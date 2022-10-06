Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Для аккредитации IT-компаний будет больше кодов ОКВЭД

Уже совсем скоро перечень кодов расширят.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Перечень кодов ОКВЭД, которые дают право на аккредитацию IT-компании, скоро расширят. Такое обещание дал глава Минцифры Максут Шадаев. 

Кстати, у компании, которая претендует на аккредитацию, обязательно должен быть свой сайт.

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Бухгалтерский и налоговый учёт госпомощи в 2022-2023 годах

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 октября в 11:00

Расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях получения государственной помощи и о нюансах ее отражения в учёте. Разберём:

1. Бухгалтерский учёт государственной помощи (ПБУ 13/2000):

  • порядок учета бюджетных средств на финансирование капитальных затрат и текущих расходов коммерческими организациями;
  • как отражать получение и использование внебюджетного целевого финансирования;
  • нужно ли составлять отчет о целевом использовании средств;
  • как отчитаться за использование целевых средств.

2. Налоговый учёт государственной помощи:

  • налоговый учёт целевых средств на ОСНО;
  • налоговый учёт целевых средств на УСН;
  • учёт НДС при получении грантов в форме субсидий.

Авторы:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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✅как проводить расследование по новым правилам и избежать ошибок при расследовании;

​​​​​​​✅ какие меры вправе предпринять работодатель в рамках действующих санкций для сохранения рабочих мест и производства.

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Минфин РФ: Приказ № 85н от 06.06.2019

Минфин РФ: Приказ № 209н от 29.11.2017

Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996

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