«Утренний бухгалтер» № 5499. Будете платить взносы в декабре? Готовьте уведомление по ЕНП

На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.

Малый и средний бизнес из сферы медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела получат до 300 тысяч рублей на оказание социальных услуг населению.

16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

Если учредители приняли решение ликвидировать компанию, подали заявление по форме № Р19001, а потом передумали, то процесс можно остановить.

Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет для получения единого пособия.

Минфин пересмотрит соглашение об избежании двойного налогообложения с нейтральными странами.

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