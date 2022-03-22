«Утренний бухгалтер». Бизнес продолжает жаловаться на дефицит бумаги. Власти обещают, что дефицита не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Магазины, ИП, бухгалтеры продолжают жаловаться на дефицит бумаги и сумасшедшие цены на нее.
В Минпромторге заявили, что все сложности решат через неделю и дефицита не будет.
Налоговики рассказали, что они считают дроблением и что нет. Спойлер: если дробите бизнес ради IT-льгот, то наказывать не будут.
Фейсбук и Инстаграм признали экстремистскими. Юристы пытаются понять, чем это грозит пользователям.
Рассказываем важные тонкости про льготу по налогу на имущество. А еще объясняем, как бизнесу сейчас правильно работать с самозанятыми. Последнее, кстати — классный бесплатный вебинар уже сегодня.
Власти принимают меры, чтобы российский бизнес смог справиться со сложной кризисной ситуацией 2022 года.
Подробнее о том, как воспользоваться льготами, а также как применить в работе все изменения в Налоговом кодексе и бухучете (новые ФСБУ), вы узнаете на семинаре «Отчетность за I квартал 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.», который состоится 4-5 апреля 2022 г.
Еще одна антикризисная мера — проверки малого и среднего бизнеса отменили. Но налогового контроля это не касается. Налоговики вас могут проверять в 2022 году, и, за счет вашей недоимки добирать дефицит бюджета!
Чтобы защитить свой бизнес, участвуйте в семинаре 1 апреля 2022 г. «Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие».
Семинары можно посетить очно или участвовать онлайн. Тел. 7 (495) 748 03 16, 601 88 32
Звоните и обязательно попросите свою антикризисную скидку!
Новости
- Если ИП не хватает денег на налоги, лучше прекратить деятельность, считают бухгалтеры
- Отменяют ежеквартальный отчет в ФСС
- Электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают
- В платежках появится новый статус 31
- На Мосбирже разрешили часть сделок с нерезидентами до 1 апреля
- Мосбиржа откроет торги ОФЗ, инфляцию в 2022 году ждут выше прогнозов. Нефть прыгает до $111,15. Инвестдайджест
- Вы можете хранить свои электронные чеки в сервисе ФНС
- В России будет новая система блокировки спама. Заработает с 1 июня
- В новой декларации по НДС проверят соотношения по СЗПК и возмещению налога
- Бухгалтеры жалуются, что СБИС, Такском и Контур-Диадок не работают. У всех так?
- Все новое в бухучете 2022 года: расскажем о пяти новых ФСБУ и других новинках
- Торговые центры просят господдержку, потому что иначе могут стать банкротами
- Бухгалтеры жалуются, что канадские банки отказываются проводить платежи в Россию. Ищут варианты
- Минфин разрешил уже сейчас применять норму НК по НДФЛ, которая пока не принята
- Магазинам в регионах не на чем печатать чеки из-за дефицита бумаги
- В договорах на куплю-продажу недвижимости не надо писать об иностранцах из недружественных стран
- Налоговики грозят клинингу проверками и доначислениями
- Всем бухгалтерам важно знать пять ФСБУ, иначе будут проблемы. Мы все расскажем, всему научим
- Для льготы по налогу на имущество ИП подает заявление установленной формы
- В иностранных интернет магазинах можно будет покупать без пошлины на сумму до 1000 евро
- Во время отстранения от работы непривитая сотрудница может уйти в декрет
- Налоговики нарушают прямой запрет ФНС и прячут требования в уведомления
- Купить электронику в рассрочку все еще можно
- Неважно, когда человек встал на учет в ЦЗН. Если он предпенсионер, пособие будет повышенное
- За публикации в Facebook и Instagram пользователей не признают экстремистами. А WhatsApp и Facebook Messenger блокировать не будут
- Индекс гособлигаций на Мосбирже упал до минимума 2014 года
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- Дробление бизнеса ради льгот для IT-отрасли — это нормально, считают в ФНС
- За рекламу в Instagram и Facebook и владение акциями Meta возможна уголовка, считает юрист
- Доллар 104,68 рубля, евро — 115,60 рубля. Официальный курсы валют на завтра
- Клиенты «Тинькофф» могут конвертировать доллары в рубли через банкоматы по курсу Мосбиржи
- Компания может засекретить свой баланс
- С 9 марта налоговые пени для организаций будут меньше
- Мосбиржа сегодня торгует облигациями. Торгов акциями не будет
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События
Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году
Дата проведения: 25 марта, пятница
Налоговые риски 2022: подводные камни
Дата проведения: 25 марта, пятница
Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 25 марта, пятница
Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году
Дата проведения: 24 марта, четверг
Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)
Дата проведения: 24 марта, четверг
СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С
Дата проведения: 24 марта, четверг
Воинский учет и бронирование сотрудников: что нужно знать HR
Дата проведения: 24 марта, четверг
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 24 марта, четверг
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 24 марта, четверг
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 24 марта, четверг
Статьи
— ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Чего ждать вкладчикам и заемщикам?
Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Разбираемся, чего ждать дальше вкладчикам и заемщикам.
— «Утренний бухгалтер». Пенсии проиндексируют на 8,6%
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— Как работают бесплатные VPN и насколько они безопасны
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5766@ от 06.04.2020
ФНС РФ: Письмо № 03-04-06/15369 от 03.03.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2616 от 04.03.2022
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.