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«Утренний бухгалтер». Банки под санкциями, но держатся. Не забудьте заплатить налог на имущество

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

На волне сами знаете каких событий экономику штормит весьма серьезно: под санкции попали крупнейшие российские банки. Но эксперты считают, что ситуация скоро стабилизируется, так что сохраняйте ясную голову.

И не забудьте уплатить налог на имущество организаций за 2021 год — это надо сделать до 1 марта.

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Приводим перечень ограничений на будущую автоматическую упрощенку: стало известно, кто точно не сможет ее применять.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/5364 от 27.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/6405 от 01.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета

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