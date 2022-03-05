«Утренний бухгалтер». У бухгалтеров сложности с переводами из-за границы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры почувствовали на себе первые перемены из-за санкций: платежи из-за границы в евро проходят сложно. Советуют лучше в долларах.

Но есть и хорошие новости. В РЖД приостановили сокращения штата.

Серверы 1С Фреш находятся в России, беспокоиться за них бухгалтерам не нужно.

Занимательная аналитика. Сейчас в российском обороте - максимум налички за 20 лет.

Бухгалтерское. Власти поменяют ФСБУ 25/2018 по аренде.

ФНС напомнила, что налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных.

Офис закрывается и всех переводят на удаленку. Где хранить документы? Как выстроить ЭДО? На эти вопросы легко ответить с EnDocs! Основные преимущества: распознавание бухгалтерских документов согласование и хранение любых типов документов;

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Новости

События

Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?

Дата проведения: 11 марта, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 марта, пятница

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 11 марта, пятница

Как налоговики ищут необоснованную налоговую выгоду в 2022 году?

Дата проведения: 10 марта, четверг

Продуктовый магазин в 2022: открытие, налоги, учет

Дата проведения: 10 марта, четверг

Бесплатный вебинар от ГК «Астрал»:«Новое в маркировке 2022»

Дата проведения: 10 марта, четверг

Работа бухгалтера в кризис: страхи, стресс, как успокоить руководителя

Дата проведения: 9 марта, среда

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Статьи

— Как читать новости и не свихнуться: инструкция

Давайте честно: от новостной ленты последней недели хочется выкинуть телевизор в окно. Каждый переживает по своему: кто-то волнуется за родственников, кто-то — за самого себя, за работу, за бизнес и многое другое. Разбираемся с психологами, как сохранять здравый смысл.

— Не опасно ли сейчас открывать вклад в долларах?

Банки повышают ставки по валютным вкладам. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас открывать депозиты в валюте.

— Как отключение от SWIFT повлияет на банки, платежи и переводы: карточки «Клерка»

Количество запросов «что такое SWIFT» в поисковиках выросло в разы: за последний месяц только в Яндексе его вбили больше 2 миллионов раз. Рассказываем, что известно про отключение от системы на данный момент.

— Как изменились требования к бухгалтерам за время пандемии: опрос экспертов

Последние год-два внесли в жизнь бухгалтеров существенные перемены. Меняется мир — меняется набор компетенций, необходимых хорошему специалисту, если, конечно, он хочет оставаться востребованным.

— «Утренний бухгалтер». Власти собираются смягчить налоговую уголовку

Хотят заводить уголовные дела, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления.

— Единый налоговый счет: что это такое и как уплачивать налоги

С 1 января 2023 года всем гражданам и юридическим лицам, скорее всего, придется перейти на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. В этой статье мы подробно разберем, что такое единый налоговый счет и каким образом он будет формироваться, а также поищем достоинства и подводные камни предлагаемой системы.

— Власти выделят 1 трлн на покупку российских акций. Чего ждать?

Многие видели новость про то, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделен 1 тлрн рублей на покупку акций российских компаний.

— Угрозы хакеров: стоит ли инвесторам бояться за сохранность активов на счетах?

После атак хакеров на сайты российских СМИ есть повод задуматься о сохранности своих активов на счетах. Выясняем, насколько киберзащищены профессиональные участники фондового рынка.

— Открытие казначейского счета в рамках исполнения государственного контракта: процедура и особенности

При заключении или исполнении государственного контракта у организаций, отвечающих определённым критериям и являющихся участниками, заказчиками, исполнителями или подрядчиками, появилась обязанность открывать казначейский счет. В статье мы попытаемся раскрыть причины, в соответствии с которыми необходимо открытие счета, систематизировать критерии к компаниям, а также пояснить процедуру открытия казначейского счета.

— Цитата дня. Про несбежавших нарушителей

Власти собираются смягчить уголовное преследование за налоговые преступления. Бизнес считает, что если идею реализуют, то это позволит сократить нагрузку на предпринимателей.

🔒 Антикризис. Как бухгалтеру теперь работать с валютой

Разбираемся, что нужно знать про новый указ Президента.

— Новые ограничения по валютным операциям: разъяснения ЦБ

28 февраля 2022 года был подписан Указ Президента № 79, по которому экспортеры обязаны продавать 80 % валютной выручки. Это требование скажется на целом ряде валютных операций. Как работать в условиях этого требования Центробанк разъяснил на своем сайте.

— «Ночной бухгалтер». Маркировку отодвинут. Банки идут на встречу и не вводят лишние комиссии

Мер поддержки бизнеса станет еще немного больше: маркировку молока, например, могут перенести. Отчаянно пытаются выжить и банки.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/9992 от 14.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При аренде помещения у местных властей надо платить агентский НДС

ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/1701@ от 25.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных

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