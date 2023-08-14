Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5453. Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

Данная услуга появится не во всех МФЦ.

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ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.

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Дата проведения: 14 августа, понедельник

Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения

Дата проведения: 15 августа, вторник

О сертификатах и МЧД без паники: как сдавать отчетность после 1 сентября 2023 года

Дата проведения: 16 августа, среда

Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года

Дата проведения: 16 августа, среда

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Дата проведения: 16 августа, среда

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Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5452. ФНС создала единственное в стране хранилище для МЧД

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Документы

ФНС РФ: Распоряжение № 204@ от 21.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

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