Штрафы СФР, добровольные уведомления на НДФЛ, новые реквизиты для уплаты взносов в Москве

К чему нужно быть готовым бухгалтеру в ближайшее время, как решить сложный вопрос, куда обратиться за помощью, комментарии экспертов – все это и многое другое в нашем дайджесте.

Завтрашний день, если судить о нем по инициативам законодателей, будет гораздо лучше дня сегодняшнего. Во всяком случае, для пенсионеров, бедственным положением которых озаботились депутаты. Так, смогут немного выдохнуть работающие врачи и учителя – им планируется вернуть индексацию пенсий. Так себе поддержка, но и она не будет лишней. Неработающим пенсионерам предложили доплачивать до трех тысяч рублей. Размер дополнительных выплат будет зависеть от дохода пенсионера. Со следующего года хотят проиндексировать пособие по безработице – до 13 751 рубля. Существенного улучшения жизни для потерявших источник дохода эта мера не сулит, но отчеты статистических ведомств будут выглядеть внушительнее.

А взаимодействие с нашими специалистами по работе программ 1С и ведению бухучета существенно упростит жизнь бухгалтера, независимо от инициатив законодательных и контролирующих органов.

Самые важные для бухгалтера новости недели – в нашем дайджесте. Как обычно, мы предлагаем комплексный подход – не только полезное, но и приятное. Сегодня в качестве приятного – рецепт необычной картофельной запеканки.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Что в ФНС?

Обращаем внимание

Узнайте, …

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС…

И о хорошем…

Итак, картофельная запеканка с консервированной рыбой и творожным сыром. Нам понадобится: 500 г картофеля, 1 луковица, 1 банка (240 г) консервированной горбуши (либо любой другой рыбы, можно использовать отварную), 200 г творожного сыра, 50 г сливочного масла, соль, свежемолотый черный перец. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Почистите картофель и нарежьте его тонкими кружками, лук нарежьте полукольцами. Достаньте рыбу из банки, разомните вилкой и соедините с творожным сыром. На дно формы выложите половину картофеля и лук. Распределите рыбную начинку и оставшийся картофель. Посолите, приправьте свежемолотым перцем и разложите оставшееся сливочное масло, нарезанное тонкими ломтиками. Поместите форму на средний уровень духовки и запекайте в течение 50 мин. Надеемся, вам понравится запеканка. 😊

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