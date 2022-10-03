«Утренний бухгалтер». Готов новый порядок аккредитации IT-компаний

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Кабмин утвердил новые правила, по которым IT-компании будут попадать в реестр аккредитованных.

Форма подачи заявления на аккредитацию заработает к 10 октября.

Роструд рассказал, что будет с отпусками тех, кого мобилизовали в отпуске. Спойлер: догулять придется уже после мобилизации.

Осторожно, мошенники. Появилась новая схема с подработками, объяснили, как она работает.

1 октября ввели новые правила ОСАГО. Автомобилистам лучше сразу разобраться, что изменилось.

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Новости

События

Корпоративное право

Дата проведения: 9 октября, воскресенье

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 октября, пятница

Запись вебинара про переход с нескольких разрозненных учетных систем 1С:УПП в единую 1С:ERP от специалистов RDV и Big4

Дата проведения: 7 октября, пятница

Внешнеторговый контракт: что учесть чтобы снизить риски

Дата проведения: 6 октября, четверг

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 6 октября, четверг

ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения

Дата проведения: 6 октября, четверг

Отчетность за 9 месяцев: новые правила из-за изменений в законах

Дата проведения: 5 октября, среда

Частичная мобилизация работников: оформление и учет

Дата проведения: 5 октября, среда

Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

Дата проведения: 5 октября, среда

Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.

Дата проведения: 5 октября, среда

Статьи

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— Отсутствие на работе: какие причины относятся к уважительным

Отсутствие на работе без уважительной причины в течение определенного периода времени может стать основанием для наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. Какие причины отсутствия могут быть признаны уважительными, как правильно оформить факт отсутствия работника, каковы риски работодателя при несоблюдении порядка привлечения сотрудника к ответственности за прогул, изложено в нашей статье.

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Требование банка вернуть кредит досрочно может, по меньшей мере, поставить в тупик: редко кто окажется в состоянии сразу выплатить крупную сумму.

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Бухгалтеры делятся, как оформить это в программе.

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— Выплата дивидендов резиденту Италии: по какой ставке удерживать налог и надо ли сдавать в ФНС декларацию

В этом случае ставка налога составляет 5% при условии, что иностранная компания представить документы, подтверждающие льготную ставку. А еще надо сдать декларацию по налогу на прибыль с заполненными подразделом 1.3 Раздела 1 и Листом 03.

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Правительство продлило действие временного порядка перевода работников до конца 2023 года. Принято постановление от 19.09.2022 № 1653, которое вносит соответствующие поправки в постановление Правительства от 30.03.2022 № 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году».

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Сейчас процедура закрытия недействующего юрлица занимает от 6 до 12 месяцев. Плюс сборы всех необходимых документов. Предприниматели не готовы к такому и просто бросают бизнес, не сдают отчетность, не ведут деятельность. Объясняем, что изменится.

— Абсурдные требования чиновников. Две показательные истории

Абсурдными требованиями в адрес компаний отмечаются не только налоговики. Это могут быть и другие чиновники, например, из ПФР. Иногда арбитрам хватает одного простого вопроса, чтобы все обвинения оказались несостоятельными. Подробности — в статье.

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У самих мобилизованных работников и у членов их семей будут льготы. Учтите важные детали в трудовых отношениях с такими сотрудниками. Собрали самое актуальное в выпуске.

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Документы

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон № 275-ФЗ от 29.12.2012

Арбитражный Суд Московской области: Постановление № А40-114378/2021 от 15.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51807 от 02.06.2022

Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001

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