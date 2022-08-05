«Утренний бухгалтер». Бизнес без регистрации хотят наказывать мягче

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

За ведение бизнеса без регистрации наказание нужно смягчить, считают чиновники Минюста. Некоторые другие виды уголовных наказаний тоже изменят.

Журналисты выяснили, что Минцифры якобы хочет ужесточить правила для попадания в реестр ПО. Сами чиновники это сразу опровергли.

VPN-сервисы надо отнести к категории 18 , считают авторы инициативы. Предложение направили властям.

Полученная коммерческой организацией субсидия учитывается в доходах, объяснил Минфин.

Одним из условий применения медорганизацией нулевой ставки по налогу на прибыль является наличие штата из 15 работников. Считать численность нужно по указанию Росстата.

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Новости

События

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети

Дата проведения: 11 августа, четверг

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

Санкционный комплаенс

Дата проведения: 10 августа, среда

Налогообложение — налоговые споры — аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар c Дмитрием Кофановым «Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2021 г. — 2022 г. Антикризисные меры»

Дата проведения: 9 августа, вторник

Как в 2022 году защититься от обвинений ФНС в связях со спорными контрагентами

Дата проведения: 9 августа, вторник

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🔒 Сроки сдачи отчетности за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года

Скоро начнется отчетный период за 3 квартал 2022 года. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

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Расскажем, как выплатить дивиденды только в пользу одного акционера.

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Рассказываем, какие могут быть налоговые риски при сотрудничестве с гражданами Украины.

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— Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Благодаря развитой и надежной банковской системе Объединенные Арабские Эмираты называют «средневосточной Швейцарией». Разбираемся, какие требования предъявляют финансовые организации для открытия счета в Дубае для резидентов и нерезидентов, можно ли оформить счет дистанционно и какие документы запрашивают банки.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/17 от 27.04.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69887 от 20.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Полученная коммерческой организацией субсидия учитывается в доходах

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/71220 от 25.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Численность для льготы по налогу на прибыль надо считать так, как сказал Росстат

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69565 от 19.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Прощенный долг по мировому соглашению включается в доход

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/6376@ от 25.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговикам запретили штрафовать компании за несвоевременную сдачу отчетности по ТКС. Но только если вины организации в этом нет

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