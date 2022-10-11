Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». ПФР зачем-то собирает у работодателей данные о службе сотрудников в армии

Просят дополнить сведения на ИЛС сотрудников.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работодатели стали получать от Пенсионного фонда требования дополнить сведения на ИЛС сотрудников данными о военной службе.

Мобилизованным ИП хотят продлить сроки уплаты налогов и взносов, а еще сдачи отчетности

Тем ИП, которых не мобилизовали, напоминаем про сроки уплаты взносов в ФСС в этом году.

Многие компании стали отказываться от планов на новогодние корпоративы. Причиной называют несвоевременность развлечений. 

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Разберем с экспертами, почему, чтобы отстоять свои интересы и права в суде, в подавляющем большинстве случаев без представителя не обойтись.

Объясняем, можно ли все же без него и какие в этом случае риски. 

Читайте статью и берите на заметку полезные моменты.

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Документы

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-9093/2018 от 23.08.2018

Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.1995

Федеральный закон № 287-ФЗ от 25.12.2008

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2079/2021 от 28.01.2021

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25020/2021 от 26.10.2021

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