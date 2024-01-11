«Утренний бухгалтер» № 5553. Штраф за уточненку могут снизить, даже если налог не уплачен

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.

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Вычет на покупку ККТ на ПСН в размере до 18 тыс. руб. хотят возобновить для ИП из новых регионов.

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел основной сотрудник. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.

Сдать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году необходимо не позднее 2 мая по новой форме.

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В справке о доходах (бывшей 2-НДФЛ) за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге.

Путин выступил против использования средств материнского капитала для покупки автомобиля.