«Утренний бухгалтер» № 5591. Вышли контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ

ФНС выпустила письмо с контрольными соотношениями для новой 6-НДФЛ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Организации или ИП могут двумя способами сформировать документ для уплаты налога, через сервисы ФНС.
КБК для платежки и уведомления на УСН в 2024 году и образец платежки, найдете здесь.
С 1 июля 2024 года подтверждать ставку НДС 0% экспортеры должны будут электронными реестрами.
Производителям и продавцам ювелирных изделий из серебра могут вернуть право на применение спецрежимов.
Что изменилось в прослеживаемости товаров в 2024 году, узнаете здесь.
ФНС: в декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды.
Планку повысили: с 1 марта выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей признают подозрительными.
💥 Совет от редакции: как аргументировать пользу КЭДО перед директором и сотрудниками, узнаете на бесплатном вебинаре 28 марта в 11:00 мск. Записаться.
🔥Новые изменения в маркировке с 1 апреля: как не попасть на штрафы
С 1 апреля 2024 розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах.
Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы — узнаете на бесплатном вебинаре 6 марта в 11 мск (запись будет). Весь процесс в соответствии с новыми правилами.
С этой же даты стартует маркировка остатков новых групп легкой промышленности. Какие товары ей подлежат и как подготовиться — расскажет эксперт Честного ЗНАКА, ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
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Разборы законов
— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.
— Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан.
— Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс
Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.
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Новости
1 Вышли новые правила для выплат безработным
2 Бухгалтера посадят на 4 года за выплату зарплаты мертвым душам
3 Утвердили новые реестры по НДС 0% для экспортеров
4 Доверенность для сдачи отчетов нельзя создавать по старому формату, но можно отзывать
5 Безработные будут составлять резюме по новой форме
6 Правообладателей музыкальных и литературных произведений подключат к антипиратскому реестру
7 По каким правилам будут проверять новую форму 6-НДФЛ
8 Региональные власти начнут проводить внеплановые проверки бизнеса без согласия с прокуратурой
9 Депутаты хотят увеличить размер пенсий до 2 прожиточных минимумов
10 Какой КБК указывать в платежке и уведомлении на УСН в 2024 году + образец платежки
11 Квитанцию для уплаты налога можно сделать на сайте ФНС
12 Википедию могут заблокировать за статьи о VPN-сервисах
13 Сегодня не забудьте сдать уведомление по ЕНП
14 🌷 Началась короткая рабочая неделя марта
15 С 1 марта выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей признают подозрительными
16 ФНС разрешила маркетплейсам включать в расходы украденный со склада товар
17 В декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды
18 Работодатели готовы платить новым сотрудникам почти на 19% больше
19 ⏰Уже через два дня бухгалтеры научатся вести управленческий учет за 6 простых шагов. Успейте записаться на тренинг!
20 Минпромторг хочет дать приоритет российским товарам на маркетплейсах
21 При снижении аренды надо уменьшать ППА
22 При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну
23 Предприниматели смогут подобрать франшизу для открытия бизнеса
24 В Петербурге определили лучших инхаус-юристов
25 Депутаты вернут ювелирам право применять УСН, ПСН и АУСН
26 😎Приходите на конференцию «Клерка» вместе с коллегой. Это выгодно!
27 Селлеры подадут в суд на Wildberries, который выплатил всего 2-5% от положенных сумм компенсаций
28 При передаче основных средств профсоюзам надо платить НДС
29 ФАС объяснила, что будет считать необоснованными ценами
30 При заочном голосовании садоводов освободят от явки на общее собрание
31 Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги
Мероприятия
Дата проведения: 5 марта, вторник
Стоит ли перейти на КЭДО, если рабочее место сотрудника не за компьютером?
Дата проведения: 5 марта, вторник
Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска
Дата проведения: 5 марта, вторник
ЗАКОННЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИдо 2027 г.
Дата проведения: 6 марта, среда
Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг
Дата проведения: 6 марта, среда
Как организовать массовый подбор персонала на дефицитном рынке труда
Дата проведения: 7 марта, четверг
Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет
Дата проведения: 7 марта, четверг
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОМПАНИИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИE ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Дата проведения: 8 марта, пятница
ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНСОЛИДАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГРУПП
Дата проведения: 8 марта, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5590. Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП
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— Как выбрать систему автоматизации для кофейни
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🔒 Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/12991 от 15.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При передаче основных средств профсоюзам надо платить НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/14457 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/14145 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/1/14247 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-13/14323 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/14292 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/14669 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/15751 от 18.02.2023
ФНС РФ, Казначейство России: Письмо № ЕД-18-8/316 от 13.02.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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