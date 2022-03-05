«Утренний бухгалтер». У бухгалтеров сложности с переводами из-за границы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Бухгалтеры почувствовали на себе первые перемены из-за санкций: платежи из-за границы в евро проходят сложно. Советуют лучше в долларах.
Но есть и хорошие новости. В РЖД приостановили сокращения штата.
Серверы 1С Фреш находятся в России, беспокоиться за них бухгалтерам не нужно.
Занимательная аналитика. Сейчас в российском обороте - максимум налички за 20 лет.
Бухгалтерское. Власти поменяют ФСБУ 25/2018 по аренде.
ФНС напомнила, что налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных.
Офис закрывается и всех переводят на удаленку. Где хранить документы? Как выстроить ЭДО?
На эти вопросы легко ответить с EnDocs!
Основные преимущества:
- распознавание бухгалтерских документов согласование и хранение любых типов документов;
- готовое решение с простой схемой лицензирования;
- быстрый старт. Нет затрат на внедрение;
- сокращение затрат на обработку и ввод документов;
- все ваши процессы и документы под контролем;
- удобный и быстрый поиск документов;
- встроенная интеграция с 1С и Диадок.
Присоединяйтесь!
Новости
- Серверы 1С «Фреш» находятся в России, волноваться бухгалтерам не нужно
- Скоро в Думу внесут новую партию законопроектов о поддержке бизнеса
- Комиссию при покупке валюты через брокеров для физлиц снизили с 30 до 12 %. Юрлица будут платить 12 %
- Фондовый рынок Мосбиржи 4 марта не работает
- Завтра рабочий день. Не забудьте
- ЦБ снизил комиссию для покупки валюты, евро выше 120 рублей, на Мосбирже по-прежнему не торгуют акциями. Инвестдайджест
- В МКБ ставка по вкладу 21%, АК Барс повысил до 22%. И еще несколько банков с высокими процентами
- На Мосбирже запретили короткие продажи по евро с 4 марта
- Мосбиржа не будет проводить любые торги с 5 по 8 марта
- Binance отказалась замораживать счета россиян
- Intel и AMD прекратили поставки в Россию
- Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на специальном бланке
- Маркировку молока перенесут
- Малому бизнесу дали свободу от проверок, разрешили повторные кредитные каникулы
- Бывший инспектор обнулил долги налогоплательщиков на 27 млн рублей
- Тинькофф ввел комиссии для перевода денег ИП на личный счет
- ИП и компаниям, которые занимаются ювелиркой, отменяют УСН и ПСН с 1 января 2023 года
- Начинается новая амнистия капиталов
- Налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных
- В Сбере повысили комиссии для бизнеса за перевод денег
- Доллар 105,81 рубля, евро — 116,53 рубля. Официальные курсы на завтра от ЦБ
- Поменяют ФСБУ 25/2018 по аренде
- Облигации для населения с 9 марта не размещают. Но по уже размещенным работают, как раньше
- В России максимум налички в обороте за последние 20 лет. Сейчас это 15,82 трлн рублей
- В РЖД отменили сокращение штата
- Платежи из-за границы в евро проходят очень плохо, лучше в долларах. Советуют бухгалтеры
- Снизят штрафы бизнесу за валютные нарушения
- При аренде помещения у местных властей надо платить агентский НДС
- Кто пользовался услугами оценщиков? Расскажите «Клерку», кто вам помог
- Тинькофф уменьшил лимит снятия наличных в банкоматах за один раз. Но можно снимать несколько раз
- Сельхозпроизводителям дадут кредитные каникулы
- Список регионов, где отменили QR-коды
- Тинькофф вернул бесплатные переводы для ИП и юрлиц со счета на свою карту
- Microsoft приостановит поставки в Россию
- Газпромбанк объяснил причину очередей в отделениях и сбоев в приложении
- Стали известны тарифы по НВОС на 2022 год
- Минпромторг рекомендовал временно не экспортировать удобрения из России
- Роскомнадзор блокирует Facebook в РФ
- Booking.com уходит из России
- Началась блокировка Twitter
- Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
События
Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?
Дата проведения: 11 марта, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 11 марта, пятница
MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Дата проведения: 11 марта, пятница
Как налоговики ищут необоснованную налоговую выгоду в 2022 году?
Дата проведения: 10 марта, четверг
Продуктовый магазин в 2022: открытие, налоги, учет
Дата проведения: 10 марта, четверг
Бесплатный вебинар от ГК «Астрал»:«Новое в маркировке 2022»
Дата проведения: 10 марта, четверг
Работа бухгалтера в кризис: страхи, стресс, как успокоить руководителя
Дата проведения: 9 марта, среда
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Статьи
— Как читать новости и не свихнуться: инструкция
Давайте честно: от новостной ленты последней недели хочется выкинуть телевизор в окно. Каждый переживает по своему: кто-то волнуется за родственников, кто-то — за самого себя, за работу, за бизнес и многое другое. Разбираемся с психологами, как сохранять здравый смысл.
— Не опасно ли сейчас открывать вклад в долларах?
Банки повышают ставки по валютным вкладам. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас открывать депозиты в валюте.
— Как отключение от SWIFT повлияет на банки, платежи и переводы: карточки «Клерка»
Количество запросов «что такое SWIFT» в поисковиках выросло в разы: за последний месяц только в Яндексе его вбили больше 2 миллионов раз. Рассказываем, что известно про отключение от системы на данный момент.
— Как изменились требования к бухгалтерам за время пандемии: опрос экспертов
Последние год-два внесли в жизнь бухгалтеров существенные перемены. Меняется мир — меняется набор компетенций, необходимых хорошему специалисту, если, конечно, он хочет оставаться востребованным.
— «Утренний бухгалтер». Власти собираются смягчить налоговую уголовку
Хотят заводить уголовные дела, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления.
— Единый налоговый счет: что это такое и как уплачивать налоги
С 1 января 2023 года всем гражданам и юридическим лицам, скорее всего, придется перейти на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. В этой статье мы подробно разберем, что такое единый налоговый счет и каким образом он будет формироваться, а также поищем достоинства и подводные камни предлагаемой системы.
— Власти выделят 1 трлн на покупку российских акций. Чего ждать?
Многие видели новость про то, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделен 1 тлрн рублей на покупку акций российских компаний.
— Угрозы хакеров: стоит ли инвесторам бояться за сохранность активов на счетах?
После атак хакеров на сайты российских СМИ есть повод задуматься о сохранности своих активов на счетах. Выясняем, насколько киберзащищены профессиональные участники фондового рынка.
— Открытие казначейского счета в рамках исполнения государственного контракта: процедура и особенности
При заключении или исполнении государственного контракта у организаций, отвечающих определённым критериям и являющихся участниками, заказчиками, исполнителями или подрядчиками, появилась обязанность открывать казначейский счет. В статье мы попытаемся раскрыть причины, в соответствии с которыми необходимо открытие счета, систематизировать критерии к компаниям, а также пояснить процедуру открытия казначейского счета.
— Цитата дня. Про несбежавших нарушителей
Власти собираются смягчить уголовное преследование за налоговые преступления. Бизнес считает, что если идею реализуют, то это позволит сократить нагрузку на предпринимателей.
🔒 Антикризис. Как бухгалтеру теперь работать с валютой
Разбираемся, что нужно знать про новый указ Президента.
— Новые ограничения по валютным операциям: разъяснения ЦБ
28 февраля 2022 года был подписан Указ Президента № 79, по которому экспортеры обязаны продавать 80 % валютной выручки. Это требование скажется на целом ряде валютных операций. Как работать в условиях этого требования Центробанк разъяснил на своем сайте.
— «Ночной бухгалтер». Маркировку отодвинут. Банки идут на встречу и не вводят лишние комиссии
Мер поддержки бизнеса станет еще немного больше: маркировку молока, например, могут перенести. Отчаянно пытаются выжить и банки.
Блоги компаний
- Налоговые меры по преодолению последствий санкций (Юзвак Максим)
- Антикризис: как бухгалтеру по зарплате решить сложности сотрудников (Блог «Клерка»)
- Первые шаги на Ozon: инструкция для селлеров (МойСклад)
- Как не попасть в кассовый разрыв (Моё дело)
- Какими будут электронные договоры: ФНС подготовила форматы для ЭДО (Калуга Астрал)
- Отчетность ИП на УСН 2022: сроки и нюансы (URVISTA)
- Многодетным семьям планируют давать землю бесплатно на новых правилах (Юзвак Максим)
- Таможня снова отдала добро (Джей энд Кей Лоерз)
- Блокировка Фейсбука и сообщество бухгалтеров (Борис Мальцев)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/9992 от 14.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При аренде помещения у местных властей надо платить агентский НДС
ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/1701@ от 25.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных
Обсуждаемые темы форума
— Договор возмездного пользования - что это?
— Ошибка в судебном приказе по алиментам
— Ошибка в окладе в трудовом договоре с иностранцем
— ИП - где посмотреть информацию о накопленных пенсионных баллах?
— Тинькофф Бизнес: Неоправданно высокая комиссия при конвертации ИП ВЭД
— Оплата личной картой Руководителя за ООО (покупку 1С Предприятия) онлайн ККТ, учет
— Юридический и фактический адрес
— Декларация УСН при ликвидации ИП
— Приход в упаковках, расход в штуках
— Строительство ОС - как оприходовать окна?
— Изменилась валюта контракта, как перенести рублевые авансы на евро?
— Заявление написано не от руки
— 3-ндфл заполнение декларации
— Какими документами можно обосновать пониженную ставку по усн для ИП