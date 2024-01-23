Разъяснение ФНС по 6-НДФЛ, коды периодов для уведомления по УСН, заполнение уведомления по ЕНП на НДФЛ

Как известно, нельзя предвидеть все проблемы, которые могут возникнуть даже в ближайшее время. Но к некоторым можно заранее подготовиться. Согласитесь, если «подстелить соломку», то остроту ситуации можно минимизировать.
Так, необходимо иметь в виду, что срочные трудовые договоры с начальниками отделов будут запрещены. С неначисленной заработной платы работодателю придется платить проценты. А за валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка. Работая с самозанятым, нужно иметь в виду: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке.
Аккуратнее или, как говорил Жванецкий, тщательнее нужно подходить и к феминитивам, использование которых Верховный суд запретил. Если вы планируете получить, например, дополнительное образование, имейте в виду, что у россиян диагностировали синдром дефицита времени, поэтому проблемы возникают не только с саморазвитием, но и с воспитанием детей и заботой о собственном здоровье.
Помня о вновь возникшем дефиците, мы постарались сделать наш еженедельный дайджест максимально удобным, а новый рецепт – полезным и простым в приготовлении.
Кстати, к нашим специалистам по вопросам работы с программами 1С можете обращаться в любое удобное для вас время. Буквально на днях трудовую вахту начал наш маскот Зубр Тео с искусственным интеллектом. Так что без ответа не останется ни один запрос.
Ну, что поехали!
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В качестве полезного и быстрого блюда предлагаем приготовить творожную запеканку с овсяными хлопьями. Нам понадобится творог 5% – 400 гр., 1 крупный банан, 2 куриных яйца, 3 ст.л. овсяных хлопьев быстрого приготовления.
В подходящую ёмкость вбить яйца и добавить овсяные хлопья, желательно мелкие, быстрого приготовления. Размешать и оставить на 10 минут. Когда хлопья заметно набухнут, добавить в миску порезанный на кусочки банан. С помощью вилки или толкушки раздавить банан в кашицу. Добавить творог. Если он слишком зернистый – предварительно протереть через сито. Большинство диетологов и сторонников правильного питания утверждают, что нельзя использовать абсолютно обезжиренные продукты, поэтому 5% творог — это именно то, что нужно для нашей запеканки. Все тщательно перемешать. Переложить в жаропрочную форму, застеленную пергаментом, и разровнять.
Запекать творожную запеканку в духовке при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Поверхность готового блюда должна быть упругой и полностью сухой. Переложить выпечку на решётку и немного остудить. После чего нарезать на порционные кусочки и в тёплом виде подавать к столу.
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