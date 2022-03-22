«Утренний бухгалтер». Бизнес продолжает жаловаться на дефицит бумаги. Власти обещают, что дефицита не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Магазины, ИП, бухгалтеры продолжают жаловаться на дефицит бумаги и сумасшедшие цены на нее.

В Минпромторге заявили, что все сложности решат через неделю и дефицита не будет.

Налоговики рассказали, что они считают дроблением и что нет. Спойлер: если дробите бизнес ради IT-льгот, то наказывать не будут.

Фейсбук и Инстаграм признали экстремистскими. Юристы пытаются понять, чем это грозит пользователям.

Рассказываем важные тонкости про льготу по налогу на имущество. А еще объясняем, как бизнесу сейчас правильно работать с самозанятыми. Последнее, кстати — классный бесплатный вебинар уже сегодня.

Власти принимают меры, чтобы российский бизнес смог справиться со сложной кризисной ситуацией 2022 года. Подробнее о том, как воспользоваться льготами, а также как применить в работе все изменения в Налоговом кодексе и бухучете (новые ФСБУ), вы узнаете на семинаре «Отчетность за I квартал 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.», который состоится 4-5 апреля 2022 г. Еще одна антикризисная мера — проверки малого и среднего бизнеса отменили. Но налогового контроля это не касается. Налоговики вас могут проверять в 2022 году, и, за счет вашей недоимки добирать дефицит бюджета! Чтобы защитить свой бизнес, участвуйте в семинаре 1 апреля 2022 г. «Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие». Семинары можно посетить очно или участвовать онлайн. Тел. 7 (495) 748 03 16, 601 88 32 Звоните и обязательно попросите свою антикризисную скидку!

Новости

События

Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 25 марта, пятница

Налоговые риски 2022: подводные камни

Дата проведения: 25 марта, пятница

Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 25 марта, пятница

Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году

Дата проведения: 24 марта, четверг

Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)

Дата проведения: 24 марта, четверг

СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С

Дата проведения: 24 марта, четверг

Воинский учет и бронирование сотрудников: что нужно знать HR

Дата проведения: 24 марта, четверг

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 24 марта, четверг

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 24 марта, четверг

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 24 марта, четверг

Статьи

— ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Чего ждать вкладчикам и заемщикам?

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Разбираемся, чего ждать дальше вкладчикам и заемщикам.

— «Утренний бухгалтер». Пенсии проиндексируют на 8,6%

О том, что это произойдет с 1 апреля, сообщил Минтруд.

— Как работают бесплатные VPN и насколько они безопасны

С февраля в России блокируют сайты: в список уже попали соцсети Instagram, Twitter и Facebook. Пользователи обращаются к VPN и часто выбирают бесплатные сервисы из-за высокой стоимости подписок или трудностей с оплатой. Разбираемся, какие риски стоят за использованием бесплатных VPN-приложений.

— Четыре малоизвестных случая, когда при продаже недвижимости можно не платить НДФЛ

Уплата НДФЛ волнует многих собственников, которые планируют продать свою недвижимость. Большинство людей ориентируется в этом вопросе на минимальный предельный срок владения, по истечении которого налоговая обязанность точно снимается. Приведем четыре случая, когда можно перепродать недвижимость сразу же и не платить при этом НДФЛ.

— Как изменить штатное расписание и предупредить работников о новом размере зарплаты

Штатное расписание считается одним из важнейших кадровых документов. Оно представляет собой таблицу, в которой указывают структурные подразделения компании, должности, численность и зарплаты сотрудников. Отсутствие или неполное ведение штатного расписания уже является основанием для привлечения к административной ответственности. Из этой статьи вы узнаете, как грамотно внести правки в штатное расписание и оформить соответствующий приказ.

— На основании чего действует ИП: памятка

На каком основании действует ИП? Какие у него учредительные документы? Что указывать в договоре с ИП? Поясним и приведем пример.

— Цитата дня. Про отменить все налоги

Эксперты продолжают соревноваться между собой в предложениях мер по поддержке бизнеса. Вот и новый вариант: убрать все налоги.

— «Ночной бухгалтер». Компаниям дадут по 3 МРОТ за прием безработных. Но, как всегда, не всем

По всем СМИ раструбили новость: дескать, за прием на работу молодых безработных бизнесу дадут деньги от государства. На самом деле, там есть много нюансов.

— Какие товары запретили вывозить из России?

В соответствии с Указом Президента от 08.03.2022 № 100 до 31.12.2022 запрещен вывоз из РФ определенных товаров, а по некоторым товарам введены ограничения на вывоз. Что это значит?

— Как ввести и оплатить сотрудникам простой по вине работодателя

Временная остановка производственных процессов на предприятии может произойти по различным причинам, в том числе и по вине работодателя. В последнем случае рабочий простой должен быть компенсирован сотрудникам. Рассмотрим в данной статье как оформить простой, сколько он может длиться и как оплачивается.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5766@ от 06.04.2020

ФНС РФ: Письмо № 03-04-06/15369 от 03.03.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2616 от 04.03.2022

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