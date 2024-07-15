Утренний бухгалтер № 5679. Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей

Такую норму внесли ко второму чтению законопроекта с поправками в НК.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Сейчас минимальный порог для формирования уведомления – 100 рублей. Этот минимум увеличат до 300 рублей.

Госпошлина за обращение в суд с иском о банкротстве вырастет до 100 тысяч рублей. Такую норму добавят в статью 226 НК. Законопроект готов ко второму чтению.

При несдаче 3-НДФЛ налоговики начислят налог с продажи жилья с учетом расходов на его покупку.

Предприниматели на ПСН не могут продавать товары дистанционно: через интернет, телемагазины и по телефону. Об этом предупреждает региональное УФНС на своем сайте.

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Разборы законов

— Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете

После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.

— Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

— Учет приобретения активов с отсрочкой и рассрочкой платежа

Если компания приобретает активы с длительной отсрочкой или рассрочкой платежа, то учитывать их стоимость нужно по специальным правилам. Расскажем о том, как такой порядок оплаты повлияет на списание затрат в бухгалтерском и налоговом учете.

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29 Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

30 ❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

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Законопроект с такой поправкой в НК скоро рассмотрит Госдума во втором чтении.

— Какие документы нужны для устройства на работу

Показываем перечень документов с пояснениями.

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Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Когда нельзя зачесть налог на прибыль, уплаченный в иностранном государстве

ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-1746/08-С3 от 24.03.2008

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-10576/21 от 08.02.2022

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-17413/2022 от 24.11.2022

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3774/2022 от 20.09.2022

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