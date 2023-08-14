«Утренний бухгалтер» № 5453. Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.
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56% россиян уверены, что санкции никак не повлияли на их жизнь. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
Задержка зарплаты по ТК в 2023 году – нарушение, за которое возможна не только административная, но и уголовная ответственность работодателя.
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Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения
Дата проведения: 15 августа, вторник
О сертификатах и МЧД без паники: как сдавать отчетность после 1 сентября 2023 года
Дата проведения: 16 августа, среда
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Теперь все участники электронного обмена смогут получить оперативный доступ к актуальным версиям документов.
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Документы
ФНС РФ: Распоряжение № 204@ от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН
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