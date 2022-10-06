«Утренний бухгалтер». Для аккредитации IT-компаний будет больше кодов ОКВЭД

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Перечень кодов ОКВЭД, которые дают право на аккредитацию IT-компании, скоро расширят. Такое обещание дал глава Минцифры Максут Шадаев.
Кстати, у компании, которая претендует на аккредитацию, обязательно должен быть свой сайт.
Большой обзор, как IT-специалисту получить отсрочку от частичной мобилизации, читайте тут.
Роструд считает, что бухгалтер должен выйти на работу в выходной, если надо уволить сотрудника в этот день.
Продаете автомобиль? Базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке, объяснил Минфин.
Бухгалтерский и налоговый учёт госпомощи в 2022-2023 годах
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 октября в 11:00
Расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях получения государственной помощи и о нюансах ее отражения в учёте. Разберём:
1. Бухгалтерский учёт государственной помощи (ПБУ 13/2000):
- порядок учета бюджетных средств на финансирование капитальных затрат и текущих расходов коммерческими организациями;
- как отражать получение и использование внебюджетного целевого финансирования;
- нужно ли составлять отчет о целевом использовании средств;
- как отчитаться за использование целевых средств.
2. Налоговый учёт государственной помощи:
- налоговый учёт целевых средств на ОСНО;
- налоговый учёт целевых средств на УСН;
- учёт НДС при получении грантов в форме субсидий.
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
На производстве случился несчастный случай. Что делать?
Новый порядок расследования несчастных случаев на производстве заработал еще с 1 сентября 2022 года, но многие работодатели по-прежнему не знают, как с ним быть.
Разберемся:
✅как действовать работодателю при несчастном случае на производстве;
✅как проводить расследование по новым правилам и избежать ошибок при расследовании;
✅ какие меры вправе предпринять работодатель в рамках действующих санкций для сохранения рабочих мест и производства.
Встречаемся на вебинаре 10 октября. Надо зарегистрироваться.
Новости
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- Мэр Москвы утвердил новые меры городской поддержки для семей мобилизованных: детсады с 1,5 лет, бесплатное питание и образование
- Условия госконтрактов можно будет менять из-за мобилизации
- Директор считает, что главбух несет ответственность за блокировку счета по 115-ФЗ. Ведь это главбух делает платежки
- Расскажем про кадровые и миграционные правила при трудоустройстве иностранных работников
- Скидку на оплату пошлин на Госуслугах собираются отменить. На автомобильные штрафы скидка останется
- Новые регионы России планируют сделать свободной экономической зоной
- При продаже автомобиля базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке
- Кредитные каникулы может оформить не только мобилизованный, но и братья, сестры, родители и дети
- Аспирантам и вечерникам дали отсрочку от частичной мобилизации. Указ подписал президент
- Крупнейший автодилер расширяет штат, чтобы продавать подержанные автомобили эмигрантов
- За найденную уязвимость на Госуслугах можно будет получить вознаграждение
- Бухгалтер должен выйти на работу в выходной, если надо уволить сотрудника
- Бывших школьных хулиганов много среди охранников и директоров компаний. А вот бухгалтеры вели себя в школе хорошо
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- В новых регионах России на автомобильных номерах будут коды 80,81,84 и 85
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- Российские компании уже проводят трансграничные расчеты криптовалютой. Хотя законодательной базы еще нет
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- Доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ заблокирован
- Расширят перечень кодов ОКВЭД для аккредитации IT-компаний
- У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт
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События
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Дата проведения: 12 октября, среда
Отчетность финансового директора: что надо владельцу и директору?
Дата проведения: 12 октября, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт государственной помощи в 2022 и 2023 годах
Дата проведения: 12 октября, среда
Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации – из первых рук
Дата проведения: 12 октября, среда
Построение эффективной системы внутреннего контроля
Дата проведения: 12 октября, среда
Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов
Дата проведения: 12 октября, среда
Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями
Дата проведения: 11 октября, вторник
Дата проведения: 11 октября, вторник
Финансовое моделирование в MS Excel
Дата проведения: 11 октября, вторник
Призыв руководителя на военную службу. Что делать?
Дата проведения: 10 октября, понедельник
Статьи
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Стали известны коэффициенты-дефляторы на 2023 год.
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— Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?
Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.
— Какие изменения надо учесть участникам госзакупок с 1 октября
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— Какую стипендию могут получить безработные предпенсионеры
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— Три истории о техничках. Когда налоговики оказались неправы
Большинство дел по техническим компаниям налоговики выигрывают. И нередко это вызывает у инспекторов «головокружение от успехов». Они уверены в победе даже в тех ситуациях, где далеко не все однозначно. Но тогда арбитры принимают справедливое решение.
— Какие операции в банке можно совершать по доверенности
Когда человек находится за пределами России или по другим причинам не может самостоятельно обратиться в банк за обслуживанием, доступ к личным финансам для его семьи — критичный вопрос. Разбираемся, обслуживают ли банки по доверенности, какие операции доступны представителям и в чем разница между нотариальной и банковской доверенностью.
— Как заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов ф. 0504031 заполняется государственными и муниципальными учреждениями. Для чего она используется и в какой структуре представлен соответствующий документ, рассмотрим далее.
🔒 Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков
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— Цифра дня. Про то, сколько миллионов может заплатить Яндекс
Скандал разгорелся вокруг Яндекс.Афиши и сервиса Кассир.ру. Кассир говорит, что из-за Яндекса недополучил много денег.
— Сколько может длиться испытательный срок
Испытательный срок — хороший способ убедиться в том, что работа подходит тебе, а ты подходишь работе. От обычного трудоустройства он отличается упрощенным способом увольнения — достаточно объявить сотруднику, что он не прошел испытательный срок, и через три дня его можно увольнять. В обычных условиях он должен после этого отработать две недели.
— «Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки
Те, кто может получить отсрочку от мобилизации, стало еще немного больше. Тем временем налоговики пытаются творить беспредел, а Клерк снимает БухТуб обо всех этих новостях.
— Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку
Затронет ли частичная мобилизация сотрудников IT-компаний? Это одна из самых горячих и сложных тем недели. Давайте разбираться, на кого распространяется отсрочка.
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Документы
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 7700-00-11-2022/002383@ от 21.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход
Минфин РФ: Приказ № 85н от 06.06.2019
Минфин РФ: Приказ № 209н от 29.11.2017
Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996
Федеральный закон № 174-ФЗ от 03.11.2006
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