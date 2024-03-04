Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5590. Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта.

Сегодня — последний день, когда можно направить ЕНП-уведомление по НДФЛ. В этом уведомлении будет налог, удержанный за период с 23 по 29 февраля.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ИП на доходной упрощенке может не платить фиксированные взносы в марте.

С 1 марта 2024 действуют новые форматы отчетов о движении денег и электронных переводах.

У продавцов с отозванной лицензией есть два месяца, чтобы получить специальный доступ в ЕГАИС, который позволит вернуть алкогольную продукцию поставщикам.

С 1 марта 2024 года действует новый формат электронной доверенности — формат 5.02.

Как избежать ответственности за неприменение онлайн-кассы, если не пробивали чеки, разъснил эксперт.

🔥Новые изменения в маркировке с 1 апреля. Бесплатный вебинар

С 1 апреля 2024 розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы — узнаете на вебинаре 06 марта в 11 мск (запись будет). Весь процесс в соответствии с новыми правилами.

С этой же даты стартует маркировка остатков новых групп легкой промышленности. Какие товары ей подлежат и как подготовиться — расскажет эксперт Честного знака, ответит на ваши вопросы в прямом эфире.

Зарегистрироваться на вебинар 06 марта

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Разборы законов

Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс

Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем

Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан.

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс

Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

🔥Как работать на УСН без штрафов и блокировок?

Разберитесь в особенностях налогового режима на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

После обучения вы сможете:

  • Правильно составлять отчетность.

  • Вести бухгалтерский и налоговый учет.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Новости

1 🔥 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

2 Япония ввела санкции против Тинькофф банка

3 🍔 ИП на ПСН может кормить школьников обедами и пирожками

4 В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ

5 Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ

6 Туристы в составе группы смогут въезжать в Индию без виз

7 С 2024 года зарплату заграничных дистанционщиков облагают НДФЛ в России

8 🎓Вебинар: Документы при приеме на работу в 2024 году. 18 марта в 15:00 мск!

9 Вступил в силу запрет рекламы VPN-сервисов

10 7 тысяч бухгалтеров пришли к нам за работой

11 Налогом облагаются проценты по вкладу, а не сам вклад

12 Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

13 🔥 Самая масштабная конференция на «Клерке» состоится уже 14 марта. Успейте зарегистрироваться!

14 Теперь открыть бизнес и получить электронную подпись можно онлайн

15 😨 Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов. А у вас были профилактические визиты ГИТ?

16 Внешнеэкономические сделки разрешат оплачивать криптовалютой. Только если ее добыли в РФ

17 ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте

18 Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП

19 ВЭД: грузы на границе станут досматривать намного быстрее

20 Олег Тиньков (признан иноагентом) закрывает семейный благотворительный фонд

21 Райффайзен меняет условия обслуживания счетов в евро для физических лиц

22 Как избежать ответственности за неприменение онлайн-кассы, если не пробивали чеки

23 Центробанк: будьте внимательны с аккредитивами при оформлении ипотеки

24 С конца февраля нельзя увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

25 Водителям разрешили заключать краткосрочные договоры ОСАГО

26 Будет новый ФСБУ

27 Через год дезинфекция, дезинсекция и дератизация - только по лицензии

28 👉 Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному

29 Что нужно знать работодателям с дистанционными сотрудниками в 2024 году

30 Утвердили 2 перечня, по которым использование вторсырья простимулирует государство

31 С 1 марта ФНС принимает электронные доверенности в новом формате

32 Сбер приедет домой к клиентам, которые хотят участвовать в программе долгосрочных сбережений

33 Если отозвали лицензию на продажу алкоголя, остатки можно вернуть поставщику

34 ✨ ФНС грозит дать разъяснения по НДФЛ и готовится передавать данные о сделках бизнеса с самозанятыми. Топ новостей за неделю

35 С 1 марта — новые форматы отчетов о движении денег и электронных переводах

36 👨🎓 «Клерк» научит, как выстроить управленческий учет в компании за 6 простых шагов!

37 Мошенники продают марафоны от имени Блиновской

38 С 1 марта винные этикетки должны стать более читаемыми

39 С 1 марта нельзя продавать ювелирку без двухмерного штрихкода

40 📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12

41 С 1 марта отчётность в ЦБ по валюте обязаны сдавать «дочки» резидентов

42 Социальный фонд досрочно выплатит детские пособия

43 Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты, мало мест!

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

Только сейчас действует скидка 30% на покупку билетов.

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Мероприятия

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата проведения: 2 марта, суббота

Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения

Дата проведения: 4 марта, понедельник

Как не убить бизнес на старте

Дата проведения: 5 марта, вторник

Стоит ли перейти на КЭДО, если рабочее место сотрудника не за компьютером?

Дата проведения: 5 марта, вторник

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска

Дата проведения: 5 марта, вторник

ЗАКОННЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИдо 2027 г.

Дата проведения: 6 марта, среда

Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг

Дата проведения: 6 марта, среда

Как организовать массовый подбор персонала на дефицитном рынке труда

Дата проведения: 7 марта, четверг

Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет

Дата проведения: 7 марта, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5589. Будет амнистия для бизнеса, который оптимизировал налоги через дробление

Амнистию введут для компаний, которые приблизились к лимиту доходов на УСН, и вместо перехода на ОСНО прибегли к дроблению.

Календарь налогоплательщика 2024: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2024 году

Чтобы вы не запутались в сроках и вовремя все сдали и заплатили, мы подготовили календарь бухгалтера на 2024 год. Забирайте в закладки.

Праздник дня. День кошек

В первый день весны в России отмечают День кошек.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

🔒 Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс

Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.

Блоги компаний

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

Как бухгалтеру внедрить управленческий учет на предприятии за 3 шага

Можно ли одновременно с ИП открыть ООО

Оскар за сцену в налоговой. 7 наград, которые заслуживают бухгалтеры

Какие операции возможны при блокировке счета

Методолог образовательных программ: кто это, чем занимается и при чем здесь бухгалтер

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО

Обязательное условие трудового договора, о котором многие не знают

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

Правила уплаты НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС

ФРМР и ФРМО: федеральные реестры медицинских организаций и работников

Списание алкоголя в общепите: все, что нужно знать

Как оптимизировать кадровое делопроизводство при внедрении КЭДО

Как открыть малый бизнес в России

Гайд по УСН. Что меняется с 2024 года

Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб

Как получить профессию бухгалтера с нуля? 7 критериев качественного обучения

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 60000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 23000 ₽, Удаленно, Гибкий график

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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Бухгалтер на первичную документацию

Трибуна

Когда проводить начисления по сотруднику: в январе или феврале?

Итоги 32 месяцев инвестиций. 3,259 млн рублей

Возможно ли ручное корректирование неверно начисленного НДС в 1С?

Нужны ли мне операции по счёту при работе с ЕНС?

Как ИП 6% может уменьшить налог на взносы?

Как правильно заполнять раздел 2 по НДС для импортной услуги?

Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

С какого момента компания обязана подавать уведомление о начале обработки персональных данных сотрудников

Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Что произойдет с моей МЧД при смене ЭЦП у директора?

Как влияют соглашение об избежании двойного налогообложения на НДС и НП?

Эффективная логистика «последней мили» — ключ к успешной онлайн-торговле

Как в 1С учитывать взносы, уменьшающие авансовые платежи УСН?

Осторожно, злая сосулька! Что делать, если сосулька упала с крыши на вашу машину

Весна пришла! Сделали подборку фото для поднятия настроения

🧠Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров. 101 далматинец

Прежде чем нанять юриста или адвоката, проверьте его портфолио. Как работают некоторые юристы

Как поступить при получении больничного листа с кодом «Профзаболевание»?

Основы методологии PRINCE2: комплексный подход к управлению проектами

Какими документами оформить брак?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/10153 от 07.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

Правительство РФ: Постановление № 852 от 01.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФРМР и ФРМО: федеральные реестры медицинских организаций и работников

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10296 от 07.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 👉 Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-3839/2022 от 20.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5196 от 24.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5694 от 25.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5731 от 25.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5718 от 25.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5852 от 25.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/5818 от 25.01.2024

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Выплата БЛ уволившемуся

Какие документы должен проверить нотариус при смене генерального директора

Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином

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Перенос расходов УСН

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Отпуск по БиР позже даты в ЭЛН

Оплата за хостинг

Отчет ЕФС-1 по назначению выплат по ОСС

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Подскажите где можно заполнить декларацию

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Заполнение Отчета о целевом использовании средств АНО

Расторжение договора купли-продажи имущества

РАССЫЛКА428 707 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Социальные пособия

Вышли новые правила для выплат безработным

Пособие по безработице, досрочная пенсия безработным предпенсионерам и выплаты безработным детям-сиротам будут идти по новым правилам.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Бухгалтерские программы

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Сегодня вы узнаете три варианта форматирования данных с помощью формул. Забирайте в избранное.

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема
251
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

Бизнес из сферы технологий при выходе на биржу сможет пользоваться льготами по налогу на прибыль. А инвесторов, которые покупают ценные бумаги при первичном размещении, освободят от НДФЛ.

243

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с нарушением условий атрибута в уведомление?

Добрый день! На уведомление пришел такой отказ. Больше информации нет, какой атрибут, непонятно. Может, кто уже боролся с этим?

3
107
Криптовалюта

Внешнеэкономические сделки разрешат оплачивать криптовалютой. Только если ее добыли в РФ

Для оплаты контрактов по ВЭД будет можно использовать криптовалюту, которую добыли в России.

3
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Утвердили 2 перечня, по которым использование вторсырья простимулирует государство

С 1 марта 2024 года действует Перечень товаров и Перечень работ и услуг, которые производят, выполняют и оказывают с использованием определенной доли вторичного сырья в составе.

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Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение управленческого учета

🔥 Повышайте свой профессионализм на тренинге от «Клерка»! Поделимся секретом, как за 6 шагов начать вести управленческий учет

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Научитесь самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет.

171
Госзакупки

Участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков

Депутаты хотят обязать заказчиков госзакупок устанавливать требование об отсутствии информации об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.

157
Общество

Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

Пока что программа маткапитала действует до конца 2026 года. Президент предложил ее продлить до 2030 года, а депутаты считают, что такую поддержку нужно предоставлять на бессрочной основе.

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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты. Семейную ипотеку продлят как минимум до 2030 года, рынок ждёт дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест
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Логотип Ксения Удовицкая
Ксения Удовицкая
Ведение бизнеса

6 способов привлечения лидов для юридической фирмы в 2024

В наше время конкуренция на рынке юридических услуг становится все более острой.

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Логотип Гульнара Волынец
Гульнара Волынец
Налоговые проверки

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

Конституционный суд подтвердил: несвоевременные действия налоговиков не продлевают совокупный срок принудительного взыскания налоговой недоимки.

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?

Концентрация и дисциплина в спорте закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса?

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?
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Уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.

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Наталия Лукина
Общество

Прощаемся с зимой. Напоследок любуемся снежинками

Зима закончилась, но во многих городах все еще лежит снег. Мы все от него уже устали, но при этом нельзя отрицать, снег — это очень красиво. Сделали для вас подборку фотографий снежинок.

Прощаемся с зимой. Напоследок любуемся снежинками
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Таможенное право

ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

В преддверии 8 марта ФТС отчиталась о ввозе в Россию импортных свежих цветов - их видах, странах происхождения и таможенном оформлении.

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Электронная отчетность

С 1 марта МЧД для сдачи отчетов надо делать по новому формату

С 1 марта стала обязательной машиночитаемая доверенность для тех организаций и ИП, которые в силу закона должны сдавать налоговую отчетность в электронной форме и делают это через уполномоченного представителя.

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Реклама

ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с ложной информацией о ставках

Несмотря на предписание Центробанка указывать в рекламе полную стоимость кредита рядом с процентной ставкой, организации продолжают игнорировать это требование.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ведение управленческого учета

💼Управленческий учет в компании можно выстроить за 6 простых шагов! Научитесь этому на тренинге от «Клерка»

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Узнайте, как легко вести управленческий учет для любого бизнеса.

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Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
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