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Обзоры для бухгалтера

Изменения в воинском учете и штрафах в КоАП, новая форма РСВ, уменьшение налога по УСН при закрытии ИП

Новости для бухгалтеров, комментарии экспертов, опыт коллег по решению сложных вопросов — самое важное в нашем дайджесте.
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Изменения в воинском учете и штрафах в КоАП, новая форма РСВ, уменьшение налога по УСН при закрытии ИП
Иллюстрация: bublikhaus/Freepik

Неделя была образовательной. Бухгалтеры узнали много нового.

В частности, о том, какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе, а также сколько взносов платить тем, для кого единый тариф — совсем не единый.

Индивидуальные предприниматели теперь точно знают, что при использовании  УСН не нужно сдавать уведомление, если нет налога к уплате.

На неделе своим рецептом решения проблемы кадрового дефицита поделился Борис Титов: он предлагает предприятиям брать на работу осужденных.

Даже ФНС решила не отставать от образовательного тренда и выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков.

А наши специалистыготовы поделиться своими знаниями при решении вопросов по работе с программами 1С и ведению бухучета — обращайтесь.

А еще те, кто дочитает дайджест до конца, узнают новый необычный рецепт.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

 Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте, …

 А тем временем

В планах

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь к обещанному рецепту. Сегодня предлагаем хлебные бочонки с курицей.

Нам понадобится:

  • 2 багета,

  • 2 небольшие куриные грудки,

  • 1 репчатая луковица,

  • 1 зубчик чеснока,

  • 400 г шампиньонов,

  • 100 мл сливок 30%

  • 1 помидор,

  • 100 г сыра (моцарелла),

  • сметана,

  • соль, перец, зелень.

Порежем мелко куриную грудку или можно перекрутить через мясорубку. Обжарим луковицу и смешаем ее с фаршем. Солим и перчим, можно добавить чеснок.

Грибы почистим, порежем и потушим, перед завершением этого процесса добавим сливки. Багет разрежем на несколько частей, удалим серединку.

Ставим наши бочонки в форму, смазанную маслом, и заполняем слоями: сначала кладем куриный фарш, затем тушеные грибы, сверху нарезанный помидор и ложечку сметаны. Все «закрываем» тертым сыром.

Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. При подаче посыпаем зеленью. Как вам блюдо?

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ZUBR Technologies

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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