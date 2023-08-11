«Утренний бухгалтер» № 5452. ФНС создала единственное в стране хранилище для МЧД

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5451. Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

День отправки требования будет зафиксирован оператором ЭДО.

🔒 Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

— Как определить, нужно ли облагать НДС неустойку по договору поставки

Нужно или не нужно облагать НДС полученную от покупателя неустойку по договору поставки, зависит от того, является эта неустойка мерой ответственности за нарушение условий договора или нет. Это должно следовать из договора, а по договору санкции могут оказаться элементами ценообразования, и тогда НДС придется заплатить.

— Налоговые льготы для IT

Айтишников наше государство уважает. Ведь стране срочно нужно больше, еще больше отечественных программ. О том, какие налоговые преференции есть у организаций IT-сферы, пойдет речь в этой статье.

— Логотип цифрового рубля: внешний вид и где его скачать

Центральный банк официально представил логотип цифрового рубля. Рассказываем где его посмотреть и скачать и выясняем, почему Центральный банк уделяет там много внимания российской цифровой валюте.

— Достигатор и целеустремленный человек: как не переступить грань

Ещё несколько лет назад было невероятно модно всё, что касалось развития продуктивности. Все старались разгадать секрет высоких достижений: как много успевать, быстро развиваться в карьере и бизнесе, как совмещать работу, семью, хобби и состояться во всех этих ипостасях. Но в последние годы, наряду со скепсисом на тему «успешного успеха», всё чаще стало звучать предостережение о вреде достигаторства.

— Самая высокая ставка по вкладам в 2023 году: кому она доступна и почему нужно быть внимательным

Я регулярно пишу про различные приемы банков, которые используются в рекламе для привлечения внимания. И вроде не то чтобы врут об условиях — но не все договаривают. Рассказываю подробно, какие условия соблюсти для получения самой высокой ставки по вкладам.

— За 35 лет стажа женщине назначили лишь минимальную пенсию: разбираем ситуацию

К сожалению, при выходе на заслуженную пенсию люди с солидным трудовым стажем нередко сталкиваются с такой несправедливостью, когда пенсию им назначают не больше (а то и вовсе меньше), чем у тех, кто на протяжении своей жизни не особо утруждал себя работой.

🔒 Приказ о командировке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оформить служебную командировку сотрудника в 2023 году.

— Дело вкуса: может ли самозанятый заниматься общепитом

Закон №422-Ф3 не запрещает самозанятым производить и продавать пищевую продукцию при условии, что она изготовлена собственноручно и с соблюдением некоторых норм. О том, что может предложить сфера общественного питания плательщикам НПД, рассказывают эксперты платформы для самозанятых Наниматель.