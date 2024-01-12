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«Утренний бухгалтер» № 5554. Бухгалтеры в гневе: уточненное уведомление по НДФЛ задваивает налог

Налоговики разводят руками и винят во всем программу.

Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, жалуются бухгалтеры. Налоговики выход из этой ситуации подсказать не могут.

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Утренний бухгалтер

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Все налоги и взносы в 2024 году надо платить в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления. Но уведомления нужны не всегда.

ФНС: в декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.

Если ИП закрывает свой бизнес с течение года, то фиксированные взносы ему начисляют только за период его работы – в пропорции. Но на ЕНС что-то пошло не так…

Утвердят порядок представления страхователями в СФР сведений о заработке за период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2024 года.

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2 Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ

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4 Курс доллара упал до 89,30 руб.

5 🚗🚶 Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок

6 Бухгалтеры жалуются, что уточненное уведомление на НДФЛ не уточняет налог, а задваивает его

7 Депутаты хотят разрешить при болезни работать удаленно, без больничного

8 Назван размер «пенсии мечты» россиян. Мужчины хотят больше, чем женщины

9 ❗ Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны

10 IT-специалистам собираются давать звание «ветерана труда»

11 🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

12 В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе

13 Путин: Россия стала первой экономикой Европы

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16 Следите за сроками: какие отчеты нужно сдать до конца января

17 Путин: резко повышать ввозную пошлину на рыбу опасно

18 Налоговые платежи бизнеса от 29 декабря до сих пор не попали на ЕНС

19 Число компаний с иностранным участием сократилось на 10 тысяч

20 СПБ Биржа планирует ликвидировать совет директоров

21 С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена»

22 «Закрытые» ИП жалуются, что с них списали полную сумму фиксированных взносов за весь год

23 СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений

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28 Для компаний с готовыми IT-решениями создадут единую площадку

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30 Какие правила снятия с воинского учета вступают в силу в 2024 году

31 Россияне хотят получать пенсию в размере 47 600 рублей

32 Работодатели будут передавать в СФР сведения о зарплате сотрудников из новых регионов для оплаты больничных

33 В 2023 году клиенты банков взяли кредиты на 16,8 трлн рублей

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Резюме

Трибуна

Как исправить ошибку в начислении зарплаты в ЗУП?

Каким документом доудержать 6-НДФЛ?

IPO 2024: кого ещё ждём? Вероятные кандидаты

Остатки товаров с прошлого года продаем по новой ставке НДС 20% или по старой?

Как правильно отправить данные по стажу через ЗУП в ЕФС-1?

Как исправить ошибку по остаткам?

Какие документы необходимы для импорта из стран не ЕАС?

Как исправить ошибку в проведении счетов-фактур за прошлые кварталы?

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

Как облагается НДФЛ у учредителя нерезидента, работающего за границей?

Могут ли НКО с УСН слететь по другим основаниям?

Может сторнирование ЗП в больничном повлиять на отчетность 2023 года?

Как правильно заполнить декларацию по УСН без сотрудников?

Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения

Как правильно занести данные о реализации на ОЗОН в 1С?

Не всегда удается помочь! Разбор кейса

Какой суммой указывать в уведомлении об оплате за сентябрь?

Какое мероприятие выбрать в ЕФС-1 при приостановке и возобновлении труда?

Как правильно заполнить поле при назначении пособия работнику?

Нормально ли если на сайте ФНС РНПТ наименование товара пустое?

Документы

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/837@ от 07.11.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/105744 от 07.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена»

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/124204 от 21.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/124647 от 22.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/124582 от 22.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/87658 от 14.09.2023

Правительство РФ: Постановление № 59 от 27.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/120894 от 14.12.2023

ВАС РФ: Определение № ВАС-1090/11 от 09.02.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3435 от 23.01.2019

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