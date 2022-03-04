«Утренний бухгалтер». Власти собираются смягчить налоговую уголовку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Уголовные дела по налоговым составам будут заводить, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления. Готов проект поправок.
Айти-компании резко стали подавать заявки на аккредитацию. Без нее нельзя получить налоговые льготы.
Магазины IKEA приостановили работу в России. Пока непонятно, на сколько.
Официальные курсы валют опять бьют рекорды. Доллар - уже почти 112 рублей.
ИП надо не забыть подать до 1 апреля заявление на льготу по налогу на имущество.
Экстренный бесплатный вебинар по управленческим решениям в кризис уже сегодня, в 11:00 мск!
Разберемся, как руководителю действовать в меняющейся ситуации, когда перемены к худшему могут наступить в любую минуту.
Посмотрим, когда можно посчитать «на коленке» и с чем свериться, чтобы не просчитаться
Обсудим, как принимать грамотные антикризисные управленческие решения.
Новости
- По обязательной продаже 80% валюты полетели первые вызовы в ИФНС
- В 2022 году пенсии могут дополнительно проиндексировать
- Стартует четвертый этап амнистии капиталов
- У малого бизнеса не будет плановых проверок в 2022 году, а у IT-компаний – по 2024 год
- Предлагают отменить пени по налоговым долгам и списать бизнесу ковидные кредиты
- Чтобы купить валюту на бирже, физлица теперь будут платить 30% комиссии брокерам
- Сanon, Н&M, Farfetch Limited приостановили продажи и деятельность в России
- Уставный капитал ООО теперь можно не уменьшать при низких чистых активах
- В Москве с 3 марта отменили QR-коды
- Власти будут вводить дополнительные отсрочки и рассрочки по уплате налогов
- Минимальную цену на авто для «налога на роскошь» поднимут с 3 до 10 миллионов
- Список регионов, где отменили QR-коды
- Можно будет не платить по кредитам до 30 сентября
- В России введут кредитные каникулы, евро на бирже выше 122 рублей. Инвестдайджест
- МРОТ и прожиточный минимум будут определять по новым правилам
- Что бухгалтеру важно срочно сделать по ВЭД в свете последних запретов: бесплатный вебинар
- Цена за флагманский iPhone в официальном магазине — 239 990 рублей
- Налоговики ссылаются в требовании на обычай делового оборота, чтобы получить пояснения. А такой уже есть?
- Мосбиржа: доллар 116,8 рубля, евро 124 рубля
- Производитель игрушек Lego приостанавливает поставки в Россию
- Johnnie Walker, Chivas Regal, Jameson перестали ввозить в Россию
- Заемщиков лопнувших банков пока не будут выселять из жилья и зафиксируют им кредитные ставки
- Магазины Lego продолжат работать в России, но с повышением цен
- Binance ограничила доступ для держателей карт санкционных банков
- Доллар 111,76 рубля, евро 124,02 рубля. Официальные курсы валют на завтра
- IKEA приостановила работу в России
- Электронные счета-фактуры можно будет отправлять через систему госзакупок
- Налоговую уголовку серьезно смягчат
- Суды не дали взыскать налоговикам задолженность по налогам, поскольку те нарушили все сроки
- За день поступило почти 500 заявок на аккредитацию от IT-компаний. Все из-за льгот
- SAP прекращает работу в России
- Приходите в новый «Красный уголок бухгалтера». Там уже жарко
- В банках цена покупки евро достигает 218 рублей, доллара — 190 рублей
- В банке «Открытие» по депозитам для предпринимателей подняли ставку до 18,01%
- ИП надо до 1 апреля подать заявление на льготу по налогу на имущество
- Сеть Леруа Мерлен продолжит работать в России
- В Сбере теперь можно получить ЭЦП от лица ФНС. Даже не клиентам банка
- Компания Coca-Cola не будет уходить из России
- Люди не будут платить НДФЛ с экономии на процентах по кредитам
- Экстренный вебинар завтра по антикризисным управленческим решениям. Записывайтесь
- Касается ли новый указ президента об обязательной конвертации 80% валютного перевода физических лиц
События
Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Новинка! Подтвердить квалификацию международным экзаменом: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 5 марта, суббота
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 5 марта, суббота
1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как не довести налоговые требования до проверки?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Статьи
— Как продавать валюту участникам ВЭД? Разъясняем Указ Президента № 79 от 28.02.2022
В соответствии с Указом Президента № 79 от 28.02.2022 участники ВЭД обязаны продать 80 процентов иностранной валюты, поступившей на их счета. Публикуем разъяснения по обязательной продаже валюты.
🔒 Подарки от работодателя в 6-НДФЛ: разъяснения ФНС, нюансы для бухгалтера
8 марта не за горами, многие сотрудники (сотрудницы) получат подарки от работодателей. Вот только бухгалтеру подарки приносят дополнительную работу, так как учитываются по отдельному коду, да еще и под налоговый вычет попадают.
— Нужны ли самозанятым товарные знаки?
Расскажем, что думают участники рынка о том, нужно ли разрешать регистрацию товарных знаков самозанятым.
— Подбираем организационно-правовую форму бизнеса для группы компаний
Совершенно очевидно, что бизнес, переступив планку годовых оборотов в 250 млн руб., не может существовать в рамках одного юридического лица. Требуется группа компаний. Среди причин: диверсификация бизнеса по направлениям, территории деятельности, продукту, группам клиентов, предопределяющая разную степень предпринимательских рисков. Различия в структуре собственности: состав и количество партнеров, необходимость привлечения инвестора.
— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры разбираются, как быть с продажей 80% валюты. Власти начинают снимать ковидные ограничения
С переменами надо как-то разбираться. Особенно в ВЭД.
— Ключевая ставка 20%: что будет с ипотекой?
Стоит ли брать ипотеку прямо сейчас? Надо ли досрочно погашать кредит на квартиру? Что будет с льготными программами покупки недвижимости? На эти и другие вопросы отвечает директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.
— Какие импортные продукты оказались в зоне риска из-за санкций
На данный момент импорт какого-либо продовольствия не останавливался. В санкционные списки товаров продукты не входят.
🔒 Антикризис. Как бизнесу работать с корпоративными картами из-за санкций против банков
Компании и предприниматели взволнованы санкциями, введенными США и Евросоюзом против российских банков. Разбираемся, как ограничения отразятся на работе с бизнес-картами.
— Что делать, если кассир пробил чек на большую сумму, чем указано на ценнике: новые советы Роспотребнадзора
Рассказываем, как заплатить цену за товар, которая указана на ценнике. При условии, что продавцы забыли поменять ценник, а цена товара уже выросла.
— Пять правил действий с кредитами в кризис
В этой статье расскажем пять правил, которые стоит использовать в кризисные моменты.
— Цитата дня. Про фондовый рынок
Эксперты по российскому фондовому рынку тяжело оценивают ситуацию сейчас. Некоторые выражают свое мнение, мягко говоря, необычно.
🔒 Антикризис. С каких операций франчайзингу не надо будет платить НДС
Бизнес страдает из-за санкций, власти планируют дать налоговые преференции, чтобы его поддержать. Среди таких — послабления по НДС для рынка франчайзинга. Рассказываем, что изменится.
— «Ночной бухгалтер». Кому отменили налоговые проверки? «Клерк» запускает план «Антикризис»
Пока бизнес в нокауте от ударов одного за другим, власти пытаются принять меры поддержки. Пока только для малого бизнеса и IT.
— ЦБ РФ о продаже 80% валютной выручки и запрете резидентам проводить операции в валюте
Банк России разъяснил отдельные вопросы, возникающие в связи с применением положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79. Указ обязал участников ВЭД продавать 80 процентов валютной выручки, а также запретил резидентам проводить ряд операций в валюте.
🔒 Власти разработали меры поддержки бизнеса: обзор новых законопроектов
Отменят проверки бизнеса, могут дать отсрочку по уплате налогов и сдаче отчетов.
— Как отключение от SWIFT повлияет на банки, платежи и переводы: карточки «Клерка»
Количество запросов «что такое SWIFT» в поисковиках выросло в разы: за последний месяц только в Яндексе его вбили больше 2 миллионов раз. Рассказываем, что известно про отключение от системы на данный момент.
Блоги компаний
- Освобождение от НДС услуг общепита в гостиницах (Юзвак Максим)
- Договор о Евразийском экономическом союзе (Константин Чупырь)
- Как правильно определить место продажи товаров для целей НДС (Константин Чупырь)
- Надо ли выставлять счет-фактуру на товары, проданные в Белоруссии? (Константин Чупырь)
- Товар был куплен и продан за границей без ввоза в Россию. Что с НДС? (Константин Чупырь)
- Предлагается ограничить торговую наценку при продаже продуктов первой необходимости (Юзвак Максим)
- Получение подписи в УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка (Калуга Астрал)
- Срочный вебинар для участников ВЭД: экстренные действия (Блог «Клерка»)
- InfoWatch и Такском стали партнёрами: появится новый продукт для контроля удаленных работников (Такском)
- Как власти могут спасти экономику: 106 мер поддержки бизнеса (Профдело)
- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: прием денег от физлица без кассы, переоценка еврооблигаций и комиссия по СБП (Клерк.Премиум)
- Антикризисная поддержка бухгалтеров. «Клерк» поможет вам спасти работу и компанию (Блог «Клерка»)
- Скидки и бонусы: когда покупателю грозят санкции от ФНС и как их избежать (НАСБ)
- Никогда такого не было, и вот опять: что делать предпринимателям (Самозанятые.рф)
- Какое количество оружия может быть на руках граждан по новым правилам (Юзвак Максим)
- Оскорбления в интернете (RosCo)
- Как бизнесу создать филиал за рубежом (RosCo)
- Как компании поддерживают персонал в кризис (MSFO.ru)
- Приток средств в Сбербанк за два дня составил 1 трлн рублей (MSFO.ru)
Обсуждаемые темы форума
— Фиксирование курса у.е. для части договора
— Код ОКОФ
— Переплата фикс взносов 1% при УСн дох-расх
— ИП на ЕСХН без сотрудников - и РСВ
— Какими документами можно обосновать пониженную ставку по усн для ИП
— Покупка ООО со сменой наименования
— 3-ндфл заполнение декларации
— Договор возмездного пользования - что это?
— Какие нужны документы по входящим/исходящим валютным платежам
— Касается ли новый указ президента об обязательной конвертации 80% валютного перевода физических лиц
— Конвертация 80% валютной выручки
— Закрытие кассы, как предоставить отчет о закрытии в налоговую?
— Оплата за Покупателя из ЕС третьим лицом из РФ по сделке
— Подписание отчетности МЧД со ЭП физ.лица, сотрудниками бухгалтерии
— Договор купли продажи металлолома