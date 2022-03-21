«Утренний бухгалтер». Пенсии проиндексируют на 8,6%

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Об этом сообщил Минтруд.
Работодателям за прием на работу сотрудника моложе 30 лет дадут 3 МРОТ. Но есть несколько условий.
Среди мер господдержки будет и помощь с оплатой переобучения работников. Речь, например, про работу на новом оборудовании или по новым технологиям.
В налоговых инспекциях по стране сняли все ковидные ограничения для личного приема.
Рассказываем, где пройти переквалификацию по антикризисному управленческому учету и что учитывать бизнесу сейчас при работе с самозанятыми.
Новшества в бухгалтерской работе в 2022 году: бесплатный вебинар!
Не дайте тревожности, страху и эмоциям испортить свою работу!
Гораздо лучше сосредоточиться и освоить прямо сейчас сложные вопросы новых ФСБУ.
На вебинаре обсудим:
- ФСБУ «Основные средства»;
- ФСБУ «Документооборот»;
- ФСБУ «Аренда»;
- 6-НДФЛ за 2021 год;
- налог на прибыль: что поменялось в 2022 году.
Начало 23 марта в 10:00 мск.
Новости
- Налоговики готовы реального поставщика назвать техничкой, лишь бы повысить доначисления
- По экономическим статьям могут объявить амнистию
- Список регионов, где отменили масочный режим
- Банк «Санкт-Петербург» временно не выдает карты UnionPay
- Люди скупают золото, ЦБ снижает курсы валют, нефть немного выросла. Инвестдайджест
- Налоговики снимают ограничения на личный прием в инспекциях с 21 марта
- Сокращаем расходы при помощи самозанятых: как не попасть под штрафы и доначисления
- Бухотчетность в ГИР БО сдают бесплатно
- Предпринимателя-депутата задержали за взятку налоговику. Налоговик сейчас под домашним арестом
- Банки потеряют 200 млрд рублей из-за большой разницы между ставками по вкладам и кредитам
- Кто брал автомобиль в лизинг? Расскажите, в какой компании
- В Сбере можно переводить валюту в евро, иенах, швейцарских франках. В долларах США — нельзя
- Если налоговики требуют поднять зарплаты в компании — это можно использовать, чтобы реально их поднять, советуют бухгалтеры
- Что нового в бухучете и налогах в 2022 году — расскажем 23 марта
- Если контрагент ошибочно перечислил деньги, налоговики не должны с них брать налог. Но придется отписаться на требование
- Какие валютные переводы запрещены
- Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 20 %
- Найм иностранных работников ограничат
- Предлагают снизить страховые взносы до 15 %, а для новых рабочих мест и вовсе обнулить на полгода
- Компаниям оплатят обучение работников
- Сотрудник должен лично подписать трудовой договор
- Без разрешения ЦБ нельзя будет оплачивать вклад в имущество иностранных фирм
- С 22 марта заработает платежный сервис GazpromPay. К нему можно привязать карты любого банка
- Заявок на ипотеку стало меньше
- Курс валют от ЦБ: доллар 103,95 рубля, евро — 114,40 рубля
- Тинькофф и Альфа-банк готовы принять клиентов ВТБ с ценными бумагами
- Бухгалтеры смогут писать о наболевшем в собственном блоге на «Клерке»
- Набиуллина: инфляция в 2022 году будет выше прогнозов, но цены на товары могут даже снизиться
- Мосбиржа открывает торги облигациями 21 марта
- Набиуллину переизберут на третий срок?
- В терминалах от Сбера можно отключить печать второго чека, для экономии ленты
- ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации
- Каждый день самозанятые зарабатывают по 2 млрд рублей
- Банки Грузии не обслуживают карты платежной системы «Мир»
- Если банк не принимает платеж по кредиту онлайн, идите и оплатите в отделении. Иначе будет просрочка
- Экспортерам будет проще подтвердить 0% НДС
- С 1 апреля проиндексируют пенсии
- За прием на работу молодого сотрудника работодателю дадут 3 МРОТ
- Безработным проще будет получить деньги на открытие своего дела
- Отменяют ежеквартальный отчет в ФСС
- Электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают
- В платежках появится новый статус 31
- На Мосбирже разрешили часть сделок с нерезидентами до 1 апреля
- Мосбиржа откроет торги ОФЗ, инфляцию в 2022 году ждут выше прогнозов. Нефть прыгает до $111,15. Инвестдайджест
- Вы можете хранить свои электронные чеки в сервисе ФНС
События
Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году
Дата проведения: 25 марта, пятница
Налоговые риски 2022: подводные камни
Дата проведения: 25 марта, пятница
Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году
Дата проведения: 24 марта, четверг
Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)
Дата проведения: 24 марта, четверг
СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С
Дата проведения: 24 марта, четверг
Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему
Дата проведения: 23 марта, среда
Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал
Дата проведения: 23 марта, среда
Как правильно купить готовый бизнес в 2022: 9 ошибок, которые важно избежать
Дата проведения: 23 марта, среда
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022
Дата проведения: 23 марта, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 22 марта, вторник
Статьи
— Правительство отменило плановые проверки бизнеса в 2022 году. Как это будет работать
Разбираем Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336.
— «Утренний бухгалтер». Вводят новые детские пособия. Налоговики трясут нотариусов
Пособия начнут платить с мая, а считать — еще с апреля.
— Банки продлевают срок действия карт: что это значит?
После того, как Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты, банки либо продлили срок действия уже выпущенных карт, либо вовсе объявили их бессрочными. Теперь карточками можно пользоваться хоть до физического износа пластика. Разбираемся, с чем это связано, и как совершать покупки по картам с истекшим сроком действия.
— Постановка на учет земельного участка: как правильно учесть асфальт и ограждение
При постановке на учет земельного участка с асфальтовым покрытием и ограждением необходима информация о перечне приобретаемых объектов и стоимости их приобретения.
— Криптовалюты-мемы стали главным трендом 2021 года. Что это такое и зачем вам про них знать?
Криптовалюты, основанные на базе известных мемов, считаются одним из главным трендов 2021 года, утверждают представители криптобиржи Huobi Global. Разберемся, что это такое.
— Как бухгалтеру правильно хранить и уничтожать документы
В текущей работе организации составляют различные документы. Ими обосновываются хозяйственные операции, сделки или расходы. При этом налоговики в любой момент могут истребовать информацию, даже если она связана с деятельностью вашего партнера по бизнесу. Вот почему важно хранить все документы. О том, что нужно учесть, организуя хранение документов, расскажем далее.
— К чему приведут ошибки в платежном поручении на уплату налогов
Ошибки в платежном поручении при уплате налогов (страховых взносов) могут привести к достаточно серьезным последствиям. Рассмотрим, что это за ошибки, чем они чреваты.
— Курс доллара уже не взлетает: стоит ли опасаться, что это временно?
9 марта 2022 года курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей и достиг исторического максимума. С тех пор он успел немного упасть и продолжает снижаться. Стоит ли ждать нового падения рубля и, если да, из-за чего он случится.
🔒 IT-компаниям обнулят налог на прибыль
Вместо 3 % налог на прибыль для IT-бизнеса будет 0 %.
🔒 Подтверждаем в ФСС вид основной деятельности
Не позднее 15 апреля все организации обязаны подтвердить в ФСС основной вид экономической деятельности за 2021 год. ИП это делать не нужно.
— Цитата дня. Про значение ставки в 20%
На очередном заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%. Эксперты стали объяснять, почему.
— Вклады, дорогие покупки и недвижимость в кризис: во что вложиться и с чем не спешить
Мы спросили у экспертов, во что действительно стоит вложиться, стоит ли волноваться за накопления и какие покупки сделать прямо сейчас.
🔒 Как правильно сдать СЗВ-М за март 2022
СЗВ-М за март 2022 года сдают все работодатели, даже на единственного учредителя-директора. Разберем подробно форму отчета, особненности ее заполнения и сроки сдачи.
— «Ночной бухгалтер». Налоговики опять взялись за среднеотраслевые зарплаты. И жестят с требованиями, несмотря на кризис
Кому сами знаете что, кому мать родная: инспекции продолжают закидывать бизнес абсурдными требованиями и требовать высокие зарплаты. Взялись даже за нотариусов.
— Служба занятости в 2022 году будет помогать не только безработным гражданам
Правительство обязало Службы занятости оказывать психологическую поддержку и временное трудоустройство еще не уволенных лиц
— Кто в Москве сможет получить грант на деятельность в сфере быстрого питания?
В целях поддержки предоставления услуг быстрого питания в г. Москве разработана программа выделения грантов (постановление Правительства г. Москвы от 16.03.2022 № 395-ПП).
🔒 Как сейчас работает сдача бухотчетности в ГИРБО?
Уточнили сроки сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО и перечень сведений, которые надо передавать в Федресурс.
— ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Чего ждать вкладчикам и заемщикам?
Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Разбираемся, чего ждать дальше вкладчикам и заемщикам.
— Как работают бесплатные VPN и насколько они безопасны
С февраля в России блокируют сайты: в список уже попали соцсети Instagram, Twitter и Facebook. Пользователи обращаются к VPN и часто выбирают бесплатные сервисы из-за высокой стоимости подписок или трудностей с оплатой. Разбираемся, какие риски стоят за использованием бесплатных VPN-приложений.
Блоги компаний
- Как подать заявления на детский вычет по НДФЛ (Максим Юзвак)
- Обзор инициатив Госдумы: работа для инвалидов, выплаты ухаживающим за инвалидами (Максим Юзвак)
- Маркировку отложили. Эксперименты отодвинули на неопределенный срок (Калуга Астрал)
- Как ИП уменьшить налог УСН на страховые взносы (Тинькофф)
- Как изменить ОКВЭД: инструкция для ООО и ИП (МойСклад)
- Как хранить электронные документы (Калуга Астрал)
- Новые предложения по защите потребителей от роста цен и рекламы (Максим Юзвак)
- Как найти деньги внутри собственной компании. Упростили для вас несколько способов (Клерк)
- EBIT и EBITDA: как и зачем считать (Моё дело)
- Как платить налоги с акций иностранных компаний? (RosCo)
- ФНС запустила свою «соц сеть для контрагентов». Оксюморон, да? Нет (happy@)
- Новые законы уголовной ответственности для бухгалтеров😰😰😰😰 (happy@)
- Ваш пакет мер по работе с поставщиками и заказчиками в форс-мажоре. Как обезопасить себя от налоговых последствий (Клерк)
- Облагается ли НДС продажа подарочных карт иностранных интернет-магазинов в России? (RosCo)
- На «Клерке» заработала «Трибуна». Высказывайтесь (ToT)
- Бухгалтер Т. из Москвы: из бухгалтера в художники. Или как уйти и стать счастливой? (Неделя анонимного бухгалтера)
- Как мы сделали продукт, который экономит бухгалтерам до 150 000 тысяч рублей в год (Enche)
- Закрытие ИП (COVID) выплаты (Вячеслав Леонов)
- Объясняем простым языком, почему сейчас бюджетирование жизненно важно для бухгалтеров даже небольших компаний (Клерк)
- Почему важно проводить общее собрание ООО ежегодно (URVISTA)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2616 от 04.03.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1352 от 04.03.2022
Обсуждаемые темы форума
— Перевод денежных средств самозанятому, правильность оформления чека
— Принятие к учету НМА прошлых лет
— Подпись лица, получившего доверенность
— ИП оплатил с карты, как ввести в 1с
— Предостережение от росприроднадзора, что дальше?
— Использование Добавочного капитала
— Какую формулировку указать в Договоре подряда для включения работ в расходы по УСН
— Маркировка молочной продукции в Общепите
— Отчетность по алкоголю в парикмахерской
— Учет коронавирусной субсидии в нко
— Фиксирование курса у.е. для части договора
— Компания в Грузии (LLC) и налоги в РФ
— Экономические стратегии во время кризиса
— Кап ремонт в Управляющей компании
— Налоговая льгота по налогу на имущество у ИП на УСН,
— Деятельность агентов на УСН и применение им ККТ
— Конвертация 80% валютной выручки
— Учет расходов на гос. экспертизу в проектной организации
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.