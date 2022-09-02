Что изменится в формах 6-НДФЛ, СТД-Р и СТД-СФР, а также в бланке для налога на прибыль?

Вот хочется чего-то позитивного! Комфортной погоды, хороших новостей, вкусного кофе с плюшкой. Ну, с погодой мы вряд ли поможем. А вот с новостями — запросто.
Заглядывали в расчеты Сбербанка КИБ, подготовленные на основе данных Федеральной статистики? А напрасно. Иначе бы знали, что во втором квартале прибыль российских компаний выросла на 25%. Так, в производстве прибыль увеличилась на 44%?, а у владельцев транспорта и складов так и вовсе на 168%.
Государство даже может себе позволить платить ежемесячную пенсию 10 тыс. руб. беженцам-пенсионерам из ДНР, ЛНР и Украины и единовременные выплаты в таком же размере родителям школьников из ЛДНР.
Для рядовых россиян станет проще купить наличные доллары и евро, которые вполне можно потратить на путешествия за границей. Предпочитающим туризм внутри России«Аэрофлот» предлагает билеты в половину стоимости.
Возвращаясь к желаниям по повышению уровня позитива в жизни, к кофе предлагаем приготовить венские ванильные полумесяцы. Нам понадобится: 150 г сливочного масла, 210 г муки, 80 г молотого миндаля (миндальной муки) или фундука, 80 г сахарной пудры для теста и 60 г для украшения, 1 яйцо, 3 ст. л. ванильного сахара.
Просейте муку в большую миску. Порежьте очень холодное сливочное масло небольшими кусочками и перемешайте с мукой. Добавьте сахарную пудру, молотые орехи и яйцо. Замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на час. Достаньте тесто, сформируйте колбаски толщиной с большой палец, порежьте их на кусочки длиной 1 см и скатайте в форме полумесяца. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье около 10 минут до золотистого цвета.
Лакомство готовится очень быстро, поэтому, как только кончики полумесяцев начнут румяниться, доставайте противень из духовки. Готовое печенье еще горячим обваляйте в смеси сахарной пудры и ванильного сахара.
После такой вкусняшки даже новые инициативы контролирующих органов не испортят настроение. Знакомимся с новостями!
Важно
- На руководителя нужно сдать СЗВ-СТАЖ, даже если с ним нет трудового договора.
- Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату.
- ЦБ посоветовал компаниям сообщать о смене директоров и составе правления.
- Взаимозависимые компании могут применять УСН, но без признаков дробления бизнеса.
- Бизнес получит деньги от государства при найме любой молодежи. Раньше платили выборочно.
- Для отправки жалобы о незаконной проверке бизнеса не нужна будет усиленная КЭП.
- Налоговики будут сообщать в казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса.
- Будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР.
- Меняют форму 6-НДФЛ. Для сроков уплаты налога там теперь всего 4 строки.
Обращаем внимание
- Нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения.
- Будет новый бланк для налога на прибыль 0%.
- Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту — это незаконно.
- Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет.
- Компания не вправе учесть в расходах траты по договору на обучение, который сотрудник заключил от своего имени.
- Работник обязан отгулять в отпуске две недели подряд. Остальные дни можно дробить.
- Любого человека могут вызвать на допрос в ИФНС. За неявку — штраф.
- ФНС вправе изъять документы внезапно, даже если они хранятся у сторонней компании.
- Заявление на возврат налога можно подать в течение 3 лет со дня его уплаты.
АУСН: актуальное
- Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН.
- Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы.
- На АУСН нет НДС. Но если начислили, с него платить налог не надо.
- Безналичная оплата от покупателей-физлиц будет идти в доход на АУСН по данным ККТ, а не расчетного счета.
- Компании и ИП на АУСН в платежке будут указывать специальный код.
- Бизнес на АУСН будет проверять за банком правильность отражения доходов и расходов.
Для информации
- По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать.
- Заявлять о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо будет по новой форме.
- Граждане Армении и Кыргызстана, которые не продлили миграционный учет, до 3 сентября должны покинуть Россию.
- Компании получат налоговые льготы за помощь ДНР и ЛНР.
- Отпуск исключительно в выходные дни может стать альтернативой компенсации без увольнения.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.
- Списанный долг нельзя учесть в расходах. Но если списание выгодно кредитору — то можно.
- Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов.
- Суд указал ФСС, как определять трехлетний срок для получения скидки к тарифу взносов.
- При приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, ее должен выдать новый работодатель.
- При сокращении нужно предлагать вновь созданные должности, напомнил суд.
На всякого мудреца...
- Налоговикам запретили превращать предпроверочный анализ в проверку.
- За лизинг платила компания, а выкупил машину директор. Суд согласился, что это схема.
В планах
- Пособие по уходу за ребенком хотят увеличить и платить до 3 лет, а не до 1,5.
- Обязательные электронные доверенности внедрят с 1 сентября 2023 года.
- Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам.
- На составление транспортных документов бизнес тратит 70 тонн бумаги в год. Но скоро внедрят ЭТН.
- Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета.
А тем временем...
- Компания Ericsson уходит из России. Все сотрудники будут сокращены.
- Кабмин утвердил перечень обязательных приложений для гаджетов.
- Владельцы Visa и Mastercard не могут оплатить покупки в интернете.
УПС...
- Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы.
- Лимит численности работников для УСН не увеличат.
- Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам. Но только, если воры есть в базе ЦБ.
- Уволить за отсутствие на рабочем месте не более 4 часов подряд нельзя.
О как!
- ПФР накладывает абсурдный штраф за вынужденную ошибку с СЗВ-ТД.
- Покупатель слишком дешевой недвижимости должен обосновать ее цену.
- Самозанятым работается легко и просто. Так считает Даниил Егоров.