Утренний бухгалтер № 5678. Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией

Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Требование, отправленное налоговиками по ТКС, автоматически будет считаться полученным на 6-ой день.
Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула — ранее наказания за нарушение не было, но это хотят изменить и штрафовать физлиц до 1,5 тысяч рублей.
Лимиты для УСН будут индексировать по-новому, подробная таблица здесь.
Компании и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств превысит лимит, не имеют права на применение УСН. Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.
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⚡️ Как уменьшить взносы без серых схем
Аномальная жара — и на улице, и в кабинетах. Всё потому, что в 2024 году вступили в силу более 100 изменений в законодательство по налогам и взносам. Корпоративные налоги вырастут, платить их станет сложнее — особенно сильно это ударит по малому бизнесу на «упрощёнке».
Но не всё так страшно: налоговую нагрузку можно оптимизировать, причём «в белую», без серых схем. О том, как это сделать, вы узнаете на бесплатном вебинаре с представителем «Ростеха» 13 июля в 13:00 мск.
Вебинар проведёт Ярослав Малиновский, который:
работает в департаменте стратегии и инвестиций структуры ГК «Ростех»;
сэкономил компании более 20 млрд руб. посредством выявления неокупаемых проектов;
работал в аудите в компаниях KPMG и БДО «Юникон»;
работал в инвестиционном анализе ПАО «МегаФон».
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Разборы законов
— Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.
— Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.
— Учет приобретения активов с отсрочкой и рассрочкой платежа
Если компания приобретает активы с длительной отсрочкой или рассрочкой платежа, то учитывать их стоимость нужно по специальным правилам. Расскажем о том, как такой порядок оплаты повлияет на списание затрат в бухгалтерском и налоговом учете.
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Новости
1 За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%
2 Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей
3 Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ
4 Туристический налог не войдет в состав ЕНП
5 Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей
6 Не все основные средства будут учитывать для лимита по УСН
7 Банки Ozon и «Яндекс» обогнали конкурентов из топ-50 по темпам прироста вкладов
8 Минэкономразвития хочет полностью отказаться от плановых проверок бизнеса
9 🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала
10 Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки
11 Биржам разрешат торговать цифровой валютой
12 Форму должностной инструкции можно утвердить локальным актом работодателя
13 Пошли жалобы на исключение из реестра МСП бизнеса из новых регионов
14 При реорганизации надо сдать ЕФС-1 с кодом «Переименование»
15 Лимиты для УСН будут индексировать по-новому: таблица
16 Роскомнадзор обяжет блогеров с аудиторией больше 1 тысячи человек передавать данные о себе
17 Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула
18 Минэкономразвития подготовило варианты вычета из налога на прибыль
19 Налоговики отказали ИП в уменьшении патента на неуплаченные взносы
20 📧 Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией
21 Впервые составили рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ
22 Разработают рекомендации по отражению в бухучете аренды, которая может быть пролонгирована
23 Компаниям и физлицам из США разрешили платить налоги в РФ до октября
24 Центробанк может создать институт страховых расследователей
25 Wildberries и Группа Russ запустят рекламный инструмент для селлеров
26 Центробанк перечислил шесть признаков мошеннических операций
27 🔥 Жаркая осень: уже идет продажа билетов на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»
28 Как отразить авансы по налогу на прибыль в листе 02 декларации за полугодие
29 Инвесторов просят вывести российские ценные бумаги из Казахстана
30 С 2025 года начнет работать государственная облачная система Гособлако
31 💻Смотрите новый выпуск «ТоТ еще разговор» с Алексеем Ивановым
32 Депутат Госдумы объяснил идею о снятии анонимности в интернете
33 Компании могут обязать публиковать нефинансовую отчетность
34 Лица с двойным гражданством будут платит налоги по удвоенной ставке
35 Как упрощенцу получить освобождение от уплаты НДС в 2025 году
36 ⚡️ Итоги дня: Россия на третьем месте по рынку алкоголя, провайдеры поднимут стоимость интернета в пригороде, а разработчики игр начали получать на 18% больше
Мероприятия
Косвенные и множественные косвенные иски в корпоративном праве
Дата проведения: 12 июля, пятница
Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты
Дата проведения: 12 июля, пятница
Автоматизация и защита вашего бизнеса: носители КЭП, система учета СКЗИ, сервис управления МЧД
Дата проведения: 15 июля, понедельник
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
Дата проведения: 15 июля, понедельник
Требования налогового органа: оцениваем, анализируем и готовим ответ
Дата проведения: 16 июля, вторник
Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку
Дата проведения: 16 июля, вторник
Работа с больничными и отпусками в 1С:ЗУП
Дата проведения: 16 июля, вторник
Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне
Дата проведения: 17 июля, среда
Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года
Дата проведения: 17 июля, среда
Уступка права требования (цессия): учет у цедента
Дата проведения: 17 июля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5677. Депутаты единогласно приняли закон о совершенствовании налоговой системы
Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.
— Как принять работника по договору ГПХ
Принять по договору ГПХ можно физлицо как со статусом ИП или самозанятого, так и без таких статусов. Это законно только если, таким образом, работодатель не маскирует трудовые отношения. В статье расскажем, как правильно оформить гражданско-правовые отношения с физлицами в разных ситуациях.
— Счет 90: субсчета, проводки, закрытие
Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.
— Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы
Сейчас профессия бухгалтера обретает все большую популярность — в связи с распространением аутсорсинга и интернет-сферы, все чаще предприниматели нуждаются в квалифицированных специалистах по учету и налогам.
— Как разобраться в распределении средств на ЕНС
С введением ЕНП уплата налогов стала проще (по крайней мере так думают в ФНС): на ЕНС налогоплательщик перечисляет деньги, которые ФНС распределяет по налогам и взносам. Проблема в том, что не всегда налогоплательщику понятно, куда именно распределили средства с ЕНС. Рассказываем, как сопоставить налоговый учет организации и данные из единого счета.
— Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием
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🔒 Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.
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Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя
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🎙Открываем регистрацию на V Всероссийскую конференцию «Клерка»! Успейте купить билет по самой выгодной цене
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
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Каждый следующий миллион быстрее предыдущего, или факторы взрывного роста капитала
Налоговая реформа, социальная ответственность, обжалование. Обзор для бухгалтера
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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