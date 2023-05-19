«Утренний бухгалтер». Списывать деньги с ЕНС будут по-новому

НДФЛ из ЕНС не убрали, но списывать его будут в первую очередь: бухгалтеры хватаются за сердце.

Минфин утвердил новые правила подсчета стажа для больничных листов, теперь в него включают периоды работы по договорам ГПХ.

Массовый юрадрес – не приговор. На него можно зарегистрировать компанию. ФНС выпустила разъяснения.

Банки обяжут переводить деньги физлицам с указанием ИНН и паспорта получателя, но это правило не коснется платежей по СБП.

Роструд напоминает: в МРОТ не включается районный коэффициент и северные надбавки.

Изменились реквизиты для уплаты налогов, но ФНС об этом не знает и шлет в чате старые. Бухгалтеры переживают, что платежи не дойдут.

🔥 Как использовать ЭДО и не ошибаться Большинство бухгалтеров и кадровиков уже переходят на ЭДО — это выгодно, экономит деньги и время. Но даже профи ошибаются и не знают, как правильно переходить на ЭДО и работать на нем. Написали для вас понятную статью. Рассказали, что такое ЭДО, как на него перейти. Держите бесплатный образец соглашения по ЭДО — поможет безболезненно перейти. Получить бесплатно

Новости

2 🔥🔥🔥 Изменились реквизиты для уплаты налогов

3 📌Стаж для больничных будут считать по-новому

4 ❗❗❗ Изменилась очередность списания денег с ЕНС и правила зачета

5 С ЕНС теперь будет помогать специальный чат-бот. Налоговики запустили такого у себя на сайте

6 Ювелирам хотят устроить больше внеплановых проверок

7 Регистрировать компанию на массовый юрадрес можно. Это признала сама ФНС

8 Власти введут льготы по имущественным налогам в новых регионах с 2024 года

9 📌Совместителя на основном месте работы отправили в командировку. Как оформить этот период на работе по совместительству?

10 Роструд: районный коэффициент и северные надбавки не включаются в МРОТ

11 💳При денежных переводах скоро нужно будет указывать ИНН и паспортные данные получателя

12 В первом квартале Сбербанк получил рекордную прибыль – 357,2 млрд рублей

13 Совкомбанк начал принимать валюту оптом

14 Сбер обновит дивидендную политику в декабре 2023 года

15 ФАС возбудила дело против компании «Эвалар» за рекламу БАДов

16 Газпромбанк в первом квартале заработал 51,7 млрд рублей

17 Путин пообещал поддержку предприятиям АПК в новых регионах

18 Delivery Club утвердил брендинг и подал заявку на новый товарный знак

19 🙈Реквизиты для уплаты налогов уже новые, но ФНС об этом не знает и раздает в чате старые

20 Wildberries рекомендовали не принимать быстрых и односторонних изменений в договоры с партнерами

21 Семьям будет не нужно платить НДФЛ при продаже земли

22 Госдума приняла законопроект о штрафах за иностранные мессенджеры

23 🤔Налоговики считают, что уже совсем близки к переходу на электронную отчетность. Бухгалтеры говорят, что это сказки

24 На школьный выпускной родители потратят больше 16 тысяч рублей

25 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

26 Справку 182н лучше по старинке выдать, чем не выдать. Итоги опроса бухгалтеров

События

Права и обязанности должностного лица при проверке. Стратегия поведения

Дата проведения: 25 мая, четверг

Особенности исчисления и уплаты налогов IT-компаниями

Дата проведения: 25 мая, четверг

Налоговая проверка: к кому придут в 2023 году

Дата проведения: 24 мая, среда

Электронные перевозочные документы и ЭДО: как все устроено

Дата проведения: 24 мая, среда

Дискуссионный клуб для производственных и логистических компаний: платежи, логистика, операционная эффективность

Дата проведения: 24 мая, среда

Увольнение: новое в законодательстве,порядок оформления кадровой документации,разъяснения по спорным вопросам, судебная практика

Дата проведения: 24 мая, среда

Бухгалтерский аутсорс: как начать, пошаговый план

Дата проведения: 23 мая, вторник

Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора

Дата проведения: 23 мая, вторник

Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 23 мая, вторник

Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .

Дата проведения: 23 мая, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Упрощенная ликвидация малых предприятий скоро заработает

В законопроект внесли изменения, он готов ко второму чтению.

— Как завещать интернет-аккаунт

Многие россияне пользуются соцсетями и онлайн-сервисами, часто – сразу несколькими. В аккаунтах на разных платформах хранятся деньги, фото и видео, доступ к которым родственники владельца профиля хотят сохранить и после его смерти.

— Утрата доверия: как уволить работника

Если работодатель перестал доверять сотруднику, он может расторгнуть с ним трудовой договор. Однако не с каждым работником можно расстаться на таком основании, а процедура увольнения требует особого внимания и ответственного подхода.

— Дисциплинарный проступок по ТК: понятие и признаки

Дисциплинарный проступок выражается в нарушении работником установленных работодателем правил трудовой дисциплины. Однако не в каждом случае работника можно счесть виновным и не всегда его можно наказать без нежелательных для работодателя последствий.

— Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы

Семейное законодательство в любом случае обязывает уплачивать алименты только на детей до 18 лет. Однако есть несколько ситуаций, когда выплаты можно продлить и для уже совершеннолетних детей.

— 10 ошибок в денежном вопросе, которые «съедают» сбережения. И советы, которые помогут этого избежать

В школах уже обучают азам финансовой грамотности, но пройдет много лет, прежде чем люди перестанут совершать в этой сфере ошибки. Разбираемся, что вы делаете не так, если домик у моря и учеба детей в столичном вузе пока «сбываются» у кого-то другого.

— Новые законы и изменения в мае 2023 года

Из этого обзора вы узнаете про новые законы в мае 2023 года и изменения в законодательстве, вступающие в силу, которые важно знать и будут полезны бухгалтеру, кадровику, юристу, владельцу бизнеса.

— Самопрезентация: как рассказать о себе кратко и красиво. План и пример рассказа о себе

Понятие «самопрезентация» может казаться ненужным и надуманным. Зачем она нужна обычным людям? На самом деле каждый из нас постоянно занимается самопрезентацией – не только на собеседованиях, но и, например, на свиданиях. Предлагаем разобраться, как производить первое впечатление, чтобы оно помогало достигать нужных целей.

— Бизнес под колпаком. Как купить франшизу и не прогореть

Запустить стартап — мечта многих. Но в нестабильных экономических реалиях свой бизнес для начинающего предпринимателя — занятие рискованное. Более безопасным способом может стать бизнес-модель с уже готовой концепцией и работающими процессами. На что обращать внимание при покупке франшизы, какие ошибки и подводные камни могут встретиться на пути?

🔒 Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов

Разберем, как заполнить декларацию онлайн в сервисе налоговой службы по шагам.

— «Ночной бухгалтер». Новые реквизиты для уплаты ЕНП. Налоговая сменила получателя платежа

Новые реквизиты стали сюрпризом для многих бухгалтеров. Новость о том, что платежку надо заполнять по-другому, появилась на сайте ФНС сегодня. «Клерки» паникуют — что делать с платежами, которые уже отправлены в бюджет?

— ФНС опять устраивает проверки. Как не допускать ошибок в оформлении отпускных, а главбуху не платить из личного кармана налоговые долги. Анонс бесплатных вебинаров

Будьте в курсе всех важных вебинаров для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Смотрите онлайн, задавайте свои вопросы спикерам и получайте доступ к записи.

Блоги компаний

Виды отпусков: как правильно составить и подать заявление на отпуск (188)

Как бухгалтеры ошибаются в декларациях по НДС: пять типичных ошибок (1)

Синдром безработного: распознать и обезвредить (5)

Закон о такси: плюсы и минусы (5)

Как сдать отчетность, если у вас несколько программ 1С (17)

Без каких знаний бухгалтер никогда не сможет работать в строительной компании (1)

Высшие судьи встали на защиту прав ребенка, родившегося после смерти отца (5)

Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс (1)

В платежке ЕНП изменили реквизиты для уплаты налогов. Как теперь платить налоги по-новому (1)

Трибуна

Что такое должная осмотрительность при отборе контрагента? Ее роль в процессе доказывания вины налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов (849400)

Как разбор налоговой схемы помог выявить вывод активов в преднамеренном банкротстве. Можно ли его увидеть в отчетности? (638436)

Что нужно знать об аудите налогового учета. Какие задачи решает и как его проводят (631955)

В Госдуме предложили изменить порядок учета НДФЛ на едином налоговом счете. Что предлагаю депутаты (72)

Сбер против Москвы. Обложение участка по двум ставкам и обложение подотчетных сумм в обзоре налоговых споров (72)

Если завтра трындец! Что будет, если «накроется» электронный документооборот (769992)

Повышенные пенсии работникам села, освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров. Новый обзор пенсионного права (72)

Чем опасен для предпринимателя неоформленный сотрудник? Стоит ли работать без оформления трудового договора? (853124)

Как самостоятельно составить план продвижения юриста. С чего начать продвижение (738188)

Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля (851054)

В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед (839438)

Платить ЕНП теперь нужно в Казначейство РФ, а не в УФК по Тульской области. ФНС поменяла получателя (601730)

Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог (776084)

Уличное освещение у МКД? Чья это головная боль? (690923)

Товары из ЕАЭС и НДС. Специфика подтверждения уплаты налога с 2023 года и нюансы отражения в декларации (Часть 1) (760599)

Алгоритм действий при запросе налоговой инспекцией документов и информации у налогоплательщика в 2023 году (601787)

Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым (839438)

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-17894 от 10.12.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-15911 от 13.10.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-15047 от 18.09.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-14959 от 16.09.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-14185 от 02.09.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116881 от 31.12.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-15552 от 01.10.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-18054 от 14.12.2020

Минздравсоцразвития России: Приказ № 1687н от 27.12.2011

Конституционный Суд РФ: Постановление № 7-П от 02.03.2023

Обсуждаемые темы форума

— Какую отчетность нужно сдавать по фирме в 2023 году

— Оплата сверхурочных

— Распределение затрат

— Изменения реквизитов

— КБК для ИП 1% за 2022г

— ООО оплатил задолженность самозанятому после перерегистрации в ИП

— Единица учета запасов

— Списание брака/порчи

— Реорганизация и баланс

— Районный коэфициент

— Больничный по МРОТ

— Вопрос по импорту

— Руководящая должность (начальник производства), образование

— Выпуск готовой продукции

— ЭЦП для отправки отчетов компании

— Перс отчет - новая ООО без сотрудников и зп

— Дата регистрации обособки

— Уведомления

— Отчетность при смене пола сотрудником

— ООО на УСН доходы 6% продала товар с НДС