«Утренний бухгалтер». Похищать деньги с банковских счетов стали реже

Центробанк посчитал, что несмотря на изобретательность мошенников, количество хищений денег с банковских счетов россиян впервые за долгое время снизилось на 15%.

Фирмы-однодневки стали регистрировать...на студентов. Такую статистику сообщают налоговики Приморья.

Минфин ко вчерашнему празднику сделал свои валентинки. Если еще не видели, сохраняйте себе на следующий год :)

Большой обзор изменений по упрощенке от наших экспертов: читайте и берите на заметку.

И куда же без главной темы года. Как сверить расчеты с налоговой по ЕНС, рассказали наши блогеры здесь. Делитесь опытом, если у вас было как-то иначе.

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Новости

1 Малому бизнесу упростят отчетность в Росстат

2 Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода

3 Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО

4 Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля

5 За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

6 В уведомлении не надо указывать КБК ЕНП

7 Рестораны попросили разрешить продавать вино дистанционно

8 ВТБ откроет онлайн-банк в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники

9 Мошенники стали в пять раз чаще звонить через мессенджеры

10 Производителей фальсификата не допустят к госзакупкам

11 Пенсионеров в России стало меньше

12 Генпрокуратура проверила сферу ЖКХ и внесла изменения в Жилищный кодекс

13 Личные кабинеты на сайте ФНС сбоят и не пускают

14 Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше

15 Отечественный софт не может пробиться на маркетплейс от Минцифры

16 🔥 Научитесь работать с ЕНП и ЕНС. Онлайн-курс для компаний, самозанятых и ИП

17 Курьеры могут не указывать в чеке код маркированного товара, если они – не участники оборота

18 Юридические лица теперь могут работать на бирже через Тинькофф

19 Налоговики утверждают, что в личных кабинетах есть вся информация о ЕНС

20 Сайт платежной системы Qiwi будет предоставлять данные клиентов по запросу властей

21 Россию внесли в список налоговых убежищ

22 Бизнес уделяет все больше внимания платежам. А вы пробовали QIWI Business? Нужно ваше мнение

23 🔥 Завтра Путин будет обсуждать налоги на 2023 год. Егоров готовит доклад

24 VK планирует перейти в юрисдикцию РФ

25 Офис ВТБ перестал работать в Сингапуре

26 Мобильных операторов будут штрафовать, если они не установят детекторы подменных номеров

27 Минтруд хочет разрешить улучшать дома «на два хозяина» за счет материнского капитала

28 Новую модель кассы внесли в реестр ФНС

29 Членам ЖСК начислят налог на имущество сразу после выплаты паевых взносов

30 Впервые за семь лет стало меньше хищений средств с банковских счетов

31 Мошенники регистрируют на студентов фирмы-однодневки

32 Бухгалтеру не надо отслеживать доходы сотрудников с другой работы для ставки НДФЛ 15%

33 Реорганизованная IT-компания не имеет права на налоговые льготы

34 💖 Берите открытки-валентинки от Минфина: ты мой МИР, а вера в тебя как в ОФЗ

События

Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

Идёт набор в группу -"Сложные вопросы в МСФО". Практика применения.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

Пробное занятие бесплатно! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

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Дата проведения: 18 февраля, суббота

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Больше одного уведомления по ЕНП за месяц сдавать не надо

Причем не надо, даже если вы пополняете ЕНС несколько раз.

— Цитата дня. Про стрелу цифровизации

Листали мы сегодня интернет в поисках интересных новостей, а тут такая прекрасная речь руководителя УФНС России по Новгородской области, что мы не могли не поделиться.

— Как снизить риски при приобретении готового бизнеса в 2023 году

В последнее время набирают популярность сделки по продаже и покупке готового бизнеса. Предложений в интернете с каждым днем становится все больше. Сайты брокеров обещают безопасную сделку и полное отсутствие рисков.

— Как помочь сотрудникам и компании в простое

Компания может попасть в ситуацию, когда приходится вынужденно приостановить деятельность. Это решение «бьёт» не только по бизнесу, но и по каждому сотруднику: время, проведённое в простое, негативно влияет на их психологическое состояние, компетенции и финансовое состояние.

— Как получить имущественный вычет при строительстве жилого дома

Жилье можно не только купить, но и построить самому. При этом также можно получить имущественный вычет по НДФЛ. Но здесь есть свои особенности. Подробности – в статье.

— Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно

Предлагая застраховать кредит, сотрудники банков уверяют, что при досрочном погашении деньги за страховку можно будет вернуть. Пользователь Народного рейтинга страховых компаний Банки.ру столкнулся с обратной ситуацией — вернуть деньги не получилось.

— Выгодно ли брать отпуск в мае 2023 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Планы на отпуск часто строят заранее, так что давайте разбираться уже сейчас.

— Как платить штраф за валютное нарушение со скидкой

С 25.07.2022 штрафы за валютные нарушения можно платить со скидкой в 50 процентов. Однако для этого нужно, чтобы соблюдались определенные условия.

— Новый порядок заполнения налоговых платежек

11 февраля 2023 года вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений по перечислению ЕНП, сумм, которые не входят в единый платеж, а также переводов, формирующих уведомление об исчисленных суммах. Помимо этого, ФНС с Минфином согласовали и утвердили бланки квитанций для каждого перевода индивидуально.

— Цифра дня. Про 30 дней

Если вы провели с налоговой сверку по ЕНП и не согласны с итоговыми суммами, пишите обращение, отправляйте подтверждающие документы и пояснение.

— Топ новостей и статей про ЕНП за последние два дня: только важное

С большой любовью собрали для вас в одном месте то, что действительно стоит прочитать. Никакой воды и лишних обсуждений, все только по делу.

— «Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры

Сначала хотим признаться в отмечаемый и неотмечаемый кем-то праздник: мы вас любим! Любим, обнимаем и верим, что все будет хорошо. А теперь коротко о том, как мы все вместе можем справиться с ЕНП в феврале (или хотя бы пережить его без смерти нервной системы).

🔒 Как заполнить ЕФС-1 при заключении договора ГПХ + чек-лист с основными моментами

С 2023 года вместо формы СЗВ-ТД надо сдавать формы ЕФС-1.

— УСН в 2023 году: обзор изменений

С 2023 года изменений по УСН очень много. Поменяли лимиты, изменили сроки сдачи декларации и ее форму, сроки уплаты налога, ввели уведомления, изменили порядок уменьшения налога по УСН на взносы ИП, ввели запрет на УСН для ювелиров.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

— Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру

Проблема выбора жилья и его последствий все еще никуда не уходит, а раз так, то и разбираться в фирмах-застройщиках и жилищных правах нужно каждому. «Клерк» поговорил с Антоном Кравченко, юристом юридической фирмы Арбитраж.ру о том, как понять, что связываться с застройщиком не надо, и что делать, если ипотеку вы уже взяли, но компания стала банкротом, не достроив ваш дом.

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Какие подводные камни есть в теме персональных данных в этом году, расскажем в статье.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/11290 от 17.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4936 от 24.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Реорганизованная IT-компания не имеет права на налоговые льготы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/115136 от 24.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/106048 от 01.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/115978 от 28.11.2022

минфин: Письмо № 03-08-05/110995 от 15.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/114565 от 23.11.2022

минфин: Письмо № 03-11-11/114493 от 23.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/112947 от 18.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/117186 от 30.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/112900 от 18.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/112842 от 18.11.2022

минфин: Письмо № 03-04-06/110712 от 14.11.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/1123@ от 23.11.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/1129@ от 30.11.2022

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— Налог на имущество организации по кадастровой стоимости или по остаточной

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