизии
Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать 21 июля за границей
Немного статистики
О как!
Финансовые пирамиды теперь маскируются под экономические онлайн-игры
Региональные власти смогут ежегодно увеличивать стоимость патентов для ИП на коэффициент-дефлятор
УПС
Владельцев соцсетей оштрафуют до 8 млн рублей за нарушение требований РКН
ФАС выявила антиконкурентные соглашения на 42 млрд рублей. Большинство из них связано с выполнением нацпроектов
И о хорошем
Госдума освободила туроператоров от НДС до 30 июня 2027 года
Пенсионеры-председатели совета многоквартирных домов будут получать зарплату
Сегодня предлагаем рецепт яичницы с кабачками по-турецки. Нам понадобится:
1 кабачок (около 200 гр.),
3 яйца,
петрушка — 3 веточки,
масло растительное — 2 ст.л.,
соль и черный перец — по вкусу.
Кабачок помыть, обсушить, порезать кружками, а затем на кубики в 1 см. Петрушку тщательно помыть, обсушить, удалить жёсткие стебли, а мягкие стебли и листья измельчить. Яйца разбить в миску, добавить соль и перемешать до однородности.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить кабачок, посолить, поперчить и обжаривать его, помешивая, на среднем огне около 5 минут.
Совет. Пока жарится кабачок, можно приготовить йогуртовый соус для подачи. Для этого смешать 100 г густого йогурта (можно использовать сметану), небольшой зубчик чеснока, соль и перец. Традиционно в соус добавляют сумах: это красновато-бордовая пряность придаёт соусу приятную кислинку. Можно его исключить или добавить в соус несколько капель лимонного сока.
Добавить в сковороду измельчённую петрушку. Часть зелени оставить для сервировки блюда. Перемешать и готовить около минуты. Добавить яйца и перемешать. Готовить, помешивая, до готовности яиц. При этом важно, чтобы яйца приготовились, но не пересушились. Так яичница будет вкуснее и нежнее. Для этого достаточно нескольких минут. В этот момент должны быть готовы тарелки, поскольку подавать яичницу с кабачками по-турецки следует с пылу, с жару. Разложить яичницу по тарелкам, посыпать свежемолотым чёрным перцем и петрушкой. Подавать горячей с йогуртом или йогуртовым соусом, хрустящими салатными листьями и свежими лепёшками.
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