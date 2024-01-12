«Утренний бухгалтер» № 5554. Бухгалтеры в гневе: уточненное уведомление по НДФЛ задваивает налог

Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, жалуются бухгалтеры. Налоговики выход из этой ситуации подсказать не могут.
Утренний бухгалтер
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Все налоги и взносы в 2024 году надо платить в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления. Но уведомления нужны не всегда.
ФНС: в декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.
Если ИП закрывает свой бизнес с течение года, то фиксированные взносы ему начисляют только за период его работы – в пропорции. Но на ЕНС что-то пошло не так…
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/837@ от 07.11.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/105744 от 07.11.2023
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Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/124204 от 21.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/124647 от 22.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/124582 от 22.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/87658 от 14.09.2023
Правительство РФ: Постановление № 59 от 27.01.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/120894 от 14.12.2023
ВАС РФ: Определение № ВАС-1090/11 от 09.02.2011
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