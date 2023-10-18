«Утренний бухгалтер» № 5500. Изменилась декларация 3-НДФЛ

Опубликован приказ ФНС с поправками в декларацию 3-НДФЛ: описали, что изменилось в форме.
1 декабря 2023 года программа ФНС автоматически «схлопнет» отложенную переплату и предстоящие платежки по имущественным налогам.
Работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей: люди больше не хотят работать в офисе.
Иностранцы для работы в России должны оформить патент, за который надо внести фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Он не входит в ЕНП, забирайте реквизиты для уплаты.
Минтруд: компании не должны проводить инструктаж по охране труда для физлиц по договорам ГПХ.
ФНС: если в госконтракте есть НДС, исполнитель на УСН его не платит.
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Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
— Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
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РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
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В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
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Мероприятия
Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса
Дата проведения: 18 октября, среда
Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах
Дата проведения: 18 октября, среда
Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
Дата проведения: 18 октября, среда
Дата проведения: 19 октября, четверг
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
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Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/93106 от 29.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Отсутствие первички считается грубым нарушением по НК РФ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9283 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6340 от 05.02.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5795 от 01.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/6183 от 04.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/3962 от 02.02.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/59833 от 13.10.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19798 от 04.04.2017
Минфин РФ, ФНС РФ: № 03-07-15/6333 от 04.03.2013
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