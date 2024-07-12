Утренний бухгалтер № 5678. Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Требование, отправленное налоговиками по ТКС, автоматически будет считаться полученным на 6-ой день.

Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула — ранее наказания за нарушение не было, но это хотят изменить и штрафовать физлиц до 1,5 тысяч рублей.

Лимиты для УСН будут индексировать по-новому, подробная таблица здесь.

Компании и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств превысит лимит, не имеют права на применение УСН. Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.

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