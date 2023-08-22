Изменения в воинском учете и штрафах в КоАП, новая форма РСВ, уменьшение налога по УСН при закрытии ИП

Новости для бухгалтеров, комментарии экспертов, опыт коллег по решению сложных вопросов — самое важное в нашем дайджесте.

Неделя была образовательной. Бухгалтеры узнали много нового.

В частности, о том, какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе, а также сколько взносов платить тем, для кого единый тариф — совсем не единый.

Индивидуальные предприниматели теперь точно знают, что при использовании УСН не нужно сдавать уведомление, если нет налога к уплате.

На неделе своим рецептом решения проблемы кадрового дефицита поделился Борис Титов: он предлагает предприятиям брать на работу осужденных.

Даже ФНС решила не отставать от образовательного тренда и выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков.

А наши специалистыготовы поделиться своими знаниями при решении вопросов по работе с программами 1С и ведению бухучета — обращайтесь.

А еще те, кто дочитает дайджест до конца, узнают новый необычный рецепт.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте, …

А тем временем

В планах

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь к обещанному рецепту. Сегодня предлагаем хлебные бочонки с курицей.

Нам понадобится: 2 багета,

2 небольшие куриные грудки,

1 репчатая луковица,

1 зубчик чеснока,

400 г шампиньонов,

100 мл сливок 30%

1 помидор,

100 г сыра (моцарелла),

сметана,

соль, перец, зелень. Порежем мелко куриную грудку или можно перекрутить через мясорубку. Обжарим луковицу и смешаем ее с фаршем. Солим и перчим, можно добавить чеснок. Грибы почистим, порежем и потушим, перед завершением этого процесса добавим сливки. Багет разрежем на несколько частей, удалим серединку. Ставим наши бочонки в форму, смазанную маслом, и заполняем слоями: сначала кладем куриный фарш, затем тушеные грибы, сверху нарезанный помидор и ложечку сметаны. Все «закрываем» тертым сыром. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. При подаче посыпаем зеленью. Как вам блюдо?

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