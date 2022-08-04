«Утренний бухгалтер». Обновят уведомление по ЕНП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Форму уведомления для единого налогового платежа хотят обновить. Предполагается, что новая форма заработает с 2023 года.

Никогда такого не было и вот опять. Эксперты предположили, что Росстат не дружит с математикой: подсчет роста доходов россиян у него выглядит очень странным.

В Коврове Владимирской области коммунальщики сорвали сроки ремонта крыши налоговой. Крыша течет, а УФНС не может работать.

Zenden возмущен произволом налоговиков, которые доначислили 867 млн руб. по сделкам с подконтрольными ИП. Уже есть решение суда не в пользу компании.

Свежее от Роструда. Смена работы не влияет на период использования льготного отпуска. По закону он составляет 2 года, напомнили чиновники.

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Новости

События

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

Санкционный комплаенс

Дата проведения: 10 августа, среда

Налогообложение — налоговые споры — аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар c Дмитрием Кофановым «Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2021 г. — 2022 г. Антикризисные меры»

Дата проведения: 9 августа, вторник

Как в 2022 году защититься от обвинений ФНС в связях со спорными контрагентами

Дата проведения: 9 августа, вторник

Партнерский вебинар «Работа с ЭДО при торговле маркированной молочной продукцией»

Дата проведения: 9 августа, вторник

Индексация зарплаты: как установить гибкий механизм и избежать риска претензий от работников и ГИТ

Дата проведения: 9 августа, вторник

Статьи

— Топ вебинаров для бухгалтера в начале августа на «Клерке»

Расскажем, как стать свободным и богатым аутсорсером, что изменилось в бухучете прямо сейчас и как работать с новыми ФСБУ на практических примерах.

— Что важно знать бухгалтеру про единую предельную базу по взносам с 2023 года

Для оптимизации тарифов взносов в государственные внебюджетные фонды введена с 1 января 2023 года единая предельная величина базы для страховых взносов. Объясняем, что это значит и основные правила для такой базы.

— Как правильно принять на работу студента. Нюансы оформления учебного отпуска и риски работодателя

На дворе лето, и многие работодатели задумываются над тем, чтобы трудоустроить на время каникул студентов. Какие нюансы нужно учитывать при приеме на работу молодых людей, учащихся вузов и колледжей, изложим в нашей статье.

— «Утренний бухгалтер». Налоги для гостиниц снижать не будут

Минфин боится, что иначе придется снизить налоги всем.

— Валютные ограничения-2022: новые правила покупки, снятия и перевода валюты

Как купить наличную валюту? Как перевести деньги за границу? Можно ли снять валюту со счета? Собрали актуальную информацию по действующим валютным ограничениям.

— Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Так называемую малоценку, то есть ОС стоимостью меньше лимита, не нужно ставить на баланс, определять по ним элементы амортизации, переоценивать. Их нужно относить на расходы, не дожидаясь передачи в эксплуатацию. Но на этом останавливаться нельзя: нужно организовать их забалансовый учет.

— Как оформить санаторно-курортную карту в 2022 году

Без справки 072/у вас не будут лечить в санатории. Чтобы сделать санаторно-курортную карту, нужно сдать анализы и пройти обследование у медицинских специалистов. Срок оформления зависит от того, где делать справку.

— Сообщение в Федресурс со сведениями о лицензии и публикация лицензии в Федресурс: что важно знать

2021 год стал первым годом за все время существования Единого федерального реестра сведений о деятельности юрлиц и ИП, когда за неисполнения обязанности по раскрытию информации стали массово привлекать компании к ответственности. К 2022 году практика выписывания штрафов и применения иных видов санкций стала всеобъемлющей.

🔒 Получить возмещение комиссии по СБП можно до конца 2022 года

Разберем пошагово, зачем это нужно бизнесу и как работает.

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Чтобы не лишиться его, достаточно перенести его на следующий год, если в текущем налоговом периоде нельзя использовать его полностью. Разъясняем детали этой операции.

— Цитата дня. Про раскулачивание

К историческим терминам внезапно решил обратиться бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это он так про налоги для богатых высказался.

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Разберемся, что должен знать бухгалтер и кадровик на случай, если уже уволенный сотрудник заболел.

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Руководствоваться порядком из советских документов 1930 года советуют чиновники Минтруда.

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Документы

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 21-10/086656@ от 20.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-9320/2022 от 22.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе

Минтруд РФ: письмо № 15-2/ООГ-1744 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Работников придется срочно обучить новым нормам охраны труда, если они затрагивают деятельность компании

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-4884 от 25.07.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-4542 от 07.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Удаленщика нельзя вызывать в офис, если такое условие не прописано в договоре