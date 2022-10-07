«Утренний бухгалтер». За утечки данных будет персональная ответственность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
За утечки персональных данных будут штрафовать не только компанию, но и директора. В Минцифры доработали законопроект.
Новости из мира технологий. Российского производителя суперкомпьютеров «Т-платформу» признали банкротом.
Будет новая форма, чтобы запросить в налоговой уведомление на уплату имущественных налогов.
Мобилизованные работники не будут входить в среднесписочную численность для статотчетности.
Из кредитных каникул можно выйти досрочно, объяснил Центробанк.
На производстве случился несчастный случай. Что делать?
Новый порядок расследования несчастных случаев на производстве заработал еще с 1 сентября 2022 года, но многие работодатели по-прежнему не знают, как с ним быть.
Разберемся:
✅как действовать работодателю при несчастном случае на производстве;
✅как проводить расследование по новым правилам и избежать ошибок при расследовании;
✅ какие меры вправе предпринять работодатель в рамках действующих санкций для сохранения рабочих мест и производства.
Встречаемся на вебинаре 10 октября. Надо зарегистрироваться.
Новости
- Бухгалтеры распечатывают электронные отчеты и складывают их в папку
- У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт
- При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход
- QIWI Business запустил автоматическую оплату налога за самозанятых
- Получить и сохранить аккредитацию смогут только IT-компании с высокой зарплатой или с ПО из реестра
- IT-стартапы могут получить аккредитацию без условия о профильной выручке 30%
- В статформе П-4 мобилизованные работники не входят в среднесписочную численность
- Отсрочка появилась у аспирантов и ординаторов. Опубликован новый указ президента
- Мобилизованные жители Подмосковья получат разово 200 тыс. рублей
- Россияне пытались незаконно вывезти наличные деньги за рубеж в два раза чаще, чем в прошлом году
- В Европе еще можно снять наличные с карты UnionPay
- Прощение кредитного долга пострадавшим в СВО не облагается НДФЛ
- Запрашивать уведомление на уплату имущественных налогов надо будет по новой форме
- OZON тестирует возможность оплачивать товары после доставки. Но не на все категории
- Если мобилизованный самостоятельно купил обмундирование для прохождения военной службы, то деньги не компенсируют
- Коды новых субъектов РФ будут 90, 93, 94, 95
- Больше стран будут обмениваться финансовой информацией с РФ
- Хакеры могут получить доступ к личным данным через WhatsApp
- Новые санкции: ЕС закрыл россиянам доступ к криптокошелькам
- Если вы утратили трудоспособность, у вас болеют родственники или в регионе стихийное бедствие, вы можете не явиться в военкомат
- Утвердили квоты на иностранных работников в 2023 году
- Повестка работников или директора вызывает у бухгалтеров панику. Рассказываем, как чувствовать себя спокойнее
- За утечку персональных данных будут штрафовать не только компанию, но и директора
- Если у автомобиля обнаружится производственный дефект, то владельцу пришлют уведомление на Госуслуги. Минцифры запустил новый сервис для автовладельцев
- Российского производителя суперкомпьютеров признали банкротом
- Упростят правила для лицензий на алкоголь
- Налоговые инспекции будут принимать мобилизованных вне очереди. А ИНН им выдадут максимум за два часа
- Добровольные страховые взносы самозанятых будут снижаться, если бизнесмен не ходит на больничный
- МСП.РФ стал полезен предпринимателям еще двух регионов. Омская и Амурская области присоединились к платформе
- Из кредитных каникул можно выйти досрочно
- Испорченные или потерянные свидетельства и справки из ЗАГСа можно заказать на Госуслугах
- Ветеринарный и фитосанитарный сертификат можно оформить на платформе «Мой экспорт»
- На «Яндекс Маркете» появился раздел «Ресейл». Там будут продавать уцененные и б/у товары
- ФАС предложила поднять сборы с авиакомпаний
- На границе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями с Россией больше нет таможенного контроля
События
Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование
Дата проведения: 13 октября, четверг
Основные средства все об учете по новым стандартам
Дата проведения: 13 октября, четверг
Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников
Дата проведения: 12 октября, среда
Отчетность финансового директора: что надо владельцу и директору?
Дата проведения: 12 октября, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт государственной помощи в 2022 и 2023 годах
Дата проведения: 12 октября, среда
Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации — из первых рук
Дата проведения: 12 октября, среда
Построение эффективной системы внутреннего контроля
Дата проведения: 12 октября, среда
Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов
Дата проведения: 12 октября, среда
NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения
Дата проведения: 12 октября, среда
Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями
Дата проведения: 11 октября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Для аккредитации IT-компаний будет больше кодов ОКВЭД
Уже совсем скоро перечень кодов расширят.
🔒 Налоги за мобилизованных могут уплатить родственники, а сдать отчеты — представители по доверенности
Мобилизованный руководитель компании или ИП может выдать доверенность на сдачу отчетов. Заверить такую доверенность может командир военной части.
— Как не надо выводить средства должников на третье лицо
Вывод выручки на третье лицо, чтобы сохранить средства — схема совсем не новая. Поэтому налоговики хорошо знают, где и что искать. Однако до сих пор находятся компании, которые пытаются провернуть эту схему, причем довольно примитивно. Подробности в статье.
— Как правильно вести бухучет в бюджетных организациях
Бухучет в бюджетных организациях имеет много особенностей, начиная с отдельных НПА, регулирующих его, и заканчивая сложной системой кодировки счетов. В этой статье разберемся с понятиями, применимыми к бюджетным структурам, а также коснемся основных правил ведения учета.
— Воинский учет и обязанности организации при мобилизации сотрудников
В связи с указом Президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 и постановления Правительства от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» введены новые действия работодателей в отношении работников, призванных по мобилизации.
— Отпуск круглый год. Как бухгалтеру не ошибиться в учете отпускных сотрудников?
От 28 и выше. Каждый человек имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и, как следствие, на свои законные отпускные. Поскольку отпуск сотрудники могут взять в течение всего года, то бухгалтерам важно не запутаться в тонкостях бухгалтерского и налогового учета.
— Как платить налоги, если работник уехал за границу
Расскажем, как российской компании платить налоги и взносы с доходов учредителей и сотрудников, которые находятся за границей.
🔒 Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию
В ноябре стартует осенний призыв на срочную службу в армию. Работодатели, в штате которых есть не служившие ранее мужчины в возрасте до 27 лет, должны быть готовы принять меры.
— Мобилизация — это форс-мажор для бизнеса или нет?
21 сентября 2022 года президент издал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Сразу после объявления у бизнеса возник вопрос: Будет ли факт мобилизации признаваться форс-мажором?
— Вне реестра. Что делать, если ваше ИП принудительно исключили из ЕГРИП?
Принудительное исключение юридических лиц — крайняя мера, когда предпринимать более года не ведет деятельность. Подобная мера призвана простимулировать предпринимателей активно вести деятельность, а не числиться в реестре как «мертвые души».
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями на сегодня.
— Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку
Затронет ли частичная мобилизация сотрудников IT-компаний? Это одна из самых горячих и сложных тем недели. Давайте разбираться, на кого распространяется отсрочка.
— Обзор CRM-систем для бизнеса 2022-2023. Интерфейс, фичи, реальные кейсы и отзывы
Что за CRM и зачем мне еще какая-то система, разве бухгалтерской программы недостаточно? Так, скорее всего ответит, предприниматель или директор, если предложить им приобрести CRM-систему. На самом деле нужна она вовсе не бухгалтеру, а как раз руководителю и отделу продаж. А если бухгалтер — аутсорсер с базой клиентов, то и ему она пригодится.
— Сколько хотят получать бухгалтеры в Москве: обзор от экспертов WorkHere
Бухгалтеры — одни из самых востребованных и необходимых специалистов в любом бизнесе. Какие зарплатные ожидания сейчас у соискателей в этой профессиональной сфере?
— «Ночной бухгалтер». IT-компаниям упрощают аккредитацию. Но есть нюансы
В Минцифры не спят ночами, в самих IT-компаниях тоже: для многих вопрос аккредитации это почти вопрос выживания бизнеса. Кое в чем процесс упростили, но в чем-то сложностей стало только больше.
— Цитата дня. Чтобы не переживали
В Минцифры объяснили, почему не стоит волноваться о том, работает ли отсрочка от частичной мобилизации для айтишников.
— Откуда берутся бухгалтеры по зарплате и почему надо выбирать профпереподготовку "Клерка"
Все чаще и чаще мы в вакансиях стали натыкаться на поиск бухгалтера по зарплате. Давайте разбираться, что это за зверь такой, кому такой бухгалтер нужен и как им стать.
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Документы
: Федеральный закон № 377-ФЗ от 27.12.2009
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/13178@ от 04.10.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-8043 от 17.05.2022
ФНС РФ: Решение № КЧ-4-9/19237@ от 23.09.2019
ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/15309@ от 13.09.2012
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