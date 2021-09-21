«Утренний бухгалтер». Считать средний заработок для безработных будут по новым правилам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Вышли новые правила расчета среднего заработка для безработных: в большинстве случаев справка от работодателя будет вообще не нужна. Берите на заметку.

Для общепита с выручкой до 2 миллиардов с 1 января 2022 года начнет действовать освобождение от НДС: об этом напомнили налоговики.

Тем временем освобождения от НДС просит и гостиничный бизнес: говорят, мол, что в других странах к туристической отрасли относятся более лояльно. Наивные...

Налоговики рассказали, можно ли заполнять счет-фактуру не по стандартному формату. Спойлер: менять внешний вид документа можно.

Рассказываем все про поисковики для тендеров, а еще про проверку контрагентов из Азии в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов». Зачем он вам нужен? Чтобы научиться оптимизировать налоги правильно и не попадать под подозрения налоговой. Разберемся: что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;

как всё обелить и при этом платить минимум налогов;

как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;

алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;

как сделать активы недоступными для взыскания;

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Новости

События

Зарплата, НДФЛ, взносы - курс удаленного обучения

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 25 сентября, суббота

Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Специалист по управленческому и финансовому учету

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Эпоха аутсорсинга

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (23-24 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Идет набор ! Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Удержания по исполнительным документам - сколько, как и почему. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 22 сентября, среда

Статьи

Правительство выпустило два документа, которые регламентируют порядок предоставления налогового вычета на фитнес. В частности, в них прописаны критерии, по которым компании попадут в список тех, которые будут давать право на вычет.

Интерес к государственным и коммерческим закупкам растет. Особенно высок он у малого и среднего бизнеса, ведь даже самозанятые могут участвовать в закупках. Но прежде чем радоваться заключенному контракту, нужно выиграть в торгах, а еще раньше — найти подходящий вам тендер. Вручную искать закупки не проще, чем иголку в стогу сена. А на сайте zakupki.gov.ru качество поиска нестабильное. Вот тут и приходят на помощь специальные сервисы для поиска тендеров. Мы выбрали 15 самых популярных из них.

Опубликован перечень видов электронной и бытовой техники, приобретенной у физлиц (не являющихся ИП), для перепродажи. Он нужен скупщикам бытовой техники у населения, работающим на ОСНО.

Чем ближе отчетный период, тем больше вопросов обсуждают в форуме «Клерка». Вот пять самых интересных тем прошедшей недели.

В Совете Федераций внезапно задумались о том, чтобы сделать так на постоянной основе.

Недавно разработан проект закона, который может привязать индексацию к прибыли компании или риску банкротства. В любом случае она остается обязательной, так как этого требует ТК РФ. Но как ее проводить правильно, если больше закон ничего не поясняет?

Расскажем, как рассчитать минимальные выплаты по больничному листу на сотрудника, который работает на неполной ставке. Расчет покажем на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Партнерство между нашими бизнесменами и китайскими коллегами развиваются активно. Причины очевидны: Россия сейчас под санкциями, и многие страны с нашим бизнесом работать не хотят или не могут. С Китаем и другими азиатскими странами работать выгодно. Они открыты к новым проектами, активно развиваются и готовы держать нормальные цены. Однако для работы с китайскими контрагентами, кроме времени на поиск партнера, придется еще потратить силы на должную осмотрительность и проверку рисков.

Одно из основных контрольно-надзорных мероприятий, которое проводят инспекторы органов контроля (надзора) с 2021 года, — рейдовый осмотр по ст. 71 Закона № 248-ФЗ. В этой статье рассказываем, как его проводят, что проверяют и как оформляют результаты.

По окончании года сумму налога на прибыль рассчитывают из фактически полученной прибыли. А сумму налога к уплате — исходя из того, сколько авансов было перечислено за весь период. Если меньше — получается налог к доплате. Если авансов оказалось больше — переплату можно или зачесть в счет будущих платежей или вернуть

Онлайн-продажи сейчас в тренде. Содержать свой собственный интернет-магазин дело хлопотное и затратное. Маркетплейсы рулят.

Очередная жесть от службы мытарей: требуют у всех подряд сдать 6-НДФЛ, блокируют счета, если не ответить, и на все отвечают, что это у них сбой такой.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № 3-1-11/0116@ от 23.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли заполнять счет-фактуру не по стандартному формату? Ответ налоговиков

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/69854 от 30.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продавцы медизделий боятся потерять освобождение от НДС с 2022 года. Но помощь уже близко

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13025@ от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если кадастровая стоимость изменилась задним числом, налог на имущество надо пересчитать

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/330@ от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При назначении пособия беременным учитываются доходы от ценных бумаг за минусом расходов

Правительство РФ: Распоряжение № 2466-р от 06.09.2021

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