«Утренний бухгалтер» № 5590. Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП

Сегодня — последний день, когда можно направить ЕНП-уведомление по НДФЛ. В этом уведомлении будет налог, удержанный за период с 23 по 29 февраля.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ИП на доходной упрощенке может не платить фиксированные взносы в марте.
С 1 марта 2024 действуют новые форматы отчетов о движении денег и электронных переводах.
У продавцов с отозванной лицензией есть два месяца, чтобы получить специальный доступ в ЕГАИС, который позволит вернуть алкогольную продукцию поставщикам.
С 1 марта 2024 года действует новый формат электронной доверенности — формат 5.02.
Как избежать ответственности за неприменение онлайн-кассы, если не пробивали чеки, разъснил эксперт.
🔥Новые изменения в маркировке с 1 апреля. Бесплатный вебинар
С 1 апреля 2024 розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы — узнаете на вебинаре 06 марта в 11 мск (запись будет). Весь процесс в соответствии с новыми правилами.
С этой же даты стартует маркировка остатков новых групп легкой промышленности. Какие товары ей подлежат и как подготовиться — расскажет эксперт Честного знака, ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
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Разборы законов
— Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан.
— Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс
Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.
— Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.
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6 Туристы в составе группы смогут въезжать в Индию без виз
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13 🔥 Самая масштабная конференция на «Клерке» состоится уже 14 марта. Успейте зарегистрироваться!
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🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты, мало мест!
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.
Только сейчас действует скидка 30% на покупку билетов.
Мероприятия
Дата проведения: 2 марта, суббота
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Дата проведения: 4 марта, понедельник
Дата проведения: 5 марта, вторник
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Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска
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ЗАКОННЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИдо 2027 г.
Дата проведения: 6 марта, среда
Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг
Дата проведения: 6 марта, среда
Как организовать массовый подбор персонала на дефицитном рынке труда
Дата проведения: 7 марта, четверг
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/10153 от 07.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов
Правительство РФ: Постановление № 852 от 01.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФРМР и ФРМО: федеральные реестры медицинских организаций и работников
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10296 от 07.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 👉 Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-3839/2022 от 20.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5196 от 24.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5694 от 25.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5731 от 25.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5718 от 25.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5852 от 25.01.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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