Обзор налоговых новостей

Что изменится в формах 6-НДФЛ, СТД-Р и СТД-СФР, а также в бланке для налога на прибыль?

Ответы на десятки важных для бухгалтера вопросов в новостном дайджесте .

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Что изменится в формах 6-НДФЛ, СТД-Р и СТД-СФР, а также в бланке для налога на прибыль?

Вот хочется чего-то позитивного! Комфортной погоды, хороших новостей, вкусного кофе с плюшкой. Ну, с погодой мы вряд ли поможем. А вот с новостями — запросто.

Заглядывали в расчеты Сбербанка КИБ, подготовленные на основе данных Федеральной статистики? А напрасно. Иначе бы знали, что во втором квартале прибыль российских компаний выросла на 25%. Так, в производстве прибыль увеличилась на 44%?, а у владельцев транспорта и складов так и вовсе на 168%.

Государство даже может себе позволить платить ежемесячную пенсию 10 тыс. руб. беженцам-пенсионерам из ДНР, ЛНР и Украины и единовременные выплаты в таком же размере родителям школьников из ЛДНР.

Для рядовых россиян станет проще купить наличные доллары и евро, которые вполне можно потратить на путешествия за границей. Предпочитающим туризм внутри России«Аэрофлот» предлагает билеты в половину стоимости.

Возвращаясь к желаниям по повышению уровня позитива в жизни, к кофе предлагаем приготовить венские ванильные полумесяцы. Нам понадобится: 150 г сливочного масла, 210 г муки, 80 г молотого миндаля (миндальной муки) или фундука, 80 г сахарной пудры для теста и 60 г для украшения, 1 яйцо, 3 ст. л. ванильного сахара.

Просейте муку в большую миску. Порежьте очень холодное сливочное масло небольшими кусочками и перемешайте с мукой. Добавьте сахарную пудру, молотые орехи и яйцо. Замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на час. Достаньте тесто, сформируйте колбаски толщиной с большой палец, порежьте их на кусочки длиной 1 см и скатайте в форме полумесяца. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье около 10 минут до золотистого цвета.

Лакомство готовится очень быстро, поэтому, как только кончики полумесяцев начнут румяниться, доставайте противень из духовки. Готовое печенье еще горячим обваляйте в смеси сахарной пудры и ванильного сахара.

После такой вкусняшки даже новые инициативы контролирующих органов не испортят настроение. Знакомимся с новостями!

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