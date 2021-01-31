Где спрятаться золотой рыбке?

Слово «прозрачность» в последние годы существенно расширило сферу употребления, став по-настоящему многозначным. Нас уже не удивляют словосочетания «прозрачность бизнеса» или «прозрачность коммуникаций». Вот и на прошлой неделе законодатели и контролирующие органы внесли свой вклад, чтобы сделать и бизнес, и личную жизнь налогоплательщиков более простой и удобной именно за счет прозрачности.
Так, например, в Личный кабинет налогоплательщика внесут данные по налогам за детей.
А с данными вашей бухотчетности может ознакомиться любой желающий, для этого достаточно зайти на информационный ресурс ГИРБО.
В личном кабинете на портале Госуслуг появится информация о недвижимости с указанием сведения о лице, на которого зарегистрирована недвижимость, ее адрес, площадь, кадастровая стоимость, размер доли в праве общей собственности и др. Она будет доступна всем, зарегистрированным на портале.
«Это классно! - говорят одни. – Все оцифровано, можно не бояться потерять документы, не нужно тратить время на поиски». Но мне не дает покоя мнение одной моей коллеги: «Я все понимаю, без цифровизации уже невозможно представить себе жизнь. Но у меня все чаще возникает ощущение, что я рыбка в аквариуме, которая все время на виду. Кто-то знает, где я живу, какие продукты покупаю, сколько у меня детей, какие фильмы смотрю и какие книги читаю, когда и куда езжу, и еще много чего, что я предпочла бы оставить «при себе».
От этого возникает чувство полной незащищенности. Дело уже даже не во мне. Как научить детей жить в таком мире и чувствовать себя счастливыми?» Людей, в отличие от зубров, волнуют и такие проблемы…
Не знаю, что посоветовать своей коллеге. А вам, уважаемые читатели, хочу рекомендовать рецепт абсолютно закрытого лимонного пирога.
Нам понадобится 1 лимон, 200 гр. сахара, 20 гр. крахмала, по 200 гр. муки и масла сливочного, 2 ст. л. сметаны. Муку с маслом растираем в крошку, добавляем сметану и замешиваем тесто. Делим его на 2 неравные части и убираем на 15 минут в морозилку. С лимона счищаем цедру или натираем на тёрке. Лимон разрезаем на мелкие кусочки и превращаем в пюре с помощью блендера. Смешиваем с сахаром и крахмалом. Большую часть теста укладываем на дно формы и разравниваем. Сверху выкладываем начинку. Вторую часть теста раскатываем и накрываем сверху. Ставим пирог в духовку, разогретую до 180 С, на 30 минут.
После этого его можно достать и наслаждаться, читая экономическая новости.
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