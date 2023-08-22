Изменения в воинском учете и штрафах в КоАП, новая форма РСВ, уменьшение налога по УСН при закрытии ИП

Неделя была образовательной. Бухгалтеры узнали много нового.
В частности, о том, какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе, а также сколько взносов платить тем, для кого единый тариф — совсем не единый.
Индивидуальные предприниматели теперь точно знают, что при использовании УСН не нужно сдавать уведомление, если нет налога к уплате.
На неделе своим рецептом решения проблемы кадрового дефицита поделился Борис Титов: он предлагает предприятиям брать на работу осужденных.
Даже ФНС решила не отставать от образовательного тренда и выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков.
А наши специалистыготовы поделиться своими знаниями при решении вопросов по работе с программами 1С и ведению бухучета — обращайтесь.
А еще те, кто дочитает дайджест до конца, узнают новый необычный рецепт.
Ну, что, поехали!
Важно
КЭП директора должна быть только в его руках. И копировать ее нельзя
Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года
Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет
Из первых рук
При выплате дохода физлицам компания должна правильно определить их налоговый статус – резидент/нерезидент
НКО не учитывает для налога на прибыль целевые доходы и расходы
Чтобы программа внутри ПАК не облагалась НДС, надо отдельно выделять ее стоимость
Передача прав на ПО клиентам из Казахстана не облагается НДС
При досрочном расторжении договора ДМС взносы по нему надо убрать из расходов
Обращаем внимание
Людям отказываются вносить запись в ЭТК про увольнение по льготному основанию. Все из-за ЕФС-1
Для соцвычета по расходам на лечение будет новая единая форма справки
В качестве первички ФСБУ 27/2021 разрешает использовать чек, авансовый отчет и судебный акт
Для информации
Об экспорте прослеживаемых товаров надо будет сообщать заранее
Работодатель может применить к сотруднику один из трех видов взыскания
Заявки на вступление в налоговый мониторинг принимаются до 1 сентября
Лайфхаки: берем на вооружение
Налоговики повторно начислили налог по уточненной форме 6-НДФЛ
Выручка по ПСН не облагается НДС, но в разделе 7 декларации по НДС ее отражать не надо
Совместителю, уволенному с основного места по сокращению, не положено выходное пособие
Расходы на обеды можно учесть, если питание предусмотрено в трудовом договоре
Компенсация дистанционщикам свыше 35 рублей будет идти в справку к 6-НДФЛ с кодом 2018
Питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ
Узнайте, …
… как при банкротстве оформить платежку на налоговые платежи
А тем временем
С сентября Райффайзенбанк будет брать комиссию 50% за входящие переводы в долларах
Ситибанк приостанавливает продажу наличных долларов и евро через кассы
Клиенты банка «Юникредит» будут платить 5% за внесение наличные долларов и евро
Газпромбанк установит комиссию 5% на внесение наличной валюты
В планах
Пенсионеров хотят освободить от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду
Уточнят применение повышенных ставок по УСН при уменьшении налоговой базы
Немного статистики
О как!
Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны МВД
УПС
Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительства в РФ
Бухгалтеру за компьютером дополнительные перерывы в работе не положены
Audi и BMW отключили российских пользователей от своих онлайн-систем
И о хорошем
А теперь к обещанному рецепту. Сегодня предлагаем хлебные бочонки с курицей.
Нам понадобится:
2 багета,
2 небольшие куриные грудки,
1 репчатая луковица,
1 зубчик чеснока,
400 г шампиньонов,
100 мл сливок 30%
1 помидор,
100 г сыра (моцарелла),
сметана,
соль, перец, зелень.
Порежем мелко куриную грудку или можно перекрутить через мясорубку. Обжарим луковицу и смешаем ее с фаршем. Солим и перчим, можно добавить чеснок.
Грибы почистим, порежем и потушим, перед завершением этого процесса добавим сливки. Багет разрежем на несколько частей, удалим серединку.
Ставим наши бочонки в форму, смазанную маслом, и заполняем слоями: сначала кладем куриный фарш, затем тушеные грибы, сверху нарезанный помидор и ложечку сметаны. Все «закрываем» тертым сыром.
Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. При подаче посыпаем зеленью. Как вам блюдо?
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