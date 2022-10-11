«Утренний бухгалтер». ПФР зачем-то собирает у работодателей данные о службе сотрудников в армии

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Работодатели стали получать от Пенсионного фонда требования дополнить сведения на ИЛС сотрудников данными о военной службе.
Мобилизованным ИП хотят продлить сроки уплаты налогов и взносов, а еще сдачи отчетности.
Тем ИП, которых не мобилизовали, напоминаем про сроки уплаты взносов в ФСС в этом году.
Многие компании стали отказываться от планов на новогодние корпоративы. Причиной называют несвоевременность развлечений.
Скандальная история: директор заставляет бухгалтера бесплатно работать после увольнения. Обсуждаем, как защитить свои права.
У меня есть штатный юрист, зачем мне в арбитражном суде представитель?
Разберем с экспертами, почему, чтобы отстоять свои интересы и права в суде, в подавляющем большинстве случаев без представителя не обойтись.
Объясняем, можно ли все же без него и какие в этом случае риски.
Читайте статью и берите на заметку полезные моменты.
Новости
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- При увольнении по ликвидации филиала в СЗВ-ТД надо указать его название
- В 1С появилась компания, которая займется консалтингом
- НКО уменьшает налог по УСН на взносы за всех работников, даже если они не приносят доход
- Центр поддержки инвестиционного кредитования уже работает на платформе МСП. Бизнес может взять кредит по ставке от 3%
- Срок решения по лицензиям на алкоголь сократят. Снизится и количество документов для получения лицензии
- Налоговики выдали компании два разных решения по одной проверке. Но доказать незаконность будет трудно
- Высококвалифицированных работников банков призывают по ЧМ, хотя ЦБ направил списки сотрудников для брони
- Период службы по мобилизации исключат при расчете больничного
- Россияне уже сняли более 750 млрд руб. наличными
- К электронным статотчетам можно будет не прикладывать МЧД. Росстат найдет ее на платформе ФНС
- На Госуслугах можно подать заявку на аккредитацию IT-компаний
- Директор заставляет бухгалтера бесплатно работать после увольнения
- ИП могут в Telegram создавать карточки товаров и принимать оплату
- Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в 1С и преждевременно сдала недоделанный отчет
- Российские компании отменяют новогодние корпоративы
- В России растет малый и средний бизнес. Ни в одном регионе не зафиксировали снижение числа работников МСП
- ФНС России запустит программу по обмену опытом с коллегами из СНГ
- ИП должны уплатить добровольные взносы в ФСС до конца 2022 года
- Сроки уплаты налогов, взносов и сдачи отчетности продлят для мобилизованных ИП. А собственникам, призванным по ЧМ, разрешат оставить бизнес
- Приложение Сбербанка снова есть в AppStore. Скачайте, через неделю его могут опять удалить
- Через QIWI Business теперь можно платить самозанятым по системе быстрых платежей
- ПФР хочет получить от работодателей данные о службе сотрудников в армии
- Могут разрешить ввозить в страну больше 10 тыс. долларов наличными
- Банк «Ренессанс кредит» уйдет из четырех российских регионов
- ЦБ выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля
- Для людей с особенностями ментального здоровья Сбер разработал памятки для визитов в банк
- Нобелевскую премию по экономике дали исследователям банков
События
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Управление клиентской базой на примере Битрикс24
Дата проведения: 14 октября, пятница
Откройте – полиция! Права и обязанности. Стратегия поведения
Дата проведения: 14 октября, пятница
Бесплатный мастер-класс «Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО»
Дата проведения: 13 октября, четверг
Доверяй, но проверяй: как сервис проверки контрагентов помогает сохранить ваши деньги
Дата проведения: 13 октября, четверг
Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?
Дата проведения: 13 октября, четверг
Работа с самозанятыми: риски и преимущества для работодателя
Дата проведения: 13 октября, четверг
6 способов вывести из компании деньги: что важно знать о рисках?
Дата проведения: 13 октября, четверг
Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование
Дата проведения: 13 октября, четверг
Основные средства все об учете по новым стандартам
Дата проведения: 13 октября, четверг
Статьи
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Внесение уставного капитала в кассу только на первый взгляд выглядит простой операцией. В каком порядке это происходит и как обеспечить законодательные требования, расскажем в нашей статье.
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Статус индивидуального предпринимателя — это особый режим ведения бизнеса, для которого предусмотрены различные льготы и преференции. Ликвидировать или закрыть ИП, как например, ООО нельзя, от статуса можно только отказаться. При этом сделать такой шаг допустимо даже в том случае, если на юридическом лице «висят» долговые обязательства.
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🔒 Какое имущество ИП лучше не покупать
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Документы
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-9093/2018 от 23.08.2018
Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.1995
Федеральный закон № 287-ФЗ от 25.12.2008
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2079/2021 от 28.01.2021
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25020/2021 от 26.10.2021
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