«Утренний бухгалтер». Банки под санкциями, но держатся. Не забудьте заплатить налог на имущество

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

На волне сами знаете каких событий экономику штормит весьма серьезно: под санкции попали крупнейшие российские банки. Но эксперты считают, что ситуация скоро стабилизируется, так что сохраняйте ясную голову.

И не забудьте уплатить налог на имущество организаций за 2021 год — это надо сделать до 1 марта.

Объем валюты банки нарастили до показателей 2014 года.

Эксперт «Клерка» разобрал ситуацию, когда фирма зарегистрирована по прописке директора — арендованный офис будет обособкой.

Приводим перечень ограничений на будущую автоматическую упрощенку: стало известно, кто точно не сможет ее применять.

Новости

События

Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA

Дата проведения: 3 марта, четверг

Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов

Дата проведения: 3 марта, четверг

Реформа международного налогообложения, реализация закона о контролируемых иностранных компаниях

Дата проведения: 3 марта, четверг

Сделки с недвижимостью: риски растут!

Дата проведения: 3 марта, четверг

Перевод кадровой службы на ЭДО: алгоритм успешного перехода

Дата проведения: 2 марта, среда

Весенний деловой конгресс: «Что меняется для бизнеса в 2022 году? Главное в налогообложении и учёте. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов»

Дата проведения: 2 марта, среда

Финансы для нефинансовых руководителей

Дата проведения: 2 марта, среда

Как налоговики отбирают на выездные проверки при предпроверочном анализе

Дата проведения: 1 марта, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». 4-ФСС: за первый квартал 2022 будем сдавать новую форму

В этой форме не будет данных о расходах страхователей.

— Самозанятый ИП: что учитывать в работе и как правильно переходить с других режимов. Что спрашивают на форуме «Клерка»‎

Режиму НПД уже далеко не первый год, но вопросы его совмещения с ИП по-прежнему волнуют самозанятых. Как это происходит? Чего нельзя делать, чтобы не налететь на проблемы с налоговой? Разберем несколько вопросов.

— Испытательный срок при приеме на работу: важные детали

Работодатель может установить для сотрудника испытательный срок, чтобы проверить его пригодность к выполнению должностных обязанностей. Для кого и на какой срок можно установить испытание, как уволить работника, не прошедшего проверку, расскажем в статье.

— Все о пособиях в 2022 году

Эта статья — обзорная. Собрали все новое, что произошло с больничными, декретными и детскими пособиями. А там, где мало что изменилось, кратко напомнили самое актуальное.

— Цитата дня. Про маркеры однодневок

Налоговики ликвидировали половину юрлиц в Воронежской области как однодневки. И рассказали, как они это определили.

— Какие компетенции нужны финансовому специалисту в 2022 году

Роль специалистов в области бухгалтерского учета и финансов резко возросла в условиях пандемии, когда внимание организаций было сосредоточено на финансовой стабильности, планировании и анализе сценариев. Стратегия life-long learning (непрерывного обучения) сегодня особенно важна в финансовой сфере, в частности — получение компетенций, которые дают профессиональные сертификаты.

— Топ программ для сохранности данных бухгалтерии

Бухгалтерский труд сам по себе непростой и кропотливый, с высокой долей ответственности за правильность и безопасность документов. Мы собрали топ программ, которые помогут бухгалтеру не переживать за сохранность данных.

— «Ночной бухгалтер». Отменяют справку 182н. Бухгалтеры не понимают, как платить больничные за 3 дня

Пока все пишут сами знаете о чем, никто не отменял бухгалтерских проблем. Сегодня про приключения одной справки — 182н: сначала поменяли ее форму, а теперь оказалось, что она и вовсе не нужна.

— Сказ про Роснано: как высокий кредитный рейтинг не уберёг инвесторов

Последние несколько месяцев заставили новоиспечённых инвесторов усомниться в том, что они вынесли с многочисленных онлайн-марафонов по инвестициям из соцсетей исчерпывающие знания по финансовым рынкам.

🔒 Социальный налоговый вычет: что нужно знать работодателю

Социальные налоговые вычеты предоставляются в тех случаях, когда человек несет определенные социальные расходы. Разберемся, что это за вычеты и как они касаются работодателя.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2008@ от 22.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/5364 от 27.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/6405 от 01.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета

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— Уведомление о вызове в ИФНС с запросом документов

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