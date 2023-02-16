«Утренний бухгалтер». Егоров объявил мораторий на начисление пеней по ЕНС

В докладе Путину о налоговом администрировании Даниил Егоров сообщил, что сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле, а пока объявлен мораторий на начисление пеней.
Путин считает неизвестные долги на ЕНС вопросом технического характера и потребовал поскорее привести его в порядок.
Новые правила по больничным в новых регионах заработают с 1 марта.
Давно не интересовались МСФО? Почитайте полезный гайд от наших блогеров про МСФО и консолидированную отчетность.
То, что надо знать каждому предпринимателю. Инструкция, как зарегистрировать в налоговой ККТ в 2023 году.
5 инструментов для роста продаж из ВКонтакте
- Прогревы через контент
- Таргетированная реклама
- Чат-бот
- Конкурсы
- Рекламные «посевы»
Хотите узнать подробнее, как начать продавать через ВКонтакте в 2023 году? Бронируйте место на курсе «SMM-продвижение от новичка до гуру за 8 занятий». Здесь будет все нюансах продвижения в VK доступно и легко.
Программа курса и регистрация по ссылке
Реклама ИП Асадова, ИНН: 671404745481
Новости
1 🔥 Смотрите, какое удостоверение мы выдаем аттестованным бухгалтерам
2 Как считать активы компании для налога на прибыль 0% при продаже акций
3 🎰 Людям приписывают липовые доходы от букмекерской конторы
4 Курс доллара превысил 74 рубля. Это впервые с апреля 2022 года
5 Призы от НКО за счет президентских грантов не облагаются НДФЛ
6 Центробанк сообщил, кто наиболее уязвим для мошенников
7 Совет Федерации на досрочном заседании 22 февраля обсудит бюджетные и налоговые изменения
8 В 2023 году можно вернуть госпошлину за лицензию по азартным играм
9 Туристам из РФ проще всего получить шенген в Венгрии и Греции
10 VK запустил кабинет прямых выплат для самозанятых, юрлиц и ИП
11 Ритейлер мобильной техники Связной признал себя банкротом
12 Aurus планирует выпускать не только автомобили, но и мебель и парфюм
13 Автомобили Москвич отправятся в таксопарки весной 2023 года
14 Путин выступил за домашний арест бизнесменам-фигурантам дел в экономической сфере
15 Бухгалтеры обсуждают, как обезопаситься от незапланированных поступлений на счет от физлиц
16 В Думе предложили ввести ипотеку на новостройки под 5% для всех
17 Предпраздничный день в табеле учета рабочего времени маркируется кодом «Я»
18 Предложили маркировать враждебные Telegram-каналы
19 Неквалам разрешат покупать облигации, выпущенные субъектами России
20 ПФР не удалось взыскать с компании индексацию пенсии сотрудника, на которого забыли сдать СЗВ-М
21 ЦБ создал департамент организации международных расчетов
22 Минцифры дополнительно поддержит отдельные сегменты IT-отрасли
23 Если семье отказали в едином пособии, заявление подать повторно можно
24 Игры будут предустанавливать на мобильные платформы
25 ⚡ Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк могут отключить от SWIFT по решению Еврокомиссии
26 Как считать земельный налог, если ставка по изменилась в течение года
27 Владельцев недвижимости будут проверят по QR-кодам
28 ❕ Налоговики объяснили, зачем нужно уведомление по имущественным налогам юрлиц
29 ЦБ расширит список случаев страхования киберрисков
30 Новый закон о госзакупках будет представлен до 15 марта
31 Впервые с апреля курс евро вырос до 80 рублей
32 Альфа-банк, Тинькофф банк и ФНБ могут попасть под санкции ЕС
33 С 1 марта 2023 года в новых регионах будут платить больничные по особым правилам
34 ⚡️Путин считает, что долги на ЕНС — вопрос технического характера. Их надо привести в порядок
35 Банки попросили отказаться от услуг в мессенджерах
36 ❗ Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет
37 Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут
События
Как бухгалтеру-аутсорсеру продавать свои услуги
Дата проведения: 22 февраля, среда
Как ответить на требования из ИФНС, чтобы не довести до проверки
Дата проведения: 22 февраля, среда
Что делать если прибыль есть, а денег нет
Дата проведения: 21 февраля, вторник
Все что нужно знать про EBITDA
Дата проведения: 21 февраля, вторник
ФНС вводит налоговые оговорки. Когда НДС переложат на контрагента?
Дата проведения: 21 февраля, вторник
Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г
Дата проведения: 21 февраля, вторник
Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Похищать деньги с банковских счетов стали реже
Начинаем утро с приятной статистики.
— Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру
Проблема выбора жилья и его последствий все еще никуда не уходит, а раз так, то и разбираться в фирмах-застройщиках и жилищных правах нужно каждому. «Клерк» поговорил с Антоном Кравченко, юристом юридической фирмы Арбитраж.ру о том, как понять, что связываться с застройщиком не надо, и что делать, если ипотеку вы уже взяли, но компания стала банкротом, не достроив ваш дом.
— Почему пенсионные выплаты могут снизить и когда это можно исправить: разбираем реальные примеры
При том, что размеры пенсионных выплат у большинства населения весьма и весьма скромные, людям порой приходится сталкиваться с тем, что уже назначенную выплату им еще и сократили.
— Как понять, что самозанятость вам подходит? Чек-лист
Компании любят сотрудничать с самозанятыми: не надо платить налоги. А вот выгодно ли людям оформлять СМЗ? Давайте разберемся.
— Как возместить работникам транспортные расходы
Возмещение транспортных расходов сотруднику нередко становится темой обсуждения у бухгалтеров. В данной статье мы рассмотрим, какие нормы права регулируют этот вопрос, какие затраты относятся к транспортным, а также приведем алгоритм бухгалтерского и налогового учета компенсации транспортных издержек работнику.
— Когда пора регистрировать товарный знак
Основные моменты, о которых нужно знать предпринимателю.
ЕФС-1 собрала в себе сразу несколько отчетных форм. Разбираемся с разделом 2 формы: кто, как, куда и когда должен отчитываться на новом бланке.
— Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году
Право работать с ККТ появляется только после завершения процедуры ее постановки на учет в ИФНС. Есть несколько способов зарегистрировать ККТ. Бизнесмен может выбрать, какой из них больше подходит для него.
— Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров
В ушедшем году в России открылась минимальная общая площадь торговых центров за последние пять лет. Более трети арендаторов прекратили работу в России на фоне санкций и СВО. Взамен ушедших игроков приходят новые, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают торговую деятельность. Полное замещение покинувших отечественный рынок иностранных брендов, по оценкам экспертов, произойдет через один-два года.
— «Ночной бухгалтер». Скандальные истории с ПФР еще с прошлого года. Что про долги на ЕНС сказал Путин
Пенсионного фонда уже полтора месяца как нет, а споры с ним, дошедшие до суда, все еще дают о себе знать.
Блоги компаний
- Новые правила проведения заседаний собрания участников в уставе ООО (78)
- Фиксированные взносы для ИП в 2023 году (1)
- Бизнес-план: зачем нужен и что в нем должно быть (764986)
- Как направлять отчет в ЦЗН о вакантных местах (763785)
- Как превратить компьютер в кассу (744765)
- Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ (146)
- Документы на увольнение в 2023 году (184)
- Упрощённый порядок спецоценки рабочих мест с 1 марта 2023 года (21)
- Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления (251)
- Бесплатный курс повышения квалификации для всех бухгалтеров! (1)
- Консолидированная отчетность по МСФО (796527)
- Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1 (137)
- Отчетность в службу занятости в 2023 году (16)
Трибуна
- Безнадежная задолженность при ликвидации или банкротстве должника (72)
- Направление маткапитала на покупку автомобиля (72)
- В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг (8)
- Про Королевское время (630835)
- Ограничение продаж энергетиков и запрет рекламы лекарств в обзоре потребительского права (72)
- Незаконный отказ в налоговой реконструкции c помощью возбуждения уголовного дела по статье 199 УК (814342)
- Какого цвета ваша рабочая неделя (633609)
- НДФЛ: отчетность и беспокойные раздумья о новых правилах (760599)
- Методика формирования счета-фактуры соинвесторам (261)
- Как нанимать сотрудников, если вы ненавидите это делать (722772)
- Виды инвестиций в бизнес и их особенности: что нужно знать инвестору при инвестировании в бизнес (697467)
- Учимся давать пояснения в налоговую (775950)
Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/1441@ от 06.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/121 от 09.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут
Верховный Суд РФ: Определение № 303-КГ16-18603 от 12.01.2017
Верховный Суд РФ: Кассационное определение № 5-КА19-66 от 05.02.2020
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-2849 от 01.02.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/21650@ от 26.10.2017
Минздравсоцразвития России: Приказ № 564н от 28.07.2010
Роструд: Письмо № 1329-6-1 от 17.05.2011
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1551@ от 09.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать земельный налог, если ставка по изменилась в течение года
Московский городской суд: Определение № 4г/3-9814/17 от 08.08.2017
Обсуждаемые темы форума
— Уведомление о вызове в налоговый орган, несоответствие СНИЛС-ФИО
— Сотрудники - граждане Таджикистана
— Пособия на детей родителю-самозанятому
— Инвентаризация имущества перед годовой бух отчетности
— Подотчетные суммы, необходимые документы
— Расчет курсовых разниц в Налоговом учете в 2022
— 2НДФЛ и 6НДФЛ за 2022 г. при задержке выплаты зарплаты
— ВЭД. Контракт на учете в одном банке, а платеж с другого банка
— Автомобиль сотрудника в аренду
— Является ли установка модулей памяти и сетевых карт модернизацией
— Не формируется отчет с учетом складов
— Создание пустых платежек при синхронизации УНФ и БП