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Обзор налоговых новостей

Спорные вопросы по НДФЛ, новости для ИП, уменьшение налогов по УСН и ПСН на взносы, новая форма справки о среднем заработке

Если вдруг пропустили: все важные новости недели для бухгалтера.
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Спорные вопросы по НДФЛ, новости для ИП, уменьшение налогов по УСН и ПСН на взносы, новая форма справки о среднем заработке
Иллюстрация: rawpixel.com/Freepik

Начнем с хорошей новости для ИП — ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год.  И для уменьшения УСН заявление о зачете ЕНП теперь не нужно.

Проще станет и жизнь самозанятых: если был возврат денег от клиента или при формировании чека была допущена ошибка можно аннулировать чек и сформировать новый.

Кроме этого, есть вероятность, что вы окажетесь в числе тех счастливчиков, которым повысят зарплату, чтобы удержать на рабочем месте.

И чтобы точно возникло ощущение, что жизнь удалась, в случае возникновения вопросов по работе с программами 1С и ведением бухучета, достаточно обратиться к нашим специалистам.

Для добавления в жизнь новых вкусов предлагаем рецепт необычного салата, но после прочтения дайджеста.   

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

 Для информации

Про НДФЛ

 Узнайте,…

Новости для ИП

Лайфхаки: берем на вооружение

Для самозанятых

В планах

О как!

УПС

И о хорошем

Ну, а теперь обещанный рецепт – салат с курицей, яблоком и помидорами.

Нам понадобится:

  • 200 гр. салатного микса,

  • 200 гр. помидоров черри,

  • 1 яблоко, половина красной луковицы,

  • 1 зубчик чеснока,

  • 1 филе куриной грудки,

  • 100 гр. сыра фета,

  • 6 ст. л. оливкового масла,

  • 1 ст. л. бальзамического уксуса,

  • 1 ч. л. меда, 1 ст. л. тыквенных семечек,

  • 1 ст. л. подсолнечных семечек,

  • соль, свежемолотый черный перец.

Обсушите филе бумажным полотенцем, посолите и посыпьте перцем. В небольшой сковороде разогрейте 2 ст. л. оливкового масла и жарьте курицу на среднем огне 6 мин. Переверните и продолжайте готовить еще 5 мин. Переложите на доску и немного остудите.  Нарежьте куриное филе поперек волокон тонкими ломтиками.

Яблоко нарежьте тонкими дольками, лук — половинками колец. Помидоры черри разрежьте пополам. Измельчите чеснок. Фету нарежьте кубиками.

В небольшой миске соедините оставшееся оливковое масло с медом, бальзамическим уксусом и чесноком, посолите и приправьте перцем. Взбейте заправку венчиком или вилкой.

На сухой сковороде обжарьте семечки до золотистого цвета. Разложите в тарелке салатный микс. Добавьте курицу, яблоки, помидоры и лук, посыпьте фетой и семечками и полейте заправкой.

Понравился вкус?

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Комментарии

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