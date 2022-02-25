«Утренний бухгалтер». Банки под санкциями, но держатся. Не забудьте заплатить налог на имущество

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
На волне сами знаете каких событий экономику штормит весьма серьезно: под санкции попали крупнейшие российские банки. Но эксперты считают, что ситуация скоро стабилизируется, так что сохраняйте ясную голову.
И не забудьте уплатить налог на имущество организаций за 2021 год — это надо сделать до 1 марта.
Объем валюты банки нарастили до показателей 2014 года.
Эксперт «Клерка» разобрал ситуацию, когда фирма зарегистрирована по прописке директора — арендованный офис будет обособкой.
Приводим перечень ограничений на будущую автоматическую упрощенку: стало известно, кто точно не сможет ее применять.
Новости
- Бухгалтеры посоветовали отвечать на повторное требование налоговиков по контрагенту. Даже если уже все им рассказали
- Справку 182н отменяют
- При приеме на работу временно пребывающих иностранцев полис ДМС будет не нужен
- В Сбере доллар продают за 100 рублей, Мосбиржа остановила торги
- Изобретения и ноу-хау по договору концессии освободят от НДС
- Доллар и евро бьют рекорды, биткоин резко упал. Инвестдайджест
- Кому нельзя применять АУСН: полный перечень
- Мосбиржа продолжила торги, российские акции падают
- НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета
- Цифровизация кадровых процессов: бесплатный вебинар пройдет сегодня
- Банки нарастили валютные запасы в кассах и банкоматах до уровня 2014 года
- ЦБ запретил короткие продажи на российском финрынке
- До 1 марта организации должны уплатить налог на имущество за 2021 год
- Элитную недвижимость начали продавать за доллары, пишут СМИ. Но так было и раньше
- Кто проводил вам независимую инвентаризацию? Расскажите «Клерку»
- Налоговики в регионе посчитали однодневками половину всех компаний. И исключили их из ЕГРЮЛ
- На Московской бирже появился спрос на сильно подешевевшие российские акции
- За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО
- Аферисты стали реже красть деньги с карт, но чаще выманивать у жертв кредиты
- Доллар 86,93 рубля, евро 97,77 рубля. Официальные курсы валют на завтра
- Если опоздали на один день отправить квитанцию налоговикам о приеме требования — ничего не будет, рассказали бухгалтеры
- ЦБ стабилизирует экономику из-за новых санкций. Дефолта не будет, считает эксперт
- ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от валютных операций
- Если фирма зарегистрирована по прописке директора, арендованный офис будет обособкой
- Что будет, если Россию отключат от SWIFT
- Apple удалила приложения Промсвязьбанка
- Продавцы бытовой техники срочно меняют ценники из-за скачка валют, пишут СМИ
- Продажа еды с доставкой подходит под ПСН
- Сайт Президента РФ и Правительства РФ не открываются уже три часа
- Великобритания запретит россиянам хранить более чем $66,8 тыс. в британских банках
- Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к ситуации с Украиной. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно»
- Сбер попал под санкции США. Вместе с ним Совкомбанк и ВТБ
- Альфа-банк и Московский кредитный банк под санкциями США
События
Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA
Дата проведения: 3 марта, четверг
Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов
Дата проведения: 3 марта, четверг
Реформа международного налогообложения, реализация закона о контролируемых иностранных компаниях
Дата проведения: 3 марта, четверг
Сделки с недвижимостью: риски растут!
Дата проведения: 3 марта, четверг
Перевод кадровой службы на ЭДО: алгоритм успешного перехода
Дата проведения: 2 марта, среда
Весенний деловой конгресс: «Что меняется для бизнеса в 2022 году? Главное в налогообложении и учёте. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов»
Дата проведения: 2 марта, среда
Финансы для нефинансовых руководителей
Дата проведения: 2 марта, среда
Как налоговики отбирают на выездные проверки при предпроверочном анализе
Дата проведения: 1 марта, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». 4-ФСС: за первый квартал 2022 будем сдавать новую форму
В этой форме не будет данных о расходах страхователей.
— Самозанятый ИП: что учитывать в работе и как правильно переходить с других режимов. Что спрашивают на форуме «Клерка»
Режиму НПД уже далеко не первый год, но вопросы его совмещения с ИП по-прежнему волнуют самозанятых. Как это происходит? Чего нельзя делать, чтобы не налететь на проблемы с налоговой? Разберем несколько вопросов.
— Испытательный срок при приеме на работу: важные детали
Работодатель может установить для сотрудника испытательный срок, чтобы проверить его пригодность к выполнению должностных обязанностей. Для кого и на какой срок можно установить испытание, как уволить работника, не прошедшего проверку, расскажем в статье.
Эта статья — обзорная. Собрали все новое, что произошло с больничными, декретными и детскими пособиями. А там, где мало что изменилось, кратко напомнили самое актуальное.
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- Очередное общее собрание участников в 2022 году. Мануал, как не словить штраф в размере 700 тысяч рублей (Лекс Альянс)
- Съем квартиры. Права наймодателя и нанимателя (RosCo)
- Как не попасть на мошенников при получении банковских гарантий (Ак Барс Банк)
- Статистическая форма 1-ИП: кто сдаёт и как заполнить (Моё дело)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2008@ от 22.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/5364 от 27.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/6405 от 01.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета
Обсуждаемые темы форума
— Уведомление о вызове в ИФНС с запросом документов
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— 1с УАТ проф. Учет расходов и выписка реализации
— Документальное оформление списания материалов по авансовому отчету
— ООО на ОСНО, получить освобождение от НДС, если последние 5 месяцев не было выручки?
— Беспроцентный займ от учредителя
— Налог на имущество и непонятные для меня обьекты
— Как уменьшить патент на страховые взносы? Расчет
— Приложение 5 декларации по налогу на прибыль при закрытии ОП. Налог к уменьшению
— Смена юр.адреса, названия, оквэд
— Учет возвратной тары для целей налогового учета по старым правила (до ФСБУ 5/2019 «Запасы»)
— Расчет средней заработной платы
— Среднегодовая стоимость движимого имущества
— ЭЦП и ИП
— Аренда недвижимости у нерезидента
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