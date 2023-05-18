«Утренний бухгалтер». Упрощенная ликвидация малых предприятий скоро заработает

1 ❗ НДФЛ будут резервировать сразу после сдачи уведомления по ЕНП

2 Работодатели будут платить компенсацию за задержку зарплаты, которую они не хотели начислять добровольно

3 Рособрнадзор: школьникам не отменят ЕГЭ в ближайшие 10 лет

4 ❗️❗️ В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена

5 ФНС: при торговле через маркетплейсы на УСН удержанное агентское вознаграждение тоже идет в доход

6 «Финам» откроет доступ к ценным бумагам Южной Кореи, Мексики и Бразилии

7 ФАС проверит мобильных операторов, которые предлагают микрозаймы

8 Золото может подорожать до 2,2 тысяч долларов за унцию

9 🦋Бухгалтеры стараются не переживать из-за нового ФСБУ 4/2023. Он неизвестно когда заработает

10 Мошенники стали выдавать себя за крупные банки и финорганизации

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12 Wildberries открыл центр обработки данных в Подмосковье

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18 Юрий Чиханчин останется главой Росфинмониторинга еще на один год

19 Материнский капитал разрешат применять в исламском банкинге

20 🌼Минфин планирует очередные сюрпризы для бухгалтеров, налоговики взялись за мужей блогеров, загадочный нонкоринг: о чем бухгалтеры пишут в своих блогах

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23 Параллельный импорт нужно распространить на все товары, считает ФАС

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25 ФНС жалуется, что ЕС не отвечает на ее запросы. Налоговикам сложно получить информацию о зарубежных счетах россиян

26 Базовые станции Nokia привезут по параллельному импорту. Они нужны для работы мобильной связи

27 Экспортеры АПК получат еще 4 млрд рублей от государства

28 Гознак запустил продажу золотых слитков физическим лицам

Каждый гость станет активным участником, которого мы попросим поделиться своим опытом решения острых задач, присоединяйтесь !

Обсудим и найдем решение в дискуссионном клубе 24 мая в 10.00 мск .

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Бухгалтерский аутсорс: как начать, пошаговый план

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Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора

Дата проведения: 23 мая, вторник

Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .

Дата проведения: 23 мая, вторник

Все о вахтовом методе работы в 2023 году.

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Дата проведения: 22 мая, понедельник

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Где бухгалтеру на аутсорсе брать клиентов? 30 каналов

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Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/116597 от 29.11.2022

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2082/2022 от 19.01.2022

Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11857/2022 от 22.12.2022

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-5302/2023 от 06.03.2023

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6044/2022 от 30.05.2022

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-1459/2023 от 19.01.2023

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-1892/2022 от 13.01.2022

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-5610/2023 от 27.02.2023

Федеральный закон № 264-ФЗ от 13.07.2015

Правительство РФ: Постановление № 1764 от 18.10.2021

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