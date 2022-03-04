«Утренний бухгалтер». Власти собираются смягчить налоговую уголовку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Уголовные дела по налоговым составам будут заводить, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления. Готов проект поправок.

Айти-компании резко стали подавать заявки на аккредитацию. Без нее нельзя получить налоговые льготы.

Магазины IKEA приостановили работу в России. Пока непонятно, на сколько.

Официальные курсы валют опять бьют рекорды. Доллар - уже почти 112 рублей.

ИП надо не забыть подать до 1 апреля заявление на льготу по налогу на имущество.

Экстренный бесплатный вебинар по управленческим решениям в кризис уже сегодня, в 11:00 мск! Разберемся, как руководителю действовать в меняющейся ситуации, когда перемены к худшему могут наступить в любую минуту. Посмотрим, когда можно посчитать «на коленке» и с чем свериться, чтобы не просчитаться Обсудим, как принимать грамотные антикризисные управленческие решения. Записаться

Новости

События

Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Новинка! Подтвердить квалификацию международным экзаменом: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 5 марта, суббота

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 5 марта, суббота

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как не довести налоговые требования до проверки?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Статьи

— Как продавать валюту участникам ВЭД? Разъясняем Указ Президента № 79 от 28.02.2022

В соответствии с Указом Президента № 79 от 28.02.2022 участники ВЭД обязаны продать 80 процентов иностранной валюты, поступившей на их счета. Публикуем разъяснения по обязательной продаже валюты.

🔒 Подарки от работодателя в 6-НДФЛ: разъяснения ФНС, нюансы для бухгалтера

8 марта не за горами, многие сотрудники (сотрудницы) получат подарки от работодателей. Вот только бухгалтеру подарки приносят дополнительную работу, так как учитываются по отдельному коду, да еще и под налоговый вычет попадают.

— Нужны ли самозанятым товарные знаки?

Расскажем, что думают участники рынка о том, нужно ли разрешать регистрацию товарных знаков самозанятым.

— Подбираем организационно-правовую форму бизнеса для группы компаний

Совершенно очевидно, что бизнес, переступив планку годовых оборотов в 250 млн руб., не может существовать в рамках одного юридического лица. Требуется группа компаний. Среди причин: диверсификация бизнеса по направлениям, территории деятельности, продукту, группам клиентов, предопределяющая разную степень предпринимательских рисков. Различия в структуре собственности: состав и количество партнеров, необходимость привлечения инвестора.

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры разбираются, как быть с продажей 80% валюты. Власти начинают снимать ковидные ограничения

С переменами надо как-то разбираться. Особенно в ВЭД.

— Ключевая ставка 20%: что будет с ипотекой?

Стоит ли брать ипотеку прямо сейчас? Надо ли досрочно погашать кредит на квартиру? Что будет с льготными программами покупки недвижимости? На эти и другие вопросы отвечает директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.

— Какие импортные продукты оказались в зоне риска из-за санкций

На данный момент импорт какого-либо продовольствия не останавливался. В санкционные списки товаров продукты не входят.

🔒 Антикризис. Как бизнесу работать с корпоративными картами из-за санкций против банков

Компании и предприниматели взволнованы санкциями, введенными США и Евросоюзом против российских банков. Разбираемся, как ограничения отразятся на работе с бизнес-картами.

— Что делать, если кассир пробил чек на большую сумму, чем указано на ценнике: новые советы Роспотребнадзора

Рассказываем, как заплатить цену за товар, которая указана на ценнике. При условии, что продавцы забыли поменять ценник, а цена товара уже выросла.

— Пять правил действий с кредитами в кризис

В этой статье расскажем пять правил, которые стоит использовать в кризисные моменты.

— Цитата дня. Про фондовый рынок

Эксперты по российскому фондовому рынку тяжело оценивают ситуацию сейчас. Некоторые выражают свое мнение, мягко говоря, необычно.

🔒 Антикризис. С каких операций франчайзингу не надо будет платить НДС

Бизнес страдает из-за санкций, власти планируют дать налоговые преференции, чтобы его поддержать. Среди таких — послабления по НДС для рынка франчайзинга. Рассказываем, что изменится.

— «Ночной бухгалтер». Кому отменили налоговые проверки? «Клерк» запускает план «Антикризис»

Пока бизнес в нокауте от ударов одного за другим, власти пытаются принять меры поддержки. Пока только для малого бизнеса и IT.

— ЦБ РФ о продаже 80% валютной выручки и запрете резидентам проводить операции в валюте

Банк России разъяснил отдельные вопросы, возникающие в связи с применением положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79. Указ обязал участников ВЭД продавать 80 процентов валютной выручки, а также запретил резидентам проводить ряд операций в валюте.

🔒 Власти разработали меры поддержки бизнеса: обзор новых законопроектов

Отменят проверки бизнеса, могут дать отсрочку по уплате налогов и сдаче отчетов.

— Как отключение от SWIFT повлияет на банки, платежи и переводы: карточки «Клерка»

Количество запросов «что такое SWIFT» в поисковиках выросло в разы: за последний месяц только в Яндексе его вбили больше 2 миллионов раз. Рассказываем, что известно про отключение от системы на данный момент.

Блоги компаний

Обсуждаемые темы форума

— Фиксирование курса у.е. для части договора

— Код ОКОФ

— Переплата фикс взносов 1% при УСн дох-расх

— ИП на ЕСХН без сотрудников - и РСВ

— Какими документами можно обосновать пониженную ставку по усн для ИП

— Покупка ООО со сменой наименования

— НМА в пользование

— 3-ндфл заполнение декларации

— ОКВЭД в декларации УСН

— Договор возмездного пользования - что это?

— Какие нужны документы по входящим/исходящим валютным платежам

— Касается ли новый указ президента об обязательной конвертации 80% валютного перевода физических лиц

— Налог на прибыль

— Конвертация 80% валютной выручки

— Расходный материал

— Закрытие кассы, как предоставить отчет о закрытии в налоговую?

— Патент и новые сотрудники

— Оплата за Покупателя из ЕС третьим лицом из РФ по сделке

— Подписание отчетности МЧД со ЭП физ.лица, сотрудниками бухгалтерии

— Договор купли продажи металлолома