«Утренний бухгалтер» № 5499. Будете платить взносы в декабре? Готовьте уведомление по ЕНП

На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.
Малый и средний бизнес из сферы медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела получат до 300 тысяч рублей на оказание социальных услуг населению.
16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.
Если учредители приняли решение ликвидировать компанию, подали заявление по форме № Р19001, а потом передумали, то процесс можно остановить.
Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет для получения единого пособия.
Минфин пересмотрит соглашение об избежании двойного налогообложения с нейтральными странами.
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🔥 Как не допустить утечки данных и не получить штраф
За утечку персональных данных компании получают штрафы, в подобных ситуациях бизнес теряет не только деньги, но и ухудшает собственную репутацию. Проблемы могут возникнуть как из-за неполадок в системе безопасности, так и по вине недобросовестных сотрудников.
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Разборы законов
— Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года
РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
— Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
— Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
🔥 Зарабатывайте на успешном бизнесе
Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.
Начинать работать с продавцами маркетплейсов на нужно уже с пониманием особенностей интернет-торговли. О них мы рассказываем в курсе Бухгалтер маркетплейса.
Эксперты-практики научат всем особенностям учета. Покажут, как отражать отдельные операции, в том числе в 1С. После курса получите официальный диплом ФИС ФРДО.
Пользуйтесь ситуацией, занимайте нишу, пока бизнесу так остро не хватает бухгалтеров в теме!
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19 Как компании с обособками считать налог на прибыль и НДФЛ
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27 Досрочный налог на сверхприбыль не облагается налогом на прибыль
28 При выплате дивидендов компании-учредителю из Германии надо удержать налог на прибыль
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31 🔥«Клерк» сделал подборку самых крутых вакансий дня! Выбирайте лучшую
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Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы
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Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса
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Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
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Дата проведения: 19 октября, четверг
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
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Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой
Дата проведения: 19 октября, четверг
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
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РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/92628 от 29.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При выплате дивидендов компании-учредителю из Германии надо удержать налог на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/88375 от 15.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Досрочный налог на сверхприбыль не облагается налогом на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 16-4/В-823 от 17.12.2015
Минспорт России: Приказ № 892 от 21.09.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/88844 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости УСН при использовании в производстве драгоценных металлов. Разъяснения Минфина
Конституционный Суд РФ: Определение № 1707-О от 17.07.2014
Роструд: Письмо № 1073-6-1 от 19.04.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/2506 от 20.01.2017
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13010@ от 11.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление
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