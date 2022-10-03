«Утренний бухгалтер». Готов новый порядок аккредитации IT-компаний

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Кабмин утвердил новые правила, по которым IT-компании будут попадать в реестр аккредитованных.
Форма подачи заявления на аккредитацию заработает к 10 октября.
Роструд рассказал, что будет с отпусками тех, кого мобилизовали в отпуске. Спойлер: догулять придется уже после мобилизации.
Осторожно, мошенники. Появилась новая схема с подработками, объяснили, как она работает.
1 октября ввели новые правила ОСАГО. Автомобилистам лучше сразу разобраться, что изменилось.
Как оптимизировать налоги законно в 2023 году: авторский семинар
✓ Разберем все про законную оптимизацию налогов на основе писем Минфина и налоговой службы РФ.
✓ Разложим по полочкам все новые технологии, тенденции 2023 года.
✓ И конечно, затронем отдельно вопрос мобилизационных кредитных и налоговых льгот.
Обо всем на авторском семинаре Евгения Сивкова в Москве с 5 по 7 октября.
По промокоду «KLERK30» получите скидку на участие в семинаре!
Что надо поменять в вашем бухучете прямо сейчас
Новые стандарты бухучета задают высокую планку. Некоторые бухгалтеры и вовсе не понимают, что надо изменить в учете и почему.
Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». И все в одном курсе.
Курс не только даст полезные знания, но и повысит квалификацию. Вы получите официальный документ об этом.
Новости
- За проживание в гостинице с людей хотят брать туристический сбор по 100 рублей в день
- Если отец ребенка работает на двух работах, для пособия по уходу нужны две справки
- ЦБ продлил ограничения на вывод денег за границу
- При переводе долга по номиналу налога на прибыль не будет
- Снегоход — это не мотоцикл. Поэтому при перепродаже будет НДС со всей суммы
- В период мобилизации отпуска работников-мужчин не запрещены
- Трудовая книжка мобилизованного сотрудника на время службы хранится у работодателя
- Студенты, которые получают образование впервые, имеют право на отсрочку от ЧМ
- Работодатели могут материально поддержать мобилизованных
- Курс евро на Мосбирже обвалился до 52 рублей. Это произошло впервые с октября 2014 года
- С 1 сентября изменилась работа с персональными данными. Нужно исправить образцы некоторых документов
- Трудовые договоры с мобилизованными не расторгаются, а значит, ставка по кредиту ФОТ 3.0 для предприятий сохранится
- Список программ для RuStore расширили, теперь там не только Госуслуги
- Членов семей мобилизованных граждан нельзя привлекать к ночной или внеурочной работе без их согласия
- Событие после окончания года, но до сдачи баланса отражается по нормам ПБУ 7/98
- На сотрудников, которые устроились в IT-компанию после 21 сентября, отсрочка от призыва распространяется
- Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8 629 рублей
- Люди стали меньше обращаться за наличными в микрофинансовые организации
- Эмигрантов не будут отслеживать по безналичным платежам
- В Военторге и Спортмастере проверят цены на армейскую экипировку
- Семьям мобилизованных в Республике Тыва выдают живых баранов и уголь
- Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет
- По стране отзывают повестки из военкомата. Их уже получили в Москве, Тюмени, Белгороде и ЯНАО
- «Газпром» выплатит рекордные дивиденды
- В декларации по НДС за 3 квартал надо указывать новые коды необлагаемых операций
- Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся российскими гражданами. Навсегда — Путин
- Цены на армейскую экипировку ФАС проверит и у маркетплейсов
- Налоговики направили физлицам 41 миллион бумажных уведомлений и еще 27 млн электронных
- Повестку кадровик вручает лично в руки. А если работник в отпуске, то документ возвращают в военный комиссариат
- Соглашения о включении в состав России четырех новых регионов подписаны
- Утвердят электронную заявку на грузоперевозку
- Предприниматели, призванные в рамках ЧМ, но получившие до этого грант, смогут продлить его сроки
- Эльвиру Набиуллину внесли в санкционный список
- США ввели новый пакет санкций против юридических и физических лиц, в том числе Александра Новака и родственников Дмитрия Медведева
- Срок подачи заявления в ФСС на санаторные путевки для сотрудников продлят до 15 ноября
- Объем подозрительных операций сократился на 9% за первые 6 месяцев 2022
- Мобилизованный предприниматель может досрочно завершить социальный контракт
- Готов перечень услуг операторов систем по выпуску ЦФА, которые не облагаются НДС
- Прокуратура Москвы проверит работодателей на соблюдение закона о частичной мобилизации
- 1 октября — окончание срока действия моратория на банкротство, новые правила уплаты НДС и гарантированная ставка по вкладу
- Телефонные мошенники предлагают подработку, а потом воруют данные банковских карт
- Lego сменит название в России. Теперь магазины с известным конструктором будут назваться «Мир кубиков»
- Мобилизованных ИП предлагают освободить от фиксированных взносов
- Что известно о мобилизации на 1 октября
- Сотрудники, которых мобилизовали в отпуске, догуляют его потом после возвращения
- 1 октября ввели новые правила ОСАГО
- Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не мобилизуют
- Утвердили новый порядок аккредитации IT-компаний
- Форму для аккредитации IT-компаний создадут до 10 октября
- Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат
- Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны. На это у них есть месяц
- Для аккредитации старых IT-компаний долю дохода 30% считают за прошлый год, для новых компаний — за текущий
- Для МСП заработала программа для поиска поставщиков из Китая
- Сбер заплатит ИП 3 тыс. рублей за регистрацию бизнеса
События
Дата проведения: 9 октября, воскресенье
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 октября, пятница
Запись вебинара про переход с нескольких разрозненных учетных систем 1С:УПП в единую 1С:ERP от специалистов RDV и Big4
Дата проведения: 7 октября, пятница
Внешнеторговый контракт: что учесть чтобы снизить риски
Дата проведения: 6 октября, четверг
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 6 октября, четверг
ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения
Дата проведения: 6 октября, четверг
Отчетность за 9 месяцев: новые правила из-за изменений в законах
Дата проведения: 5 октября, среда
Частичная мобилизация работников: оформление и учет
Дата проведения: 5 октября, среда
Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть
Дата проведения: 5 октября, среда
Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.
Дата проведения: 5 октября, среда
Статьи
— Списание недостачи в случае наличия или отсутствия виновных: какие проводки надо использовать бухгалтеру
Списание недостачи при отсутствии виновных лиц — проводки в учете производятся с применением специального счета и с учетом отдельных нюансов. Что это за специальный счет, с какими счетами бухгалтерского учета он взаимодействует и как с его помощью отразить недостачу, расскажем в нашем материале.
— Налог на имущество. Три особые ситуации
Недавно появились три письма Минфина, где рассматривается ситуация с налогом на имущество: от 19.09.2022 № БС-3-21/10131@, от 15.09.2022 № БС-3-21/10024@, от 14.09.2022 № БС-4-21/12191@. Чиновники рассмотрели особые ситуации. Подробности — в статье.
— Отсутствие на работе: какие причины относятся к уважительным
Отсутствие на работе без уважительной причины в течение определенного периода времени может стать основанием для наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. Какие причины отсутствия могут быть признаны уважительными, как правильно оформить факт отсутствия работника, каковы риски работодателя при несоблюдении порядка привлечения сотрудника к ответственности за прогул, изложено в нашей статье.
— Три случая, когда человека могут заставить досрочно вернуть взятый кредит
Требование банка вернуть кредит досрочно может, по меньшей мере, поставить в тупик: редко кто окажется в состоянии сразу выплатить крупную сумму.
— «Утренний бухгалтер». Про приостановку трудового договора в 1С
Бухгалтеры делятся, как оформить это в программе.
🔒 Как вести специальный воинский учет
На специальный воинский учет ставят забронированных работников для обеспечения бесперебойной работы предприятия во время мобилизации и военное время.
— Верховный Суд: как превратить одну неустойку в две
Между банком и заказчиком разразился спор: заказчик требовал сумму по гарантии в размере неустойки по контракту, банк отказался платить, ссылаясь на то, что стороны якобы исполнили контракт без нарушений.
— Выплата дивидендов резиденту Италии: по какой ставке удерживать налог и надо ли сдавать в ФНС декларацию
В этом случае ставка налога составляет 5% при условии, что иностранная компания представить документы, подтверждающие льготную ставку. А еще надо сдать декларацию по налогу на прибыль с заполненными подразделом 1.3 Раздела 1 и Листом 03.
— Временный порядок перевода работников продлен: что нужно знать работодателю
Правительство продлило действие временного порядка перевода работников до конца 2023 года. Принято постановление от 19.09.2022 № 1653, которое вносит соответствующие поправки в постановление Правительства от 30.03.2022 № 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году».
🔒 Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру
Вопросы об особенностях командировок в ДНР и ЛНР были актуальны до проведения референдумов. Но не факт, что эти республики сразу войдут в состав России. Поэтому с письмом Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983 стоит ознакомиться.
— Черные метки от налоговиков. Что надо знать бизнесу про Федеральный реестр выгодоприобретателей
Вот уже несколько месяцев бизнес со всех сторон пугают новой страшилкой ФНС. В загадочный Федеральный реестр выгодоприобретателей якобы может попасть практически любая компания, и случись так — налоговики с нее не слезут до конца жизни.
🔒 Изменятся правила ликвидации юрлиц в 2023 году. Чек-лист по закрытию бизнеса
Сейчас процедура закрытия недействующего юрлица занимает от 6 до 12 месяцев. Плюс сборы всех необходимых документов. Предприниматели не готовы к такому и просто бросают бизнес, не сдают отчетность, не ведут деятельность. Объясняем, что изменится.
— Абсурдные требования чиновников. Две показательные истории
Абсурдными требованиями в адрес компаний отмечаются не только налоговики. Это могут быть и другие чиновники, например, из ПФР. Иногда арбитрам хватает одного простого вопроса, чтобы все обвинения оказались несостоятельными. Подробности — в статье.
— «Ночной бухгалтер». Новые правила для работодателей по мобилизованным: отпуска, трудовые книжки и внеурочная работа
У самих мобилизованных работников и у членов их семей будут льготы. Учтите важные детали в трудовых отношениях с такими сотрудниками. Собрали самое актуальное в выпуске.
Блоги компаний
- Защита лица, купившего жилье у банкрота (72)
- Перевод сотрудников на дистанционную работу (727275)
- Обзор криптовалют и цифровых активов. Возможности и запреты (50631)
- Что делать, если вашего сотрудника призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации (102)
- НДС при строительстве в Донецкой Республике (72)
- У каждого директора рано или поздно может возникнуть вопрос: как уволить главного бухгалтера? (606041)
- Что такое инвентаризация и зачем она нужна (21)
- Как бухгалтеру проверить договор, если нет штатного юриста (1)
- Как стать самозанятым: инструкция и подсказки (743782)
- Как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой (90)
- Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде (16)
- Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис (93)
- Рекорд на форуме. Я его так долго ждал (255)
- Корпоративный договор от «А» до «Я»: полная инструкция по оформлению (697467)
- Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных (72)
- ФСБУ 25/2018 для арендодателей в картинках (350)
- Как проверить нового иностранного сотрудника? (5)
- Кто может выбрать УСН при открытии бизнеса (739079)
- Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Новые валютные ограничения, проблемы у фондов и ЧП на Северном потоке (737851)
- Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру (141)
Документы
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013
Федеральный закон № 275-ФЗ от 29.12.2012
Арбитражный Суд Московской области: Постановление № А40-114378/2021 от 15.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51807 от 02.06.2022
Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001
Обсуждаемые темы форума
— Выплата зарплаты ранее установленного договором срока
— Должность Руководитель направления
— ИП переводы физ.лицу через СБП
— Доходы самозанятого превысили лимит
— Погашение недоимки физ.лица за счет взносов и налогов ИП
— ПСН пассажирские перевозки или аренда а/м с экипажем
— Новые возможности форума: Боковая панель, новое меню уведомлений, темная тема и многое другое
— Авансовый платеж от принципала агенту при УСН в 1С
— Оплата за рекламу иностранной компании
— Учет субсидии из областного бюджета на возмещение фин.агенту недополученных договоров по договору факторинга
— Организации на УСН и ЕСХН: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2022 г
— Отчетность ИП за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года
— Отчетность ОСНО за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года
— Физическое лицо заключает трудовой договор с иностранцем, работающим по патенту (временно пребывающий)