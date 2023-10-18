«Утренний бухгалтер» № 5500. Изменилась декларация 3-НДФЛ

Опубликован приказ ФНС с поправками в декларацию 3-НДФЛ: описали, что изменилось в форме.

1 декабря 2023 года программа ФНС автоматически «схлопнет» отложенную переплату и предстоящие платежки по имущественным налогам.

Работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей: люди больше не хотят работать в офисе.

Иностранцы для работы в России должны оформить патент, за который надо внести фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Он не входит в ЕНП, забирайте реквизиты для уплаты.

Минтруд: компании не должны проводить инструктаж по охране труда для физлиц по договорам ГПХ.

ФНС: если в госконтракте есть НДС, исполнитель на УСН его не платит.

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