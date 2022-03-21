«Утренний бухгалтер». Пенсии проиндексируют на 8,6%

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Об этом сообщил Минтруд.

Работодателям за прием на работу сотрудника моложе 30 лет дадут 3 МРОТ. Но есть несколько условий.

Среди мер господдержки будет и помощь с оплатой переобучения работников. Речь, например, про работу на новом оборудовании или по новым технологиям.

В налоговых инспекциях по стране сняли все ковидные ограничения для личного приема.

Рассказываем, где пройти переквалификацию по антикризисному управленческому учету и что учитывать бизнесу сейчас при работе с самозанятыми.

Новшества в бухгалтерской работе в 2022 году: бесплатный вебинар! Не дайте тревожности, страху и эмоциям испортить свою работу! Гораздо лучше сосредоточиться и освоить прямо сейчас сложные вопросы новых ФСБУ. На вебинаре обсудим: ФСБУ «Основные средства»;

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​налог на прибыль: что поменялось в 2022 году. ​​​​​​​Начало 23 марта в 10:00 мск. Записаться

Новости

События

Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 25 марта, пятница

Налоговые риски 2022: подводные камни

Дата проведения: 25 марта, пятница

Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году

Дата проведения: 24 марта, четверг

Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)

Дата проведения: 24 марта, четверг

СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С

Дата проведения: 24 марта, четверг

Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему

Дата проведения: 23 марта, среда

Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал

Дата проведения: 23 марта, среда

Как правильно купить готовый бизнес в 2022: 9 ошибок, которые важно избежать

Дата проведения: 23 марта, среда

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022

Дата проведения: 23 марта, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 22 марта, вторник

Статьи

— Правительство отменило плановые проверки бизнеса в 2022 году. Как это будет работать

Разбираем Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336.

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Пособия начнут платить с мая, а считать — еще с апреля.

— Банки продлевают срок действия карт: что это значит?

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— Постановка на учет земельного участка: как правильно учесть асфальт и ограждение

При постановке на учет земельного участка с асфальтовым покрытием и ограждением необходима информация о перечне приобретаемых объектов и стоимости их приобретения.

— Криптовалюты-мемы стали главным трендом 2021 года. Что это такое и зачем вам про них знать?

Криптовалюты, основанные на базе известных мемов, считаются одним из главным трендов 2021 года, утверждают представители криптобиржи Huobi Global. Разберемся, что это такое.

— Как бухгалтеру правильно хранить и уничтожать документы

В текущей работе организации составляют различные документы. Ими обосновываются хозяйственные операции, сделки или расходы. При этом налоговики в любой момент могут истребовать информацию, даже если она связана с деятельностью вашего партнера по бизнесу. Вот почему важно хранить все документы. О том, что нужно учесть, организуя хранение документов, расскажем далее.

— К чему приведут ошибки в платежном поручении на уплату налогов

Ошибки в платежном поручении при уплате налогов (страховых взносов) могут привести к достаточно серьезным последствиям. Рассмотрим, что это за ошибки, чем они чреваты.

— Курс доллара уже не взлетает: стоит ли опасаться, что это временно?

9 марта 2022 года курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей и достиг исторического максимума. С тех пор он успел немного упасть и продолжает снижаться. Стоит ли ждать нового падения рубля и, если да, из-за чего он случится.

🔒 IT-компаниям обнулят налог на прибыль

Вместо 3 % налог на прибыль для IT-бизнеса будет 0 %.

🔒 Подтверждаем в ФСС вид основной деятельности

Не позднее 15 апреля все организации обязаны подтвердить в ФСС основной вид экономической деятельности за 2021 год. ИП это делать не нужно.

— Цитата дня. Про значение ставки в 20%

На очередном заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%. Эксперты стали объяснять, почему.

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Мы спросили у экспертов, во что действительно стоит вложиться, стоит ли волноваться за накопления и какие покупки сделать прямо сейчас.

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Кому сами знаете что, кому мать родная: инспекции продолжают закидывать бизнес абсурдными требованиями и требовать высокие зарплаты. Взялись даже за нотариусов.

— Служба занятости в 2022 году будет помогать не только безработным гражданам

Правительство обязало Службы занятости оказывать психологическую поддержку и временное трудоустройство еще не уволенных лиц

— Кто в Москве сможет получить грант на деятельность в сфере быстрого питания?

В целях поддержки предоставления услуг быстрого питания в г. Москве разработана программа выделения грантов (постановление Правительства г. Москвы от 16.03.2022 № 395-ПП).

🔒 Как сейчас работает сдача бухотчетности в ГИРБО?

Уточнили сроки сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО и перечень сведений, которые надо передавать в Федресурс.

— ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Чего ждать вкладчикам и заемщикам?

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Разбираемся, чего ждать дальше вкладчикам и заемщикам.

— Как работают бесплатные VPN и насколько они безопасны

С февраля в России блокируют сайты: в список уже попали соцсети Instagram, Twitter и Facebook. Пользователи обращаются к VPN и часто выбирают бесплатные сервисы из-за высокой стоимости подписок или трудностей с оплатой. Разбираемся, какие риски стоят за использованием бесплатных VPN-приложений.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2616 от 04.03.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1352 от 04.03.2022

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