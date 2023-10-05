Штрафы СФР, добровольные уведомления на НДФЛ, новые реквизиты для уплаты взносов в Москве

Завтрашний день, если судить о нем по инициативам законодателей, будет гораздо лучше дня сегодняшнего. Во всяком случае, для пенсионеров, бедственным положением которых озаботились депутаты. Так, смогут немного выдохнуть работающие врачи и учителя – им планируется вернуть индексацию пенсий. Так себе поддержка, но и она не будет лишней. Неработающим пенсионерам предложили доплачивать до трех тысяч рублей. Размер дополнительных выплат будет зависеть от дохода пенсионера. Со следующего года хотят проиндексировать пособие по безработице – до 13 751 рубля. Существенного улучшения жизни для потерявших источник дохода эта мера не сулит, но отчеты статистических ведомств будут выглядеть внушительнее.
А взаимодействие с нашими специалистами по работе программ 1С и ведению бухучета существенно упростит жизнь бухгалтера, независимо от инициатив законодательных и контролирующих органов.
Самые важные для бухгалтера новости недели – в нашем дайджесте. Как обычно, мы предлагаем комплексный подход – не только полезное, но и приятное. Сегодня в качестве приятного – рецепт необычной картофельной запеканки.
Ну, что, поехали!
Важно
Что бухгалтеру предстоит сдать до 20 октября. Забирайте напоминалку
ИП не может зарезервировать фиксированные взносы, пока досрочно не оплатит налог на имущество
С 2025 года появится новая категория для малого бизнеса МСП+
В этом году бизнес может сдать три дополнительных добровольных уведомления на НДФЛ
Минфин: переводить бумажные документы в электронный вид нельзя
Бухгалтеры, внимание❗ Реквизиты для уплаты взносов в Москве изменились
Если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление
Из первых рук
Минтруд разъяснил, как нанимать сотрудников без военного билета
Проезд в командировку не облагается НДФЛ и страховыми взносами
Минфин: бухучет должен отражать оценку реального положения дел в компании, а не соответствие отчетности установленным правилам
Минфин: от пониженной ставки налога на прибыль отказаться нельзя
Что в ФНС?
Ликвидировать компанию-МСП стало проще. ФНС утвердила бланк заявления
ФНС разрешила уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы по товарам, которые купили через фирмы-однодневки
ФНС предлагает повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги
ИФНС может отменить решение о начислении НДФЛ с продажи имущества, если будут документы о расходах
Обращаем внимание
При продаже своего авто юрлицу человек сам должен сдавать декларацию и платить НДФЛ
Декларацию по налогу на имущество за 2023 год надо сдавать раньше
Гаждеты будут продаваться с предустановленным приложением «Честный ЗНАК»
Роструд поменял свое мнение про длинные выходные родителям детей-инвалидов
Новые правила не работают. Можно использовать счета-фактуры без стоимости прослеживаемых товаров
В налоговое уведомление идут не только имущественные налоги, но и НДФЛ
Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: разъяснения Минтруда
Узнайте, …
… когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ
… как учитывать расходы на обязательные прививки сотрудникам
Для информации
Центробанк выпустил обновленные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей
Маткапитал в 2024 году составит 631 000 рублей на первого ребенка
Начинающие предприниматели могут принять участие в питчинг-сессии и получить грант на 300 тысяч рублей
Для земельного налога за 2023 год применяют старую кадастровую стоимость
Договорная неустойка идет в доходы, а безнадежная дебиторка в расходы
Лайфхаки: берем на вооружение
Новички возмущаются, что им приходится долго ждать первую зарплату
Если после окончательного расчета сотрудник передумал увольняться, ему положен отпуск, за который он уже получил компенсацию
Отпуск можно оформить с 6 ноября, потому что это выходной день, но не праздничный
Восстановленный резерв сомнительных долгов IT-компания включает в расчет для права на пониженные взносы
В планах
Депутаты предложили смягчить критерии получения детского пособия
Ставку налога на прибыль в региональный бюджет предложили снизить до 13,2% для компаний, у которых растет отгрузка
Предложили регистрировать компании на электронный адрес и объявлять недостоверность, если фирма долго не пользуется электронкой
А тем временем
Правительство определилось с квотой по «визовым» работникам на 2024 год
Предложили в десять раз снизить порог прибыли для налога на сверхприбыль
Немного статистики
Исследование: в 2023 году бизнесу сложнее всего справиться с дефицитом кадров
40% компаний требуют от сотрудников писать отчеты, остальные контролируют выполнение задач с помощью автоматических программ
О как!
Компании МСП+ отказываются переходить на общие принципы налогообложения
Центробанк раскрыл новую схему мошенничества со «спецсчетами»
Эксперт: новые требования по воинскому учету пойдут на пользу бизнесу
УПС…
Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей из России
Бумажные повестки в военкомат не отменяли. Что учесть работодателям
И о хорошем…
Правительство с 2024 года будет выплачивать пособия при досрочном выходе из декрета
Wildberries отказался от комиссии 3% за оплату заказа картами Visa и Mastercard
Итак, картофельная запеканка с консервированной рыбой и творожным сыром. Нам понадобится: 500 г картофеля, 1 луковица, 1 банка (240 г) консервированной горбуши (либо любой другой рыбы, можно использовать отварную), 200 г творожного сыра, 50 г сливочного масла, соль, свежемолотый черный перец.
Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Почистите картофель и нарежьте его тонкими кружками, лук нарежьте полукольцами. Достаньте рыбу из банки, разомните вилкой и соедините с творожным сыром. На дно формы выложите половину картофеля и лук. Распределите рыбную начинку и оставшийся картофель. Посолите, приправьте свежемолотым перцем и разложите оставшееся сливочное масло, нарезанное тонкими ломтиками. Поместите форму на средний уровень духовки и запекайте в течение 50 мин. Надеемся, вам понравится запеканка. 😊
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии