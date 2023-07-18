Актуальные новости про ЕНП, размер фиксированных взносов на 2024 год, плановые проверки Роструда

Судя по некоторым новостям недели, законодатели озаботились-таки некоторой либерализациейбизнеса.
Например, бизнесу могут разрешить регистрацию по электронному адресу.
После упрощенной ликвидации компании у учредителей не будет запрета на открытие новой фирмы. Работник вправе сам выбрать банк, в который будет приходить его зарплата. Дошло до того, что Роструд «подсказывает», когда ждать плановых проверок.
Впрочем, не нужно слишком обольщаться — на одно «можно» следует несколько «нельзя». Так, нельзя выдавать зарплату в последний день месяца.
Переплата 2022 года по налогу не освобождает от обязанности сдавать на него уведомления в 2023 году. А вопросов по ЕНП по-прежнему больше, чем ответов на них.
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Готовы? Поехали!
И снова ЕНП и ЕНС
Перевод налогов из резерва в сальдо ЕНС начнут с меньшей суммы
Уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях будет считаться несданным
Страховые взносы будут автоматически резервировать сразу после сдачи уведомления
Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН
ФНС обновила таблицу с кодами уведомлений по ЕНП. В каждом квартале обнаружился четвертый месяц
Важно
Уменьшать налоги по УСН и ПСН можно будет только на взносы ИП за текущий год независимо от факта уплаты
В июльском уведомлении на НДФЛ налоговики хотят от ИП код 31/04
Налоговики напомнили, в какой срок надо сдать уточненку, чтобы избежать штрафов
Из первых рук
Утвердили правила передачи физлицам налоговых уведомлений через портал госуслуг
Для НДС по строительным работам имеет значение дата в КС-2, а не в КС-6
Налог на прибыль не включают в уведомление. Но есть исключения
За какие командировки надо платить двойной средний заработок
Узнайте…
Обращаем внимание
Мораторий на штрафы за валютные нарушения продлят до конца 2025 года
Для информации
ИП-добровольцы и контрактники не будут платить фиксированные взносы
Стали известны тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2024 год
Бизнес будет сообщать о прекращении некоторых видов деятельности
Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет
Если на ваше имя открыли ООО, придет оповещение в личный кабинет
Лайфхаки: берем на вооружение
Точные данные из декларации по УСН заменят собой примерные суммы из уведомлений
На НДФЛ нужно одно уведомление, даже если уплата идет частями
Бухгалтер хочет спокойно отдохнуть в отпуске, но надо сдавать ЕФС-1 на уволенного сотрудника
В планах
Депутаты предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах
Предложили освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов от вкладов
А тем временем
Приняли закон об уплате НДС по электронным услугам, оказанным в другой стране ЕАЭС
Долги бизнеса перед бюджетом в 2022 году составили 2,5 трлн рублей
Немного статистики
Зарплатные предложения в первом полугодии 2023 выросли на 8%
О как!
УПС
В 1 200 рублей компенсации за авто сотрудника включен, в том числе, бензин
И о хорошем
Введут новые льготы по имущественным налогам физлиц и бизнеса
Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности
Правительство выделило ещё 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке многодетных семей
Госдума разрешила бесплатную выдачу электронных копий уставов из ЕГРЮЛ
А теперь к приятному.
Сегодня предлагаем приготовить курицу с брокколи и кабачками — вкусно, полезно, просто.
Нам понадобится:
500 г куриного филе,
1 кочан брокколи,
1 кабачок,
1 перец,
200 г черри,
1 ст.л. прованских трав,
3 ст.л. оливкового масла,
специи.
Разберите брокколи на соцветия, нарежьте курицу небольшими кусочками, произвольно нарежьте овощи. Сложите все в рукав, добавьте травы, специи и масло и перемешайте. Запекайте блюдо 40 минут в духовке при 180 градусах.
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