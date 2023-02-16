«Утренний бухгалтер». Егоров объявил мораторий на начисление пеней по ЕНС

В докладе Путину о налоговом администрировании Даниил Егоров сообщил, что сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле, а пока объявлен мораторий на начисление пеней.

Путин считает неизвестные долги на ЕНС вопросом технического характера и потребовал поскорее привести его в порядок.

Новые правила по больничным в новых регионах заработают с 1 марта.

Давно не интересовались МСФО? Почитайте полезный гайд от наших блогеров про МСФО и консолидированную отчетность.

То, что надо знать каждому предпринимателю. Инструкция, как зарегистрировать в налоговой ККТ в 2023 году.

5 инструментов для роста продаж из ВКонтакте Прогревы через контент

Таргетированная реклама

Чат-бот

Конкурсы

Рекламные «посевы» Хотите узнать подробнее, как начать продавать через ВКонтакте в 2023 году? Бронируйте место на курсе «SMM-продвижение от новичка до гуру за 8 занятий». Здесь будет все нюансах продвижения в VK доступно и легко. Программа курса и регистрация по ссылке Реклама ИП Асадова, ИНН: 671404745481

Новости

1 🔥 Смотрите, какое удостоверение мы выдаем аттестованным бухгалтерам

2 Как считать активы компании для налога на прибыль 0% при продаже акций

3 🎰 Людям приписывают липовые доходы от букмекерской конторы

4 Курс доллара превысил 74 рубля. Это впервые с апреля 2022 года

5 Призы от НКО за счет президентских грантов не облагаются НДФЛ

6 Центробанк сообщил, кто наиболее уязвим для мошенников

7 Совет Федерации на досрочном заседании 22 февраля обсудит бюджетные и налоговые изменения

8 В 2023 году можно вернуть госпошлину за лицензию по азартным играм

9 Туристам из РФ проще всего получить шенген в Венгрии и Греции

10 VK запустил кабинет прямых выплат для самозанятых, юрлиц и ИП

11 Ритейлер мобильной техники Связной признал себя банкротом

12 Aurus планирует выпускать не только автомобили, но и мебель и парфюм

13 Автомобили Москвич отправятся в таксопарки весной 2023 года

14 Путин выступил за домашний арест бизнесменам-фигурантам дел в экономической сфере

15 Бухгалтеры обсуждают, как обезопаситься от незапланированных поступлений на счет от физлиц

16 В Думе предложили ввести ипотеку на новостройки под 5% для всех

17 Предпраздничный день в табеле учета рабочего времени маркируется кодом «Я»

18 Предложили маркировать враждебные Telegram-каналы

19 Неквалам разрешат покупать облигации, выпущенные субъектами России

20 ПФР не удалось взыскать с компании индексацию пенсии сотрудника, на которого забыли сдать СЗВ-М

21 ЦБ создал департамент организации международных расчетов

22 Минцифры дополнительно поддержит отдельные сегменты IT-отрасли

23 Если семье отказали в едином пособии, заявление подать повторно можно

24 Игры будут предустанавливать на мобильные платформы

25 ⚡ Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк могут отключить от SWIFT по решению Еврокомиссии

26 Как считать земельный налог, если ставка по изменилась в течение года

27 Владельцев недвижимости будут проверят по QR-кодам

28 ❕ Налоговики объяснили, зачем нужно уведомление по имущественным налогам юрлиц

29 ЦБ расширит список случаев страхования киберрисков

30 Новый закон о госзакупках будет представлен до 15 марта

31 Впервые с апреля курс евро вырос до 80 рублей

32 Альфа-банк, Тинькофф банк и ФНБ могут попасть под санкции ЕС

33 С 1 марта 2023 года в новых регионах будут платить больничные по особым правилам

34 ⚡️Путин считает, что долги на ЕНС — вопрос технического характера. Их надо привести в порядок

35 Банки попросили отказаться от услуг в мессенджерах

36 ❗ Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет

37 Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут

События

Как бухгалтеру-аутсорсеру продавать свои услуги

Дата проведения: 22 февраля, среда

Как ответить на требования из ИФНС, чтобы не довести до проверки

Дата проведения: 22 февраля, среда

Что делать если прибыль есть, а денег нет

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Все что нужно знать про EBITDA

Дата проведения: 21 февраля, вторник

ФНС вводит налоговые оговорки. Когда НДС переложат на контрагента?

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Похищать деньги с банковских счетов стали реже

Начинаем утро с приятной статистики.

— Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру

Проблема выбора жилья и его последствий все еще никуда не уходит, а раз так, то и разбираться в фирмах-застройщиках и жилищных правах нужно каждому. «Клерк» поговорил с Антоном Кравченко, юристом юридической фирмы Арбитраж.ру о том, как понять, что связываться с застройщиком не надо, и что делать, если ипотеку вы уже взяли, но компания стала банкротом, не достроив ваш дом.

— Почему пенсионные выплаты могут снизить и когда это можно исправить: разбираем реальные примеры

При том, что размеры пенсионных выплат у большинства населения весьма и весьма скромные, людям порой приходится сталкиваться с тем, что уже назначенную выплату им еще и сократили.

— Как понять, что самозанятость вам подходит? Чек-лист

Компании любят сотрудничать с самозанятыми: не надо платить налоги. А вот выгодно ли людям оформлять СМЗ? Давайте разберемся.

— Как возместить работникам транспортные расходы

Возмещение транспортных расходов сотруднику нередко становится темой обсуждения у бухгалтеров. В данной статье мы рассмотрим, какие нормы права регулируют этот вопрос, какие затраты относятся к транспортным, а также приведем алгоритм бухгалтерского и налогового учета компенсации транспортных издержек работнику.

— Когда пора регистрировать товарный знак

Основные моменты, о которых нужно знать предпринимателю.

🔒 Как сдавать раздел 2 ЕФС-1

ЕФС-1 собрала в себе сразу несколько отчетных форм. Разбираемся с разделом 2 формы: кто, как, куда и когда должен отчитываться на новом бланке.

— Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Право работать с ККТ появляется только после завершения процедуры ее постановки на учет в ИФНС. Есть несколько способов зарегистрировать ККТ. Бизнесмен может выбрать, какой из них больше подходит для него.

— Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров

В ушедшем году в России открылась минимальная общая площадь торговых центров за последние пять лет. Более трети арендаторов прекратили работу в России на фоне санкций и СВО. Взамен ушедших игроков приходят новые, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают торговую деятельность. Полное замещение покинувших отечественный рынок иностранных брендов, по оценкам экспертов, произойдет через один-два года.

— «Ночной бухгалтер». Скандальные истории с ПФР еще с прошлого года. Что про долги на ЕНС сказал Путин

Пенсионного фонда уже полтора месяца как нет, а споры с ним, дошедшие до суда, все еще дают о себе знать.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/1441@ от 06.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/121 от 09.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут

Верховный Суд РФ: Определение № 303-КГ16-18603 от 12.01.2017

Верховный Суд РФ: Кассационное определение № 5-КА19-66 от 05.02.2020

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-2849 от 01.02.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/21650@ от 26.10.2017

Минздравсоцразвития России: Приказ № 564н от 28.07.2010

Роструд: Письмо № 1329-6-1 от 17.05.2011

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1551@ от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать земельный налог, если ставка по изменилась в течение года

Московский городской суд: Определение № 4г/3-9814/17 от 08.08.2017

Обсуждаемые темы форума

— Код ТН ВЭД в УПД

— Уведомление о вызове в налоговый орган, несоответствие СНИЛС-ФИО

— Сотрудники - граждане Таджикистана

— Пониженный тариф у нко

— Пособия на детей родителю-самозанятому

— Выплата аванса

— Баланс за 2022

— Инвентаризация имущества перед годовой бух отчетности

— Подотчетные суммы, необходимые документы

— Расчет курсовых разниц в Налоговом учете в 2022

— 2НДФЛ и 6НДФЛ за 2022 г. при задержке выплаты зарплаты

— ЭДО и бумажные документы

— ВЭД. Контракт на учете в одном банке, а платеж с другого банка

— Автомобиль сотрудника в аренду

— Сальдо по ЕНС и НДС

— Является ли установка модулей памяти и сетевых карт модернизацией

— Не формируется отчет с учетом складов

— Начисление аванса и зп

— Создание пустых платежек при синхронизации УНФ и БП

— Персонифицированные сведения о физ.лицах