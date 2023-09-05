Спорные вопросы по НДФЛ, новости для ИП, уменьшение налогов по УСН и ПСН на взносы, новая форма справки о среднем заработке

Начнем с хорошей новости для ИП — ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год. И для уменьшения УСН заявление о зачете ЕНП теперь не нужно.
Проще станет и жизнь самозанятых: если был возврат денег от клиента или при формировании чека была допущена ошибка можно аннулировать чек и сформировать новый.
Кроме этого, есть вероятность, что вы окажетесь в числе тех счастливчиков, которым повысят зарплату, чтобы удержать на рабочем месте.
И чтобы точно возникло ощущение, что жизнь удалась, в случае возникновения вопросов по работе с программами 1С и ведением бухучета, достаточно обратиться к нашим специалистам.
Для добавления в жизнь новых вкусов предлагаем рецепт необычного салата, но после прочтения дайджеста.
Ну, что, поехали!
Важно
Со счета компании будут списывать налоговые долги до тех пор, пока сальдо ЕНС не выйдет из минуса
С 1 сентября вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков
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Из первых рук
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Обращаем внимание
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Для информации
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Узнайте,…
… как в книге доходов по УСН заполнять новый раздел с фиксированными взносами
… какие документы можно перевести в электронную версию, а что оставить на бумаге?
Новости для ИП
Часть взносов 1% ИП может учесть на уменьшение налога по УСН в 2023 году, а часть – в 2024 году
Лайфхаки: берем на вооружение
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Для самозанятых
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Самозанятый может сделать чек через «Мой налог», даже если нет интернета
В планах
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О как!
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УПС
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Ну, а теперь обещанный рецепт – салат с курицей, яблоком и помидорами.
Нам понадобится:
200 гр. салатного микса,
200 гр. помидоров черри,
1 яблоко, половина красной луковицы,
1 зубчик чеснока,
1 филе куриной грудки,
100 гр. сыра фета,
6 ст. л. оливкового масла,
1 ст. л. бальзамического уксуса,
1 ч. л. меда, 1 ст. л. тыквенных семечек,
1 ст. л. подсолнечных семечек,
соль, свежемолотый черный перец.
Обсушите филе бумажным полотенцем, посолите и посыпьте перцем. В небольшой сковороде разогрейте 2 ст. л. оливкового масла и жарьте курицу на среднем огне 6 мин. Переверните и продолжайте готовить еще 5 мин. Переложите на доску и немного остудите. Нарежьте куриное филе поперек волокон тонкими ломтиками.
Яблоко нарежьте тонкими дольками, лук — половинками колец. Помидоры черри разрежьте пополам. Измельчите чеснок. Фету нарежьте кубиками.
В небольшой миске соедините оставшееся оливковое масло с медом, бальзамическим уксусом и чесноком, посолите и приправьте перцем. Взбейте заправку венчиком или вилкой.
На сухой сковороде обжарьте семечки до золотистого цвета. Разложите в тарелке салатный микс. Добавьте курицу, яблоки, помидоры и лук, посыпьте фетой и семечками и полейте заправкой.
Понравился вкус?
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