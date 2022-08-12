«Утренний бухгалтер». Обновят формы регистрации бизнеса

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Скорректировать формы регистрации ИП и организаций нужно из-за произошедших изменений в законах. ФНС уже подготовила проект.

Пропавшего дистанционщика можно уволить только при ликвидации компании, объяснили эксперты.

Мошенники придумали новую схему. Онлайн-покупки выстраиваются по принципу пирамиды, и на следующих этапах людям просто не возвращают за них деньги.

Еще один банк может уйти из России, и это ОТП Банк. Информация пока неточная, но есть тревожные звоночки.

Россиянам за границей прилетают штрафы от налоговой за валютные переводы друг другу. Потому что расчеты между резидентами РФ в валюте законом запрещены.

Обучение для бухгалтера

Внезапно за один день мы записали на курс повышения квалификации по исправлению ошибок в учете сразу 5 человек! Забирайте и вы свое место на курсе.

И конечно, не забывайте следить за бесплатными вебинарами.

Самый горящий вебинар — про ПБУ 18/02 — уже сегодня! Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко расскажет: в каких случаях разницу между бухгалтерским и налоговым учетом нужно считать постоянной, а в каких — временной;

какие могут быть типичные примеры временных разниц, связанных с классификацией запасов и основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;

новые разницы при оценке стоимости запасов и основных средств: ликвидационные обязательства; перспективные скидки; приобретение с отсрочкой и рассрочкой; обесценение;

и многое другое. Стартуем в 11:00 мск. Записаться можно тут.

Новости

События

Новые ФСБУ в практике работы главбуха: разбираемся вместе

Дата проведения: 19 августа, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 18 августа, четверг

Транспортная логистика и учет машин и транспортных расходов

Дата проведения: 18 августа, четверг

Мастер-класс "МСФО. Профессиональное суждение и принятие решений"

Дата проведения: 18 августа, четверг

Как уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше. Профессия финансовый директор

Дата проведения: 18 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 18 августа, четверг

Трудовые льготы матерям: оформление и учет

Дата проведения: 17 августа, среда

Вебинар с Ольгой Бондаренко «Самое важное, о чем спрашивали. Экспресс-обзор новаций, вступающих в силу с 01 июля 2022: право, учет, налогообложение. Что важно не пропустить»

Дата проведения: 17 августа, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт резервов в 2022 году

Дата проведения: 17 августа, среда

Мораторий на банкротство - 2022. Обзор судебной практики по мораторию или минюст против ВС РФ

Дата проведения: 17 августа, среда

Статьи

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— Работа с документами в строительной компании: как автоматизировать

Крупные застройщики формируют сотни договоров каждый месяц. Рутинная работа отнимает много времени, которое можно потратить на развитие бизнеса. Поэтому всё более востребованы сервисы, ускоряющие процесс подготовки сопроводительной документации. Объясняем, что они дают.

— Изменения для бюджетников за 2 квартал и июль 2022 года

На сегодняшний день для бухгалтеров и других специалистов, работающих в бюджетных учреждениях, произошло немало изменений, которые необходимо принять во внимание в работе.

— Суточные при однодневных командировках в 2022 году

В некоторых случаях возникает необходимость оформления командировки одним днем. В ст. 166 ТК РФ не указаны минимальные или максимальные сроки служебной поездки.

— «Ночной бухгалтер». Из-за единого налогового счета авансы станут меньше

Многие бухгалтеры и сейчас удерживают из авансов работникам НДФЛ, но платят его позже, по итогам месяца. Как только заработает ЕНС, порядок уплаты НДФЛ поменяется и налог будет уходить в бюджет одним платежом в месяц, но с каждой выплаты.

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Неординарно и даже немного скандально выразил свою точку зрения на сельское предпринимательство один бизнесмен и общественник.

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Изменения коснулись косметики, парфюмерии, одежды и...Renault.

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Решили мы тут на сон грядущий посмотреть, кому да сколько нынче обещают и какую магию за это хотят. Спойлер: есть действительно любопытные варианты.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65409 от 07.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент

ФНС РФ: Письмо № СД-3-21/8464@ от 09.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Физлица тоже платят налог на имущество по кадастровому перечню для организаций, напомнила ФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72000 от 26.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете НДФЛ с продажи доли в уставном капитале можно применить вычет в 250 тыс. рублей

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8313@ от 05.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налог на унаследованное имущество берут с наследников со дня смерти наследодателя

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10308@ от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС

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