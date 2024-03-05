«Утренний бухгалтер» № 5591. Вышли контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ

ФНС выпустила письмо с контрольными соотношениями для новой 6-НДФЛ.

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Организации или ИП могут двумя способами сформировать документ для уплаты налога, через сервисы ФНС.

КБК для платежки и уведомления на УСН в 2024 году и образец платежки, найдете здесь.

С 1 июля 2024 года подтверждать ставку НДС 0% экспортеры должны будут электронными реестрами.

Производителям и продавцам ювелирных изделий из серебра могут вернуть право на применение спецрежимов.

Что изменилось в прослеживаемости товаров в 2024 году, узнаете здесь.

ФНС: в декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды.

Планку повысили: с 1 марта выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей признают подозрительными.

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