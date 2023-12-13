Новая форма 6-НДФЛ, подача заявления на патент, организация воинского учета, сроки оплаты фиксированных взносов для уменьшения налога на УСН

Многие организации, подводя итоги, выбирают слово года. Им становится самое часто употребляемое слово, определенный барометр, демонстрирующий настроения в обществе. Думаем, что если бы его выбирали бухгалтеры, то с высокой долей вероятности этим словом стал бы ЕНП и все, что с ним связано – ЕНС, уведомления и т.д. Наверное, ни одно нововведение не стоило бухгалтерам столько сил, нервов и здоровья.

Неделя «подарила» очередные новости, связанные с единым налоговым платежом. Так, В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре. В противном случае Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП. В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец. Бюджетникам Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо.

Если возникают вопросы по Единому налоговому платежу или Единому налоговому счету, вы знаете, куда обратиться. 😊

Более подробная информация о новостях недели – в нашем дайджесте. И очередной кулинарный рецепт – после него.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Про воинский учет

Обращаем внимание

Узнайте, …

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Про 1С

В планах

О как!

УПС

А тем временем

И о хорошем

Сегодня предлагаем приготовить запеканку с картофелем и куриной грудкой – быстро, вкусно и доступно, словом, все, как мы любим. : ) Нам понадобится: 3 картофелины;

300 гр. куриного филе;

200 мл сливок 20%;

соль и перец свежемолотый смесь – по вкусу;

2 ст. л. растительного масла для жарки;

50 гр. твердого сыра. Куриное филе и картофель нарезать тонкими ломтиками. По отдельности обжарить в небольшом количестве растительного масла. Сложить в сковороду обжаренные филе и картофель, добавить соль, перец, другие приправы по вкусу. Залить горячими сливками, перемешать и довести до кипения. Духовку разогреть до 180–190°C. Переложить со сковороды филе с картофелем в форму для запекания. Посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут до румяной корочки. Запеканку лучше подавать на стол горячей.

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