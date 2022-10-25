«Утренний бухгалтер». Работодателям разрешат платить отпускные уже во время отпуска

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Любопытная новость об очередных поправках в ТК: депутаты Госдумы планируют разрешить выплату отпускных через два дня после начала отпуска. Если закон примут, то поменяется статья 136 ТК.

Со следующего года заработает новое универсальное пособие на детей. Наш редактор-эксперт разобралась, что это за пособие и как его будут считать: ловите статью.

​​​​​​​Как проверить доначисления по акту налоговой проверки? Наш блогер в Трибуне предлагает обратить внимание на важные нюансы.

Зачем и как строить бизнес...на лягушачьих лапках? Публикуем любопытное интервью с краснодарскими предпринимателями.

В одном посте - все самое важное, что надо знать про единый налоговый платеж. Сохраняйте.

Как получить субсидии для своего бизнеса в сфере логистики? Разбираемся на бесплатном вебинаре 27 октября в 17:00 по МСК. Узнаете: какие виды субсидий подходят вашему бизнесу;

как эффективно и быстро получить субсидии;

как привлечь инвестиции и какие инструменты для этого использовать. В конце вебинара среди участников разыграем оплаченный сертификат 1С. Записаться бесплатно

Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

Вебинар, который сделает вас больше, чем просто бухгалтер! Повысьте свою ценность в глазах руководства, станьте правовым советником для компании. Ведь таких спецов на рынке единицы.

​​​​​​​Эксперт расскажет, как разбираться во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса (кстати, самого перспективного сегмента сейчас).

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Новости

События

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Дата проведения: 1 ноября, вторник

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 31 октября, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Дата проведения: 28 октября, пятница

Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски

Дата проведения: 28 октября, пятница

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 октября, пятница

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Дата проведения: 28 октября, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер». У мобилизованных все-таки будет отсрочка по налогам и взносам

Кабмин принял постановление.

🔒 Компенсация за задержку зарплаты: какие будут налоговые последствия

Когда работодатель задержал зарплату сотрудникам, по закону он должен выплатить им компенсацию. Вот только чиновники отказываются считать эти суммы компенсацией. Отсюда – негативные налоговые последствия.

— Журнал проверок воинского учета и бронирования: как его заполнять и сколько надо хранить

При ведении воинского учета работников и тех, на кого есть или положена бронь, необходимо также иметь журнал проверок воинского учета и бронирования. Объясняем, что про него нужно знать.

— Кто имеет право ставить подписи в УПД?

Подписи в УПД являются обязательными элементами документа, без которых УПД может быть признан недействительным. Кто и как ставит подписи в УПД, расскажем в статье.

— Как взять семейную ипотеку в 2022 году и какие действуют ставки

Программу семейной ипотеки в России продлили до 1 июля 2024 года. Рассказываем, кто может ее оформить и на каких условиях.

— Дробиться нельзя, но если IT, то можно? Разбираемся в вопросе с экспертом

За последние несколько месяцев мы много слышим о льготах для IT. В том числе льготы касаются выделения части компании в отдельное юридическое лицо. Выделять IT-подразделения в отдельную компанию теперь можно, но остается много нюансов. Разбираемся с экспертом.

— Что проверяет ГИТ у работодателей и какие выводы можно сделать

Разбираем статистику контрольно-надзорных мероприятий трудовой инспекции и подводим итоги.

— Наём персонала собственными силами и кадровый аутсорсинг: что выгоднее и удобнее

У предприятий, работа которых зависит от сезонности, потребность в сотрудниках меняется в течение года. В активный сезон им надо быстро закрыть сотни вакансий, а потом значительно сократить штат. Такие периоды называются пиковыми нагрузками.

— Как отчетностью закрепить применение УСН «по факту»

Бывает, что налоговики вспоминают о нарушениях налогоплательщиков довольно поздно. Но это не мешает им предъявлять претензии и пытаться доначислить налоги. Однако суды не любят, когда такое делают «задним числом». Подробности в статье.

— Обзор платформ по работе с самозанятыми и другими внештатниками

Самозанятых все больше, спрос на их услуги растет. Сами исполнители тоже осознали, что работать официально не только правильно, но и выгодно (налог на НПД составляет всего 6% против 13% НДФЛ при обычных условиях). По данным исследования hh.ru и YouDo, две трети компаний уже работают с внештатниками или вот-вот начнут.

— Цитата дня. Про риски и однодневки

Глава регионального УФНС в Ярославской области рассказал, как, по его мнению, надо бороться с однодневками.

— Бухгалтеры надеются на предупреждения вместо штрафов, путаются с сотрудниками-иностранцами и налоговым агентством по НДС. Новое на форуме «Клерка»

Рассказываем, что болит у клерков прямо сейчас: самые разные ситуации, где, возможно, не хватает как раз вашего совета.

— Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера

Судя по обсуждениям коллег в профсообществах, многие бухгалтеры не знают, что есть особенности по НДФЛ дистанционных сотрудников. Расскажем в этой статье, какие правила расчета НДФЛ есть сейчас, что планируют изменить, и почему некоторые бухгалтеры неправильно считают НДФЛ.

— «Ночной бухгалтер». Мобилизовали ИП? Закрывать бизнес теперь не обязательно. Единственным учредителям тоже

Приняли наконец льготы для мобилизованных ИП и единственных учредителей. На работников льгот не дали (зато их можно не включать в график отпуска).

— Новое универсальное пособие будут платить на детей с рождения до 17 лет. Кому и как посчитают?

С 2023 года на детей до 17 лет будут платить универсальное пособие вместо тех, что есть сейчас. Также новое универсальное пособие будет для беременных женщин.

— Как построить бизнес на лягушачьх лапках: Одна лягушка в день съедает семь насекомых

В станице Смоленской Северского района работает лягушачья гастроферма «M. Grenouille» («Месьё Гренуй»). Мясо лягушек планируют продавать в рестораны, по выходным хозяева принимают экскурсии. «Клерк» продолжает делиться самыми интересными страницами краснодарского проекта «Кублог».

— Частичная мобилизация предпринимателей и учредителей бизнеса: что важно знать и что изменилось

Несмотря на то, что в некоторых регионах мобилизация завершена или близка к концу, бизнесу все равно надо знать, что изменило новое постановление кабмина.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 81-КГ19-12 от 16.12.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92697 от 26.09.2022

Правительство РФ: Распоряжение № 1362-р от 30.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84335 от 30.08.2022

Федеральный закон № 149-ФЗ от 28.05.2022

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