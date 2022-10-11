«Утренний бухгалтер». ПФР зачем-то собирает у работодателей данные о службе сотрудников в армии

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работодатели стали получать от Пенсионного фонда требования дополнить сведения на ИЛС сотрудников данными о военной службе.

Мобилизованным ИП хотят продлить сроки уплаты налогов и взносов, а еще сдачи отчетности.

Тем ИП, которых не мобилизовали, напоминаем про сроки уплаты взносов в ФСС в этом году.

Многие компании стали отказываться от планов на новогодние корпоративы. Причиной называют несвоевременность развлечений.

Скандальная история: директор заставляет бухгалтера бесплатно работать после увольнения. Обсуждаем, как защитить свои права.

У меня есть штатный юрист, зачем мне в арбитражном суде представитель? Разберем с экспертами, почему, чтобы отстоять свои интересы и права в суде, в подавляющем большинстве случаев без представителя не обойтись. Объясняем, можно ли все же без него и какие в этом случае риски. Читайте статью и берите на заметку полезные моменты.

Новости

События

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Управление клиентской базой на примере Битрикс24

Дата проведения: 14 октября, пятница

Откройте – полиция! Права и обязанности. Стратегия поведения

Дата проведения: 14 октября, пятница

Бесплатный мастер-класс «Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО»

Дата проведения: 13 октября, четверг

Доверяй, но проверяй: как сервис проверки контрагентов помогает сохранить ваши деньги

Дата проведения: 13 октября, четверг

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 13 октября, четверг

Работа с самозанятыми: риски и преимущества для работодателя

Дата проведения: 13 октября, четверг

6 способов вывести из компании деньги: что важно знать о рисках?

Дата проведения: 13 октября, четверг

Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование

Дата проведения: 13 октября, четверг

Основные средства все об учете по новым стандартам

Дата проведения: 13 октября, четверг

Статьи

— Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.

— ВС определил штраф за передачу аккаунта в каршеринге

Многие водители используют сервисы каршеринга, но не всегда внимательно читают договоры аренды автомобилей. Между тем компания-арендодатель может предусмотреть высокий штраф за нарушение условий сделки. В одном из споров, который дошел до ВС, организация в соглашении присоединения указала, если водитель передаст учетную запись другому человеку, то он заплатит за это штраф 150 000 руб. Сегодня ВС проанализировал, допустимо ли взыскивать с пользователя такой существенный размер неустойки.

— «Утренний бухгалтер». Важные коды в СЗВ-СТАЖ до конца 2022 года

Изменения проработают совсем недолго, но о них надо знать.

— Как внести деньги в уставный капитал через кассу

Внесение уставного капитала в кассу только на первый взгляд выглядит простой операцией. В каком порядке это происходит и как обеспечить законодательные требования, расскажем в нашей статье.

— Зачем нужно представительство в арбитражном суде

Если вкратце, то для того, чтобы выиграть дело. Чтобы отстоять свои интересы и права в суде, в подавляющем большинстве случаев без представителя не обойтись.

— Неоплачиваемый больничный внешнему совместителю в программах 1С

Тема больничных с введением проактивных выплат напрямую от ФСС до сих пор остается на пике популярности. И если с начислением положенного пособия по временной нетрудоспособности бухгалтер еще справляется, то в ситуации, когда больничный не оплачивается, а в табеле указывается, путаются даже профессионалы. Одним из таких случаев является больничный внешнему совместителю.

— Как закрыть ИП с долгами

Статус индивидуального предпринимателя — это особый режим ведения бизнеса, для которого предусмотрены различные льготы и преференции. Ликвидировать или закрыть ИП, как например, ООО нельзя, от статуса можно только отказаться. При этом сделать такой шаг допустимо даже в том случае, если на юридическом лице «висят» долговые обязательства.

— Вклад как способ сохранения денег. Плюсы и минусы

Иногда читатели или знакомые спрашивают меня, а выгодно ли хранить деньги на вкладе. Иногда прибавляется условие — выгодно ли именно сейчас это делать?

— Разные оклады на одинаковых должностях: может ли такое быть? Судебная практика

В некоторых организациях имеет место ситуация, когда работники получают разные оклад/зарплаты на одинаковых должностях. Что об этом говорит закон и ТК РФ? Насколько законна такая дифференциация в оплате труда? Разбираемся в этой статье с учётом судебной практики 2022 года.

🔒 Какое имущество ИП лучше не покупать

Когда гражданин выбирает себе статус ИП, ему предварительно следует знать, что с этого момента его обычные покупки не отделены от предпринимательских. А это влечет за собой реальные экономические потери, если приобретенное имущество будет продано. Подробности – в статье.

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Если у физлица нет иных доходов, кроме как от сдачи квартиры в аренду, он тоже вправе получить стандартный вычет на ребенка. Как это сделать, рассказали московские налоговики.

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Зачем коллегами из HR нужна CRM-система, какие они бывают (спойлер: есть специальные для рекрутеров), в чём от неё польза для компании и нервной системы бухгалтера? Разбираемся в этой статье.

— «Ночной бухгалтер». Самозанятым нельзя сдавать в аренду квартиру и платить НПД, если в квартире никто не живет

Ничего не поняли из этого каламбура? Не беда, тут и впрямь сам черт ногу сломит. Речь про решение суда по квартире, которую использовали как юрадрес для встреч с клиентами и поставщиками.

— Цифра дня. Про банкротов, которых стало меньше

Россиян-банкротов становится все меньше. В этом году, например — в два раза по сравнению с прошлым годом.

— Что волнует бухгалтеров после 21 сентября? ТОП 5 обсуждений популярного телеграм-канала «Клерка»

Казалось бы, темой месяца стала частичная мобилизация, но первое место в обсуждениях заняла вовсе не она.

— Что делать с повесткой сотрудника и с мобилизованным ИП: топ консультаций экспертов «Клерка» за неделю

Частичная мобилизация не сходит с первых полос всех СМИ уже третью неделю. Изменила она и работу бухгалтеров: многие столкнулись с повестками не только сотрудников, но даже учредителей и директоров. Как все это оформлять, непонятно. Вопросы посыпались в «Клерк.Консультации».

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Документы

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-9093/2018 от 23.08.2018

Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.1995

Федеральный закон № 287-ФЗ от 25.12.2008

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2079/2021 от 28.01.2021

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25020/2021 от 26.10.2021

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