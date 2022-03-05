«Утренний бухгалтер». У бухгалтеров сложности с переводами из-за границы

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

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Но есть и хорошие новости. В РЖД приостановили сокращения штата.

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Офис закрывается и всех переводят на удаленку. Где хранить документы? Как выстроить ЭДО?

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