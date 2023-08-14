«Утренний бухгалтер» № 5453. Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.

Хотите стать главным бухгалтером на УСН? Прямо сейчас забирайте курс профпереподготовки со скидкой 50%. Здесь все подробности.

56% россиян уверены, что санкции никак не повлияли на их жизнь. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Задержка зарплаты по ТК в 2023 году – нарушение, за которое возможна не только административная, но и уголовная ответственность работодателя.

Составили для вас памятку, о чем нужно помнить, уплачивая страховые взносы в 2023 году.