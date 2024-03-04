«Утренний бухгалтер» № 5590. Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП

Сегодня — последний день, когда можно направить ЕНП-уведомление по НДФЛ. В этом уведомлении будет налог, удержанный за период с 23 по 29 февраля.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

ИП на доходной упрощенке может не платить фиксированные взносы в марте.

С 1 марта 2024 действуют новые форматы отчетов о движении денег и электронных переводах.

У продавцов с отозванной лицензией есть два месяца, чтобы получить специальный доступ в ЕГАИС, который позволит вернуть алкогольную продукцию поставщикам.

С 1 марта 2024 года действует новый формат электронной доверенности — формат 5.02.

Как избежать ответственности за неприменение онлайн-кассы, если не пробивали чеки, разъснил эксперт.