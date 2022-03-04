«Утренний бухгалтер». Власти собираются смягчить налоговую уголовку

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Уголовные дела по налоговым составам будут заводить, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления. Готов проект поправок.

Айти-компании резко стали подавать заявки на аккредитацию. Без нее нельзя получить налоговые льготы.

Магазины IKEA приостановили работу в России. Пока непонятно, на сколько.

Официальные курсы валют опять бьют рекорды. Доллар - уже почти 112 рублей.

ИП надо не забыть подать до 1 апреля заявление на льготу по налогу на имущество.

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Разберемся, как руководителю действовать в меняющейся ситуации, когда перемены к худшему могут наступить в любую минуту.

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Обсудим, как принимать грамотные антикризисные управленческие решения.

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