Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5499. Будете платить взносы в декабре? Готовьте уведомление по ЕНП

Дело ясное, что дело темное. Технически уведомление по взносам за декабрь не нужно, но если вы будете платит взносы в декабре, то налоговики его ждут.

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На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/92628 от 29.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При выплате дивидендов компании-учредителю из Германии надо удержать налог на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/88375 от 15.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Досрочный налог на сверхприбыль не облагается налогом на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 16-4/В-823 от 17.12.2015

Минспорт России: Приказ № 892 от 21.09.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/88844 от 18.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости УСН при использовании в производстве драгоценных металлов. Разъяснения Минфина

Конституционный Суд РФ: Определение № 1707-О от 17.07.2014

Роструд: Письмо № 1073-6-1 от 19.04.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/2506 от 20.01.2017

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13010@ от 11.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление

Минфин РФ: Письмо № 03-11-04/3/511 от 28.11.2006

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