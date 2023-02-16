Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Егоров объявил мораторий на начисление пеней по ЕНС

Об этом глава ФНС сообщил вчера во время доклада Путину.

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В докладе Путину о налоговом администрировании Даниил Егоров сообщил, что сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле, а пока объявлен мораторий на начисление пеней.  

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/1441@ от 06.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/121 от 09.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут

Верховный Суд РФ: Определение № 303-КГ16-18603 от 12.01.2017

Верховный Суд РФ: Кассационное определение № 5-КА19-66 от 05.02.2020

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-2849 от 01.02.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/21650@ от 26.10.2017

Минздравсоцразвития России: Приказ № 564н от 28.07.2010

Роструд: Письмо № 1329-6-1 от 17.05.2011

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1551@ от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать земельный налог, если ставка по изменилась в течение года

Московский городской суд: Определение № 4г/3-9814/17 от 08.08.2017

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Источник:
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Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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