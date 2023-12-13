Новая форма 6-НДФЛ, подача заявления на патент, организация воинского учета, сроки оплаты фиксированных взносов для уменьшения налога на УСН

Многие организации, подводя итоги, выбирают слово года. Им становится самое часто употребляемое слово, определенный барометр, демонстрирующий настроения в обществе. Думаем, что если бы его выбирали бухгалтеры, то с высокой долей вероятности этим словом стал бы ЕНП и все, что с ним связано – ЕНС, уведомления и т.д. Наверное, ни одно нововведение не стоило бухгалтерам столько сил, нервов и здоровья.
Неделя «подарила» очередные новости, связанные с единым налоговым платежом. Так, В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре. В противном случае Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП. В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец. Бюджетникам Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо.
Если возникают вопросы по Единому налоговому платежу или Единому налоговому счету, вы знаете, куда обратиться. 😊
Более подробная информация о новостях недели – в нашем дайджесте. И очередной кулинарный рецепт – после него.
Ну, что, поехали!
Важно
НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица
Когда платить фиксированные взносы за 2023 год, чтобы уменьшить налог по УСН
Самозанятые и ИП смогут получать больничные и другие социальные выплаты
Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года
Из первых рук
Вышел новый электронный формат доверенности для сдачи отчетов
ФНС проведет массовый расчет транспортного и земельного налога за 2023 год
Работодатель обязан платить компенсацию за задержку зарплаты, которая произошла по вине банка
IT-компании останутся без аккредитации, если не проверят согласие на раскрытие налоговой тайны
Роструд советует не бояться профилактических визитов трудинспекции
Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы
Про воинский учет
План по воинскому учету на 2024 год: как составить и надо ли сдавать
Как организовать воинский учет в компании: пошаговый алгоритм
Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр
Обращаем внимание
Обновили правила сдачи ЕФС-1 по ТКС и через кабинет страхователя
Узнайте, …
… какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица
… как определяют срок полезного использования для основных средств
Для информации
Налоговая опубликовала информацию о правонарушениях за 2022 год
Утвердили размер взносов на травматизм для бизнеса на АУСН на 2024 год
Лайфхаки: берем на вооружение
Низкая региональная ставка налога по УСН не работает при высоком доходе
Премии работникам можно включить в расходы для налога на прибыль
Проверьте предельный доход за 9 месяцев 2023 года при переходе на УСН
Компания с доходом в 20 млн рублей не может применять кассовый метод на ОСНО, но может применять УСН
Про 1С
Как в 1С:Бухгалтерии отправлять уведомления и единый налоговый платеж
Как в 1С:Бухгалтерии 8 подписать финансовую отчетность для банков
В планах
По программе долгосрочных сбережений власти хотят привлечь 250 млрд рублей
О как!
Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году
Власти не будут прописывать в НК четкие признаки дробления, потому что бизнес постоянно придумывает новые схемы
УПС
Начал действовать закон об изъятии загранпаспортов у военнослужащих на границе
Суд взыскал 500 тысяч рублей за использование дипфейк-видео без разрешения
Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза
А тем временем
Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»
Родители будут получать пособия при досрочном выходе из декрета
И о хорошем
Конституционный суд защитил бухгалтеров. Неиспользованные отгулы им оплатят при увольнении
Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие
Сегодня предлагаем приготовить запеканку с картофелем и куриной грудкой – быстро, вкусно и доступно, словом, все, как мы любим. : )
Нам понадобится:
3 картофелины;
300 гр. куриного филе;
200 мл сливок 20%;
соль и перец свежемолотый смесь – по вкусу;
2 ст. л. растительного масла для жарки;
50 гр. твердого сыра.
Куриное филе и картофель нарезать тонкими ломтиками. По отдельности обжарить в небольшом количестве растительного масла. Сложить в сковороду обжаренные филе и картофель, добавить соль, перец, другие приправы по вкусу. Залить горячими сливками, перемешать и довести до кипения. Духовку разогреть до 180–190°C. Переложить со сковороды филе с картофелем в форму для запекания. Посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут до румяной корочки. Запеканку лучше подавать на стол горячей.
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