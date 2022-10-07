«Утренний бухгалтер». За утечки данных будет персональная ответственность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

За утечки персональных данных будут штрафовать не только компанию, но и директора. В Минцифры доработали законопроект.

Новости из мира технологий. Российского производителя суперкомпьютеров «Т-платформу» признали банкротом.

Будет новая форма, чтобы запросить в налоговой уведомление на уплату имущественных налогов.

Мобилизованные работники не будут входить в среднесписочную численность для статотчетности.

Из кредитных каникул можно выйти досрочно, объяснил Центробанк.

На производстве случился несчастный случай. Что делать? Новый порядок расследования несчастных случаев на производстве заработал еще с 1 сентября 2022 года, но многие работодатели по-прежнему не знают, как с ним быть. Разберемся: ✅как действовать работодателю при несчастном случае на производстве; ✅как проводить расследование по новым правилам и избежать ошибок при расследовании; ​​​​​​​✅ какие меры вправе предпринять работодатель в рамках действующих санкций для сохранения рабочих мест и производства. Встречаемся на вебинаре 10 октября. Надо зарегистрироваться.

Новости

События

Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование

Дата проведения: 13 октября, четверг

Основные средства все об учете по новым стандартам

Дата проведения: 13 октября, четверг

Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников

Дата проведения: 12 октября, среда

Отчетность финансового директора: что надо владельцу и директору?

Дата проведения: 12 октября, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт государственной помощи в 2022 и 2023 годах

Дата проведения: 12 октября, среда

Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации — из первых рук

Дата проведения: 12 октября, среда

Построение эффективной системы внутреннего контроля

Дата проведения: 12 октября, среда

Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов

Дата проведения: 12 октября, среда

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения

Дата проведения: 12 октября, среда

Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями

Дата проведения: 11 октября, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Для аккредитации IT-компаний будет больше кодов ОКВЭД

Уже совсем скоро перечень кодов расширят.

🔒 Налоги за мобилизованных могут уплатить родственники, а сдать отчеты — представители по доверенности

Мобилизованный руководитель компании или ИП может выдать доверенность на сдачу отчетов. Заверить такую доверенность может командир военной части.

— Как не надо выводить средства должников на третье лицо

Вывод выручки на третье лицо, чтобы сохранить средства — схема совсем не новая. Поэтому налоговики хорошо знают, где и что искать. Однако до сих пор находятся компании, которые пытаются провернуть эту схему, причем довольно примитивно. Подробности в статье.

— Как правильно вести бухучет в бюджетных организациях

Бухучет в бюджетных организациях имеет много особенностей, начиная с отдельных НПА, регулирующих его, и заканчивая сложной системой кодировки счетов. В этой статье разберемся с понятиями, применимыми к бюджетным структурам, а также коснемся основных правил ведения учета.

— Воинский учет и обязанности организации при мобилизации сотрудников

В связи с указом Президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 и постановления Правительства от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» введены новые действия работодателей в отношении работников, призванных по мобилизации.

— Отпуск круглый год. Как бухгалтеру не ошибиться в учете отпускных сотрудников?

От 28 и выше. Каждый человек имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и, как следствие, на свои законные отпускные. Поскольку отпуск сотрудники могут взять в течение всего года, то бухгалтерам важно не запутаться в тонкостях бухгалтерского и налогового учета.

— Как платить налоги, если работник уехал за границу

Расскажем, как российской компании платить налоги и взносы с доходов учредителей и сотрудников, которые находятся за границей.

🔒 Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию

В ноябре стартует осенний призыв на срочную службу в армию. Работодатели, в штате которых есть не служившие ранее мужчины в возрасте до 27 лет, должны быть готовы принять меры.

— Мобилизация — это форс-мажор для бизнеса или нет?

21 сентября 2022 года президент издал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Сразу после объявления у бизнеса возник вопрос: Будет ли факт мобилизации признаваться форс-мажором?

— Вне реестра. Что делать, если ваше ИП принудительно исключили из ЕГРИП?

Принудительное исключение юридических лиц — крайняя мера, когда предпринимать более года не ведет деятельность. Подобная мера призвана простимулировать предпринимателей активно вести деятельность, а не числиться в реестре как «мертвые души».

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями на сегодня.

— Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку

Затронет ли частичная мобилизация сотрудников IT-компаний? Это одна из самых горячих и сложных тем недели. Давайте разбираться, на кого распространяется отсрочка.

— Обзор CRM-систем для бизнеса 2022-2023. Интерфейс, фичи, реальные кейсы и отзывы

Что за CRM и зачем мне еще какая-то система, разве бухгалтерской программы недостаточно? Так, скорее всего ответит, предприниматель или директор, если предложить им приобрести CRM-систему. На самом деле нужна она вовсе не бухгалтеру, а как раз руководителю и отделу продаж. А если бухгалтер — аутсорсер с базой клиентов, то и ему она пригодится.

— Сколько хотят получать бухгалтеры в Москве: обзор от экспертов WorkHere

Бухгалтеры — одни из самых востребованных и необходимых специалистов в любом бизнесе. Какие зарплатные ожидания сейчас у соискателей в этой профессиональной сфере?

— «Ночной бухгалтер». IT-компаниям упрощают аккредитацию. Но есть нюансы

В Минцифры не спят ночами, в самих IT-компаниях тоже: для многих вопрос аккредитации это почти вопрос выживания бизнеса. Кое в чем процесс упростили, но в чем-то сложностей стало только больше.

— Цитата дня. Чтобы не переживали

В Минцифры объяснили, почему не стоит волноваться о том, работает ли отсрочка от частичной мобилизации для айтишников.

— Откуда берутся бухгалтеры по зарплате и почему надо выбирать профпереподготовку "‎Клерка"‎

Все чаще и чаще мы в вакансиях стали натыкаться на поиск бухгалтера по зарплате. Давайте разбираться, что это за зверь такой, кому такой бухгалтер нужен и как им стать.

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Документы

: Федеральный закон № 377-ФЗ от 27.12.2009

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/13178@ от 04.10.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-8043 от 17.05.2022

ФНС РФ: Решение № КЧ-4-9/19237@ от 23.09.2019

ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/15309@ от 13.09.2012

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