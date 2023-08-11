«Утренний бухгалтер» № 5452. ФНС создала единственное в стране хранилище для МЧД

Федеральная налоговая служба создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей. Об этом сказано на сайте ФНС.
ФСБУ 26/2020 можно не использовать при покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи.
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Мероприятия
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Дата проведения: 14 августа, понедельник
Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения
Дата проведения: 15 августа, вторник
О сертификатах и МЧД без паники: как сдавать отчетность после 1 сентября 2023 года
Дата проведения: 16 августа, среда
Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года
Дата проведения: 16 августа, среда
ВЭД: как работать с последними изменениями
Дата проведения: 16 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5451. Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день
День отправки требования будет зафиксирован оператором ЭДО.
🔒 Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 83-КГ13-13 от 14.02.2014
Подробнее о документе мы писали в новости За 35 лет стажа женщине назначили лишь минимальную пенсию: разбираем ситуацию
Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/8311 от 09.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как определить, нужно ли облагать НДС неустойку по договору поставки
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/93098 от 26.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Как определить, нужно ли облагать НДС неустойку по договору поставки
: Федеральный закон № 389-ФЗ от 31.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Резидентство теперь неважно: изменения по уплате НДФЛ за исполнителей на договорах ГПХ
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