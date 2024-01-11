«Утренний бухгалтер» № 5553. Штраф за уточненку могут снизить, даже если налог не уплачен

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.
Утренний бухгалтер
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Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел основной сотрудник. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.
Сдать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году необходимо не позднее 2 мая по новой форме.
«Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил»: помогите бизнесмену пройти тест — проверите знания и получите полезный подарок.
В справке о доходах (бывшей 2-НДФЛ) за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге.
Путин выступил против использования средств материнского капитала для покупки автомобиля.
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— «Утренний бухгалтер» № 5552. С 1 января 2024 года налоги платим в виде ЕНП: реквизиты и образец платежки
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/118526 от 08.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В базу по НДС включают акциз
Минтруд РФ: Письмо № 17-3/В-383 от 13.08.2014
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-7632 от 19.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных
Роструд: Письмо № ПГ/26457-6-1 от 19.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/122983 от 19.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110836 от 20.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119528 от 11.12.2023
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/145517@ от 11.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121572 от 15.12.2023
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