«Утренний бухгалтер». Для аккредитации IT-компаний будет больше кодов ОКВЭД

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Перечень кодов ОКВЭД, которые дают право на аккредитацию IT-компании, скоро расширят. Такое обещание дал глава Минцифры Максут Шадаев.

Кстати, у компании, которая претендует на аккредитацию, обязательно должен быть свой сайт.

Большой обзор, как IT-специалисту получить отсрочку от частичной мобилизации, читайте тут.

Роструд считает, что бухгалтер должен выйти на работу в выходной, если надо уволить сотрудника в этот день.

Продаете автомобиль? Базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке, объяснил Минфин.

Бухгалтерский и налоговый учёт госпомощи в 2022-2023 годах Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 октября в 11:00 Расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях получения государственной помощи и о нюансах ее отражения в учёте. Разберём: 1. Бухгалтерский учёт государственной помощи (ПБУ 13/2000): порядок учета бюджетных средств на финансирование капитальных затрат и текущих расходов коммерческими организациями;

как отражать получение и использование внебюджетного целевого финансирования;

нужно ли составлять отчет о целевом использовании средств;

как отчитаться за использование целевых средств. 2. Налоговый учёт государственной помощи: налоговый учёт целевых средств на ОСНО;

налоговый учёт целевых средств на УСН;

учёт НДС при получении грантов в форме субсидий. Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

На производстве случился несчастный случай. Что делать?

Новый порядок расследования несчастных случаев на производстве заработал еще с 1 сентября 2022 года, но многие работодатели по-прежнему не знают, как с ним быть.

Разберемся:

✅как действовать работодателю при несчастном случае на производстве;

✅как проводить расследование по новым правилам и избежать ошибок при расследовании;

​​​​​​​✅ какие меры вправе предпринять работодатель в рамках действующих санкций для сохранения рабочих мест и производства.

Встречаемся на вебинаре 10 октября. Надо зарегистрироваться.

Новости

События

Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников

Дата проведения: 12 октября, среда

Отчетность финансового директора: что надо владельцу и директору?

Дата проведения: 12 октября, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт государственной помощи в 2022 и 2023 годах

Дата проведения: 12 октября, среда

Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации – из первых рук

Дата проведения: 12 октября, среда

Построение эффективной системы внутреннего контроля

Дата проведения: 12 октября, среда

Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов

Дата проведения: 12 октября, среда

Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями

Дата проведения: 11 октября, вторник

Бюджет компании

Дата проведения: 11 октября, вторник

Финансовое моделирование в MS Excel

Дата проведения: 11 октября, вторник

Призыв руководителя на военную службу. Что делать?

Дата проведения: 10 октября, понедельник

Статьи

— ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных

Просрочка «замораживается», ставка начисляется. Пени и неустойка с 24 февраля оплате не подлежат.

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Стали известны коэффициенты-дефляторы на 2023 год.

🔒 Способы использовать НПД к выгоде компании

Система НПД развивается, в России уже более пяти миллионов самозанятых. Но налоговики ищут здесь признаки подмены трудовых договоров. Разберемся, как компании безопасно использовать самозанятых и сэкономить на налогах.

— Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

— Какие изменения надо учесть участникам госзакупок с 1 октября

Расскажем об основных изменениях в 44-ФЗ и 223-ФЗ.

— Какую стипендию могут получить безработные предпенсионеры

Сейчас мало где афишируется, что безработные предпенсионеры могут получать стипендию от государства.

— Три истории о техничках. Когда налоговики оказались неправы

Большинство дел по техническим компаниям налоговики выигрывают. И нередко это вызывает у инспекторов «головокружение от успехов». Они уверены в победе даже в тех ситуациях, где далеко не все однозначно. Но тогда арбитры принимают справедливое решение.

— Какие операции в банке можно совершать по доверенности

Когда человек находится за пределами России или по другим причинам не может самостоятельно обратиться в банк за обслуживанием, доступ к личным финансам для его семьи — критичный вопрос. Разбираемся, обслуживают ли банки по доверенности, какие операции доступны представителям и в чем разница между нотариальной и банковской доверенностью.

— Как заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов ф. 0504031 заполняется государственными и муниципальными учреждениями. Для чего она используется и в какой структуре представлен соответствующий документ, рассмотрим далее.

🔒 Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Есть ситуации, когда налоговики упорно игнорируют решения даже КС. Речь идет о возмещении НДС по кассовым чекам. Это тем более необъяснимо, что цена вопроса в рамках госбюджета – копеечная. А вот для компаний может быть и серьезной. Подробности – в статье.

— Цифра дня. Про то, сколько миллионов может заплатить Яндекс

Скандал разгорелся вокруг Яндекс.Афиши и сервиса Кассир.ру. Кассир говорит, что из-за Яндекса недополучил много денег.

— Сколько может длиться испытательный срок

Испытательный срок — хороший способ убедиться в том, что работа подходит тебе, а ты подходишь работе. От обычного трудоустройства он отличается упрощенным способом увольнения — достаточно объявить сотруднику, что он не прошел испытательный срок, и через три дня его можно увольнять. В обычных условиях он должен после этого отработать две недели.

— «Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки

Те, кто может получить отсрочку от мобилизации, стало еще немного больше. Тем временем налоговики пытаются творить беспредел, а Клерк снимает БухТуб обо всех этих новостях.

— Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку

Затронет ли частичная мобилизация сотрудников IT-компаний? Это одна из самых горячих и сложных тем недели. Давайте разбираться, на кого распространяется отсрочка.

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Документы

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 7700-00-11-2022/002383@ от 21.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход

Минфин РФ: Приказ № 85н от 06.06.2019

Минфин РФ: Приказ № 209н от 29.11.2017

Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996

Федеральный закон № 174-ФЗ от 03.11.2006

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