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Обзоры для бухгалтера

Актуальные новости про ЕНП, размер фиксированных взносов на 2024 год, плановые проверки Роструда

Дайджест важных новостей бухгалтерской жизни за неделю.
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Актуальные новости про ЕНП, размер фиксированных взносов на 2024 год, плановые проверки Роструда
Иллюстрация: 8photo/Freepik

Судя по некоторым новостям недели, законодатели озаботились-таки некоторой либерализациейбизнеса.

Например, бизнесу могут разрешить регистрацию по электронному адресу.

После упрощенной ликвидации компании у учредителей не будет запрета на открытие новой фирмы. Работник вправе сам выбрать банк, в который будет приходить его зарплата. Дошло до того, что Роструд «подсказывает», когда ждать плановых проверок.

Впрочем, не нужно слишком обольщаться — на одно «можно» следует несколько «нельзя». Так, нельзя выдавать зарплату в последний день месяца.

Переплата 2022 года по налогу не освобождает от обязанности сдавать на него уведомления в 2023 году. А вопросов по ЕНП по-прежнему больше, чем ответов на них.  

Обращаем внимание: наши специалисты оперативно отвечают на вопросы по работе программ 1С и ведению бухучета.

А еще мы любим дарить нашим клиентам приятные бонусы, например, новый рецепт полезного блюда. Но только после знакомства с недельным бухгалтерским дайджестом.  

Готовы? Поехали!  

И снова ЕНП и ЕНС

Важно

Из первых рук

Узнайте…

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

 А тем временем

Немного статистики

 О как!

УПС

И о хорошем

А теперь к приятному.

Сегодня предлагаем приготовить курицу с брокколи и кабачками — вкусно, полезно, просто.

Нам понадобится:

  • 500 г куриного филе,

  • 1 кочан брокколи,

  • 1 кабачок,

  • 1 перец,

  • 200 г черри,

  • 1 ст.л. прованских трав,

  • 3 ст.л. оливкового масла,

  • специи.

Разберите брокколи на соцветия, нарежьте курицу небольшими кусочками, произвольно нарежьте овощи. Сложите все в рукав, добавьте травы, специи и масло и перемешайте. Запекайте блюдо 40 минут в духовке при 180 градусах.

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

ZUBR Technologies

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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