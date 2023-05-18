«Утренний бухгалтер». Упрощенная ликвидация малых предприятий скоро заработает

С июля 2023 года должен заработать упрощенный порядок ликвидации. ФНС готовит бланк заявления.
Кто на новенького? Налоговики пришли проверять рекламное агентство Насти Ивлеевой.
ФНС напоминает: при торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение включается в доходы.
Материнским капиталом можно будет оплатить ипотеку по принципам шариата: ЦБ запускает эксперимент.
Работодателей обяжут платить компенсации за задержку зарплаты, которая не была начислена вопреки закону: Минтруд готовит поправки в ТК.
Налоговики жалуются, что не могут получить информацию о зарубежных счетах россиян. ЕС игнорирует запросы, а у россиян есть риск невольно нарушить валютное законодательство.
Для тех, кто ищет работу: Синод Русской православной церкви утвердил текст молитвы. Забирайте, вдруг пригодится!
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4 ❗️❗️ В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена
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23 Параллельный импорт нужно распространить на все товары, считает ФАС
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🔥 Как производству и логистике выжить в 2023 году и поднять бизнес на ноги
Обсудим и найдем решение в дискуссионном клубе 24 мая в 10.00 мск.
Каждый гость станет активным участником, которого мы попросим поделиться своим опытом решения острых задач, присоединяйтесь!
События
Бухгалтерский аутсорс: как начать, пошаговый план
Дата проведения: 23 мая, вторник
Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора
Дата проведения: 23 мая, вторник
Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .
Дата проведения: 23 мая, вторник
Все о вахтовом методе работы в 2023 году.
Дата проведения: 23 мая, вторник
Отпускные 2023. Новые правила: оформление, НДФЛ, страховые взносы
Дата проведения: 22 мая, понедельник
Самозанятые: работа с ними и проверки ФНС
Дата проведения: 22 мая, понедельник
Строительство: все изменения 2023 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (22-23 мая 2023 г., онлайн и в зале)
Дата проведения: 22 мая, понедельник
Как контролируют наличку по 115-ФЗ в 2023 году
Дата проведения: 19 мая, пятница
Где бухгалтеру на аутсорсе брать клиентов? 30 каналов
Дата проведения: 19 мая, пятница
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 19 мая, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/116597 от 29.11.2022
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2082/2022 от 19.01.2022
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11857/2022 от 22.12.2022
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-5302/2023 от 06.03.2023
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6044/2022 от 30.05.2022
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-1459/2023 от 19.01.2023
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-1892/2022 от 13.01.2022
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-5610/2023 от 27.02.2023
Федеральный закон № 264-ФЗ от 13.07.2015
Правительство РФ: Постановление № 1764 от 18.10.2021
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