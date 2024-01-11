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«Утренний бухгалтер» № 5553. Штраф за уточненку могут снизить, даже если налог не уплачен

Налоговики пояснили в письме, в каких случаях можно снизить штраф.

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.

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Утренний бухгалтер

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Вычет на покупку ККТ на ПСН в размере до 18 тыс. руб. хотят возобновить для ИП из новых регионов.

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел основной сотрудник. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.

Сдать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году необходимо не позднее 2 мая по новой форме.

«Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил»: помогите бизнесмену пройти тест — проверите знания и получите полезный подарок.

В справке о доходах (бывшей 2-НДФЛ) за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге.

Путин выступил против использования средств материнского капитала для покупки автомобиля.

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Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.

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Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.

Как избежать сдачи двух уведомлений по НДФЛ в 2024 году. Мини-курс

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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Новости

1 Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней

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11 На Госуслугах можно узнать о назначенных мерах поддержки

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/118526 от 08.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В базу по НДС включают акциз

Минтруд РФ: Письмо № 17-3/В-383 от 13.08.2014

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-7632 от 19.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных

Роструд: Письмо № ПГ/26457-6-1 от 19.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/122983 от 19.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110836 от 20.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/119528 от 11.12.2023

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/145517@ от 11.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121572 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121584 от 15.12.2023

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НДФЛ

Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ

Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Остатки товаров с прошлого года продаем по новой ставке НДС 20% или по старой?

Коллеги, добрый день! Может кто в курсе и может подсказать по ситуации. С 01.01.2024 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 1513 меняется ставка НДС с 10 на 20 %, вопрос: остатки на данные товарные позиции с прошлого года продаем уже с 20% НДС?

3
Логотип igotosochi
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Инвестиции

IPO 2024: кого ещё ждём? Вероятные кандидаты

В прошлый раз я рассказывал про 6 наиболее вероятных IPO этого года. Не факт, что все они произойдут, конечно, но 2024 год точно будет богат на новые размещения. Посмотрим сегодня, кто ещё остался. 9 компаний, которые мы можем с неопределённой степенью вероятности увидеть в 2024 году на бирже.

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Фиксированные взносы ИП

✅ В личном кабинете ИП прошло списание с ЕНС фиксированных взносов

Накануне ИП сетовали, что 9 января уже прошло, а на ЕНС до сих пор числится сумма фиксированных взносов, которая должна была уже уйти в бюджет. К вечеру информация в личных кабинетах обновилась.

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Юлия Тулинова
Налоговые изменения 2024

Налоговые изменения. Чего ждать онлайн-бизнесу в 2024 году?

Как обычно, много изменений вносится в налоговое законодательство, повышается административная ответственность в направлениях, значимость которых для общества и государства выходит на первый план, по всем направлениям усиливается защита прав граждан, возрастает регулирование информационной сферы.

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Российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке

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Softline попробует свои силы в импортозамещении платёжных терминалов

Её дочерняя компания «Скай Технолоджис» покупает разработчика «Инверсум» — это российский вендор оборудования для приёма платежей.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день

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Бухгалтеры

В Трибуне жаркие споры. Флирт на работе — харассмент или норма

Сегодня в Трибуне разгорелся нешуточный спор: допустим ли флирт с подчиненными. Не является ли это харассментом?

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Интернет и IT

СмертьGPT: ИИ научили прогнозировать дату смерти

Новости на сон грядущий. Ученые из Дании и США разработали алгоритм для искусственного интеллекта, предсказывающий события в жизни человека, в том числе, его смерть, с точностью до 79%. Хотели бы вы получить такие знания?

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Инвестиции

Центробанк предупредил о мошеннических схемах с разблокировкой активов

Злоумышленники предлагают инвесторам решить их проблемы с заблокированными иностранными активами.

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Пользователи интернета

В WhatsApp можно включать аудиофайлы во время видеозвонков

Теперь пользователи мессенджера WhatsApp смогут организовать совместный дистанционный просмотр фильмов и видеоконтента.

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Бесплатно с Трудовые отношения

Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года

Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.

Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года
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Учет в торговле

Как оприходовать товар без документов

В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.

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УСН

Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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286
Расчеты с работниками

Можно ли платить вознаграждение сотруднице в декретном отпуске

Во время декретного отпуска женщины по закону получают пособие. Оно, в том числе, призвано частично компенсировать временную потерю заработка в связи с отпуском.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
114
Кадры

В центре занятости ЛНР нашли работу 90% кандидатов

Больше 12 тысяч человек нашли работу с помощью центра занятности в Луганской Народной Республике.

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Общество

Уведомить о получении ВНЖ или второго гражданства теперь можно через Госуслуги

На госуслугах запустили новый сервис «Уведомление о приобретении гражданства иностранного государства».

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3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме

С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.

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Особые экономические зоны (ОЭЗ)

65 компаний начали работать в свободных экономических зонах новых регионов

Предприятия создадут больше 41 тысячи рабочих мест для жителей новых регионов.

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