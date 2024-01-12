«Утренний бухгалтер» № 5554. Бухгалтеры в гневе: уточненное уведомление по НДФЛ задваивает налог

Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, жалуются бухгалтеры. Налоговики выход из этой ситуации подсказать не могут.

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Какие правила снятия с воинского учета вступают в силу в 2024 году, описали здесь.

Все налоги и взносы в 2024 году надо платить в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления. Но уведомления нужны не всегда.

ФНС: в декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.

Если ИП закрывает свой бизнес с течение года, то фиксированные взносы ему начисляют только за период его работы – в пропорции. Но на ЕНС что-то пошло не так…

Утвердят порядок представления страхователями в СФР сведений о заработке за период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2024 года.

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